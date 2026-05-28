Ո՞վ է Արցախի ներկայացուցչության շենքը «խլելու» որոշում կայացրած դատավորը․ ի՞նչ միլիոններ է հայտարարագրել. Լուսանկար

«ՀՀ վարչական դատարանի նախագահի՝ Կարեն Զարիկյանի հրապարակած վճռով բավարարվել է ՀՀ գլխավոր դատախազության հայցը, որի արդյունքում անվավեր է ճանաչվել Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Վճռի արդյունքում, ըստ ներկայացված իրավական գնահատականների, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության շենքի սեփականության իրավունքը դուրս է եկել Արցախի տնօրինման շրջանակից։
Դատավարական գործընթացի ընթացքում, ինչպես նշում է իրավաբան Ռոման Երիցյանը, դատարանը հրաժարվել է Արցախի Հանրապետությանը ներգրավել որպես երրորդ անձ, ինչի հետևանքով վերջինս զրկվել է իր շահերը ուղղակիորեն պաշտպանելու հնարավորությունից։ Երիցյանն այս որոշումը որակել է որպես անհիմն և աբսուրդային՝ հայտարարելով, որ պատրաստվում է այն բողոքարկել ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարան։ Վարչական դատարանի նախագահը տվյալ գործով եղել է Կարեն Զարիկյանը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը պարզել է, թե ի՞նչ եկամուտներ ունի դատավորը, որի որոշմամբ տեղի է ունեցել վիճահարույց դատական ակտը։
2024 թվականի հայտարարագրի տվյալներ
Ըստ 2024 թվականի հայտարարագրի՝ նա 1 տարում 2 բնակարան է ձեռք բերել Երևանում՝ մեկը՝ Աջափնյակում, ձեռք բերված հեղափոխությունից հետո՝ 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին՝ համատեղ սեփականությամբ, և մյուսը՝ Արաբկիր վարչական շրջանում՝ ձեռք բերված 2019 թվականի ապրիլի 23-ին։ Նույն հասցեով առկա է նաև ավտոկայանատեղի՝ համատեղ սեփականությամբ։
Տրանսպորտային միջոցների շարքում նշված է 2020 թվականի արտադրության JEEP մակնիշի ավտոմեքենա, որը ձեռք է բերվել 2023 թվականի մայիսի 23-ին, սակայն նույն տարվա ընթացքում օտարվել է 3 միլիոն 850 հազար դրամով։ Հայտարարագրված է նաև 90 և ավելի օր փաստացի տիրապետվող HONDA 2023 թվականի արտադրության մեքենա։
Ֆինանսական միջոցների մասով հայտարարագրում նշված է 25 միլիոն դրամի բանկային ավանդ, ինչպես նաև տարբեր բանկային հաշիվների մնացորդներ՝ 1 միլիոն 122 հազար 780 դրամ, 170 հազար 172 դրամ և 131 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև կանխիկ միջոցներ՝ 3 միլիոն 700 հազար դրամ, 1 700 ԱՄՆ դոլար և 9 հազար եվրո։
Առավել ուշադրության են արժանի Զարիկյանի եկամուտները։
2024 թվականին նրա եկամուտները եղել են տարբեր աղբյուրներից։ Նա աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ է ստացել Երևանի պետական համալսարանից՝ 99 հազար 544 դրամ, Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմից՝ Դատական դեպարտամենտից՝ 14 միլիոն 977 հազար 209 դրամ, Հայաստանի Հանրապետության ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտից՝ 857 հազար 885 դրամ, Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանից՝ 1 միլիոն 854 հազար 234 դրամ և նույն համալսարանից՝ քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերով՝ 960 հազար դրամ։
Վարկեր է ստացել ԱԿԲԱ Լիզինգից՝ 8 միլիոն 244 հազար դրամ և Ֆասթբանկից՝ 19 միլիոն 920 հազար 600 դրամ։
Բանկային ավանդների կամ փոխառությունների դիմաց տոկոսային եկամուտներ է ստացել Ամիոբանկից՝ 1 միլիոն 231 հազար 700 դրամ և Արդշինբանկից՝ 835 հազար 883 դրամ։
