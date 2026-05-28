Վանաձորյան հանրահավաքում շատ մեծ էներգիա կար

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքը քարոզարշավի մայիսի 26-ի հերթական օրն ամփոփել է Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում։ Ամփոփիչ հանրահավաքի ընթացքում դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը ներկայացրել է Վանաձորի վերաբերյալ իրենց քաղաքական ուժի առաջարկը։
«Մենք առաջարկում ենք, որ Վանաձորի համար վերջապես գործարկվի մի մեծ գործարան, որտեղ մարդիկ կաշխատեն։ Վանաձորի բնակչությունն ամեն տասնամյակ շեշտակի անկում է ապրում, մարդիկ չունեն աշխատանքային զբաղվածություն։ Մեզ պետք է լուրջ տնտեսական ծրագիր, վերականգնենք մեր երկրի տնտեսական պոտենցիալը։ Դա է ծրագիրը․ աշխատատեղեր բոլորի համար»,- ասաց Կարապետյանը։
Հանրահավաքը բավականին բազմամարդ էր` մոտ 10 հազար մարդ կար այնտեղ: Հանրահավաքից հետո «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի անդամները շփվել են քաղաքացիների հետ։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 8-ին մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Հունիսի 6-ին կլինի լռության օր, իսկ հունիսի 7-ին մարդիկ կգնան քվեարկության: Ընտրապայքարին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ՝ 2 դաշինք և 16 կուսակցություն։ «Ուժեղ Հայաստան»-ի կարգախոսն է՝ «Փոփոխություն»։ Կուսակցությունը ԿԸՀ է ներկայացրել 199 թեկնածուից բաղկացած ցուցակ, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների 3 թեկնածուից բաղկացած լրացուցիչ ցուցակ։ Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, սակայն, ցուցակում ներառված չէ, քանի որ նա բացի ՀՀ քաղաքացիությունից, ունի նաև Ռուսաստանի և Կիպրոսի քաղաքացիություն, իսկ ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ այլ երկրների քաղաքացիություն ունեցող անձինք չեն կարող լինել ո՛չ վարչապետի, ո՛չ պատգամավորի թեկնածու։ Չնայած դրան՝ կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է եւ եթե իրենք մեծամասնություն գրավեցին հենց խորհրդարանում փոխելու են Սահմանադրության այն կետը, որն արգելում է այն անձանց վարչապետ ընտրվել, որոնք վերջին 4 տարին միայն ՀՀ քաղաքացիություն չեն ունեցել։ Սամվել Կարապետյանն այս պահին տնային կալանքի տակ է՝ իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար հարուցված շինծու քրեական վարույթի շրջանակներում։
Վանաձորի նախկին համայնքապետ, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանից «Հրապարակը» հետաքրքրվեց, թե ինչ տպավորություն ունի Վանաձորում կայացած հանրահավաքից և առհասարակ Լոռվա մարզի հետ կապված ի՞նչ տրամադրություններ են առկա, ասում են, որ Լոռիում Սամվել Կարապետյանն է հաղթելու` տաշիրցի լինելու հանգամանքով պայմանավորված: Ասլանյանը խոսելով թեմայի մասին, ասաց. «Կդժվարանամ հստակ քաղաքական կանխատեսում անել, թե ինչ արդյունքներ կլինեն հունիսի 7-ի ընտրություններում, սակայն մի բան կարող եմ պնդել, որ ամսի 26-ի վանաձորյան հանրահավաքում կար շատ մեծ էներգիա: Այնտեղ հավաքված մարդիկ լրիվ վանաձորցիներ էին, իսկ մենք թիմի անդամներով միայն դրական լիցքեր ստացանք և դրական լիցքերով էլ հեռացանք: Թե ինչ ընտրություն կկատարեն լոռեցիները, դա թողնենք իրենց, հուսով ենք, որ ազդակները կլինեն դրական», – ասաց Ասլանյանը: Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ Լոռու մարզում Կարապետյանին այդպես ջերմ են դիմավորում, նրա Տաշիրից լինե՞լն է պատճառը. «Նաև այդ է պատճառը, բայց ոչ միայն: Սամվել Կարապետյանի արած գործերն ու անցած ճանապարհն էլ հերիք են»: ՔՊ-ն նույնպես Վանաձորում մեծ քանակով մարդկանց էր հավաքել, նկատեցինք մենք. «Ես ՔՊ-ի հավաքին չեմ հետևել, այդ ժամանակ Վանաձորում չեմ եղել և ոչինչ չգիտեմ նրանց մասին»:
Բաց մի թողեք
Քիչ թե շատ հաշվելու ունակ ոչ մի գործարար այդ ճանապարհից չի օգտվի. Նիկոլ Փաշինյանի հերթական բլեֆը
Ո՞վ է Արցախի ներկայացուցչության շենքը «խլելու» որոշում կայացրած դատավորը․ ի՞նչ միլիոններ է հայտարարագրել. Լուսանկար
Հանրապետության հրապարակում զորահանդես է, ցուցադրվում է, թե ինչ զինտեխնիկա ունի մեր բանակը. Տեսանյութ