Պենտագոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն հարվածել է թմրանյութեր տեղափոխող նավին

ԱՄՆ զինված ուժերը ևս մեկ հարված են հասցրել Արևելյան Խաղաղ օվկիանոսում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար օգտագործվող նավին։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ Հարավային հրամանատարությունը։
«Հետախուզությունը հաստատել է, որ նավը շարժվում էր Արևելյան Խաղաղ օվկիանոսում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հայտնի երթուղիներով և օգտագործվում էր թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար», – ասել է հրամանատարությունը։
Հարվածի հետևանքով զոհվել է երեք մարդ։ Ամերիկացի զինծառայողներ չեն տուժել։
Պենտագոնի քարտուղար Փիթ Հեգսեթը հայտարարել է «Հարավային նիզակ» գործողության մեկնարկի մասին՝ թմրամիջոցների դեմ պայքարի համար, որը սկսվել է 2025 թվականի նոյեմբերին։
Բաց մի թողեք
Արդեն վստահ չէ, որ Վենսը կկարողանա «շարունակել իր սկսած գործը»
Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը հայտարարում է, որ Իրանը համաձայնել է միջուկային զենք չունենալ
Մելոնին հայտնվել է ՆԱՏՕ-ի ճնշման և Իտալիայի հակապաշտպանական տրամադրությունների միջև