Գույքի օտարումից եկամուտ է ստացել Գևորգ Քարամյանից՝ 3 միլիոն 850 հազար դրամ։
Ապահովագրական հատուցում ստացել է Լիգա Ինշուրանսից՝ 1 միլիոն 800 հազար դրամ։
Եկամտային հարկի վերադարձ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից՝ 2 միլիոն 290 հազար 553 դրամ։
Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտ է ստացել Եվրոպայի խորհրդից՝ 427 եվրո, «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական կազմակերպությունից՝ 3 միլիոն 795 հազար դրամ, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատից՝ 83 հազար 625 դրամ։
Այլ եկամուտներ ստացել է ՄԱԿ ՓԳՀ-ից՝ 1 հազար 263 դոլար, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից՝ 370 հազար 787 դրամ և 100 հազար դրամ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմից՝ Դատական դեպարտամենտից՝ 900 հազար դրամ։
Ընդհանուր եկամուտը կազմել է 62 միլիոն 851 հազար 576 դրամ։
Զարիկյանի վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ձևավորվել է մի քանի աղբյուրներից։
Նրա անունով գրանցված է բնակարանային հիփոթեք, որի մայր գումարի մնացորդը կազմում է 15 միլիոն 294 հազար 534 դրամ։
Նա ունի նաև երկրորդ վարկային պարտավորություն՝ բնակարան և ավտոկայանատեղի ապահովմամբ, որի մայր գումարի մնացորդը կազմում է 22 միլիոն 104 հազար 994 դրամ։
Բացի այդ, առկա է ևս մեկ վարկ՝ 2 միլիոն 510 հազար 102 դրամ մայր գումարի մնացորդով։
Նրա վարկային պարտավորությունների թվում է նաև բնակարանի գնման իրավունքով ձևավորված վարկ, որի մայր գումարի մնացորդը կազմում է 19 միլիոն 920 հազար 600 դրամ։
Հայտարարագրի համաձայն՝ նրա ծախսերը կազմվել են մի քանի ուղղություններով։ Ուսման կամ այլ դասընթացների համար կատարված վճարները կազմել են 3 միլիոն 268 հազար 400 դրամ։ Վարկերի մարմանը ուղղված վճարները կազմել են 9 միլիոն 363 հազար 555 դրամ, իսկ 2 միլիոն դրամը գերազանցող այլ միանվագ ծախսերը՝ 2 միլիոն 113 հազար 400 դրամ։
Հանգստի, ճանապարհածախսի, գույքի վարձակալության, գյուղատնտեսական գործունեության, գույքի վերանորոգման, ինչպես նաև նվիրատվությունների կամ օգնության վերաբերյալ ծախսեր չեն արձանագրվել։
Հայտարարագրում նշվում է նաև, որ Կարեն Զարիկյանը 100 տոկոս մասնակցություն ունի «ԷՅ ՔԵՅ ԶԵԹ» ՍՊԸ-ում, որը ձեռք է բերվել 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ին։
Նա ընդգրկված է նաև «ԷՅ ՔԵՅ ԶԵԹ» ՍՊԸ-ի հավատարմագրային կառավարման գործընթացում, որը իրականացվում է պայմանագրով մինչև 2039 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Բացի այդ, նա հանդիսանում է ՀՀ Դատավորների միության անդամ և «Վարչական իրավունքի գիտահետազոտական կենտրոն» հիմնադրամի խորհրդի անդամ։
2023 թվականի հայտարարագրի տվյալներ
2023 թվականի հայտարարագրի համաձայն՝ Կարեն Զարիկյանը տարեսկզբում ունեցել է NISSAN մակնիշի 2013 թվականի արտադրության մարդատար ավտոմեքենա, որը ձեռք է բերվել 2019 թվականի մարտի 15–ին և օտարվել է նույն տարվա մայիսի 23-ին՝ 3 միլիոն դրամով։
Տարվա ընթացքում նա ձեռք է բերել JEEP մակնիշի 2020 թվականի արտադրության մարդատար ավտոմեքենա՝ 2023 թվականի մայիսի 23-ին, որը գնվել է «Աուտոմոստ» ՍՊԸ-ից՝ 5 միլիոն 941 հազար դրամով։
Նա բանկում ունեցել է 25 միլիոն դրամի ավանդ, որը տարվա ընթացքում չի փոփոխվել և տարեվերջին պահպանվել է նույն չափով։ Բանկային հաշիվներում տարեվերջին առկա են եղել 27 եվրո, 2 հազար 616 ԱՄՆ դոլար և 501 հազար 357 դրամ։
Հայտարարագրի համաձայն՝ Կարեն Զարիկյանի կանխիկ դրամական միջոցները տարեսկզբին կազմել են 6 հազար ԱՄՆ դոլար, 4 միլիոն դրամ և 15 հազար եվրո, իսկ տարեվերջին՝ 1 հազար 700 ԱՄՆ դոլար, 3 միլիոն 700 հազար դրամ և 11 հազար եվրո։
Հաշվետու տարվա տվյալներով՝ Զարիկյանի եկամուտները ձևավորվել են մի քանի աղբյուրներից։
Նա տոկոսային եկամուտներ է ստացել Արդշինբանկից՝ 837 հազար 61 դրամ և Ամիոբանկից՝ 1 միլիոն 316 հազար 251 դրամ։ Այլ եկամուտներ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից՝ 2 միլիոն 368 հազար 404 դրամ, ինչպես նաև Լիանա Գրիգորյանից՝ գույքի օտարումից՝ 3 միլիոն դրամ։
Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմից՝ Դատական դեպարտամենտից՝ 10 միլիոն 854 հազար 275 դրամ, Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանից՝ 1 միլիոն 639 հազար 694 դրամ, Երևանի պետական համալսարանից՝ 109 հազար 621 դրամ, «Արդարադատության ակադեմիայից»՝ 2 միլիոն 118 հազար 197 դրամ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայից՝ 88 հազար 500 դրամ։
Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատից՝ 123 հազար դրամ և «Արդարադատության ակադեմիայից»՝ 20 հազար դրամ։
Ընդհանուր հաշվով նրա տարեկան եկամուտը կազմել է 22 միլիոն 475 հազար 3 դրամ։
Ինչ վերաբերում է վարկերին և փոխառություններին, ապա նրա վարկային պարտավորությունները կազմել են երկու հիպոթեքային վարկ՝ 15 միլիոն 684 հազար 425 դրամ և 23 միլիոն 31 հազար 186 դրամ, որոնց ընդհանուր մայր գումարի մնացորդը կազմել է 38 միլիոն 715 հազար 611 դրամ։
2022 թվականի հայտարարագրի տվյալներ
2022 թվականի հայտարարագրի համաձայն՝ տարեվերջին նրա հաշիվներում առկա է եղել 280 ԱՄՆ դոլար և 2 միլիոն 590 հազար 785 դրամ։ Կանխիկ դրամական միջոցների մասով տարեսկզբին նա ունեցել է 9 հազար ԱՄՆ դոլար, 4 միլիոն դրամ և 20 հազար եվրո, իսկ տարեվերջին՝ 6 հազար ԱՄՆ դոլար, 4 միլիոն դրամ և 15 հազար եվրո։
Տարեկան եկամուտները ընդհանուր կազմել են 18 միլիոն 671 հազար 860 դրամ։
Վարկերի և փոխառությունների մասով նրա մայր գումարի մնացորդը կազմել է երկու հիպոթեքային վարկ՝ 16 միլիոն 33 հազար 117 դրամ և 23 միլիոն 875 հազար 756 դրամ, ընդհանուր՝ 39 միլիոն 908 հազար 873 դրամ։
2021 թվականի հայտարարագրի տվյալներ
2021 թվականի հայտարարագրի համաձայն՝ Զարիկյանի բանկային ավանդները տարվա սկզբում և վերջում կազմել են նույն չափով։ Նա ունեցել է ընդհանուր 25 միլիոն դրամի ավանդ։
Հայտարարագրի համաձայն՝ տարեվերջին պաշտոնյան ունեցել է 154 ԱՄՆ դոլար և 2 միլիոն 345 հազար 999 դրամ բանկային միջոց, ինչպես նաև 9 հազար ԱՄՆ դոլար, 4 միլիոն դրամ և 20 հազար եվրո կանխիկ գումար։ Նրա տարեկան եկամուտը կազմել է ավելի քան 15 միլիոն 964 հազար դրամ, իսկ վարկային պարտավորությունները՝ շուրջ 40 միլիոն 996 հազար դրամ։
Վերջին տարիների հայտարարագրային տվյալների համադրությունը ցույց է տալիս, որ Կարեն Զարիկյանի եկամուտները 2021 թվականի համեմատ գրեթե քառապատկվել են՝ աճելով շուրջ 15.9 միլիոն դրամից մինչև ավելի քան 62.8 միլիոն դրամ՝ 2024 թվականին։ Միաժամանակ, վարկային պարտավորությունները ամբողջ ժամանակահատվածում մնացել են համեմատաբար կայուն՝ մոտ 38–40 միլիոն դրամի սահմաններում՝ չնայած եկամուտների զգալի աճին»։
Բաց մի թողեք
Վանաձորյան հանրահավաքում շատ մեծ էներգիա կար
Քիչ թե շատ հաշվելու ունակ ոչ մի գործարար այդ ճանապարհից չի օգտվի. Նիկոլ Փաշինյանի հերթական բլեֆը
Հանրապետության հրապարակում զորահանդես է, ցուցադրվում է, թե ինչ զինտեխնիկա ունի մեր բանակը. Տեսանյութ