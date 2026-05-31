Մելոնին հայտնվել է ՆԱՏՕ-ի ճնշման և Իտալիայի հակապաշտպանական տրամադրությունների միջև

Հռոմը կարող է երկու երրորդով կրճատել իր 15 միլիարդ եվրոյի SAFE վարկերը՝ մեծամասնության ներսում քաղաքական ճնշման պատճառով:
Ջորջիա Մելոնին բախվում է պաշտպանության ծախսերի հետ կապված աճող ճնշման, քանի որ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի պարտավորությունները բախվում են ներքին ընդդիմության և սրվող ընտրական մրցավազքի հետ։
Շրջադարձը ակնհայտ դարձավ անցյալ շաբաթ, երբ Մելոնին սպառնաց կրճատել Իտալիայի մասնակցությունը ԵՄ 150 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկային ծրագրին, եթե Բրյուսելը չերկարաձգի հարկաբյուջետային ճկունության միջոցառումները՝ Մերձավոր Արևելքի էներգետիկ ճգնաժամի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար։
Քայլը պառակտում առաջացրեց պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոյի հետ, ով Իտալիայի պաշտպանության խթանման ուժեղ կողմնակից է, և տեղական լրատվամիջոցները կառավարության նիստի ժամանակ հաղորդում են «բացականչությունների և դռների շրխկոցների» մասին, չնայած Կրոսետտոն հրապարակավ հերքեց լարվածության մասին հաղորդագրությունները։
Մելոնին դեռևս հետ է մնում անցյալ տարվա մարտին կայացած դատական հանրաքվեում կրած ծանր պարտությունից, որը հանգեցրեց հրաժարականների ալիքի և բացահայտեց նրա կառավարության ներսում առկա պառակտումները։
Մելոնիի վրա ճնշումը մեծացնողների թվում է կոալիցիոն գործընկեր Մատեո Սալվինին։ Փոխվարչապետի «Լեգա» կուսակցությունը, որը Եվրոպական խորհրդարանում ընդգրկված է ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբում, վերջերս քվեարկել է ԵՄ-ի առաջարկած «Վերազինման ծրագրի» դեմ։
Մելոնիի խնդիրները
Հռոմի ԼՈՒԻՍ համալսարանի քաղաքագետ Լորենցո Կաստելանիի խոսքով՝ ռազմական ծախսերի նկատմամբ հանրային կասկածամտությունը Մելոնիին ստիպում է գնալով ավելի նուրբ հավասարակշռության քայլի։
«Հարցումները ցույց են տալիս լայնածավալ կասկածամտություն ռազմական ծախսերի ավելացման նկատմամբ, և կառավարությունը նաև դժվարանում է բացատրել, թե իրականում ինչի համար են այս լրացուցիչ ջանքերը և պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը», – ասել է Կաստելանին։
Մելոնին զգուշանում է խաղաղասեր ընդդիմադիր կուսակցությունների ամրապնդումից և ձգտում է չօտարացնել ընտրողներին, մասնավորապես՝ տնտեսական մտահոգությունների վրա ավելի կենտրոնացած ավելի մեծահասակ կենտրոնամետ աջակողմյան կողմնակիցներին։
Eurispes-ի «Իտալիա 2026» զեկույցի համաձայն՝ իտալացիների 44.2%-ը այժմ պաշտպանական ծախսերը համարում է երկրի համար ծախս, ի տարբերություն 32.1%-ի, ովքեր դա համարում են ռազմավարական ներդրում, ընդ որում՝ հարցվածների գրեթե մեկ քառորդը չի կարողանում հստակ դիրքորոշում արտահայտել։
Կաբինետի լարվածություն
Պաշտպանության նախարարը գտնվում է «շատ դժվարին վիճակում», – բացատրեց Կաստելանին, քանի որ Մելոնիի պաշտպանական քաղաքականության դանդաղումը նրան անպաշտպան է թողնում այն բանից հետո, երբ Իտալիան պարտավորվել է կատարել ավելի ու ավելի հավակնոտ պաշտպանական պարտավորություններ ԵՄ-ում։
Կրոսետտոյի մեկուսացումը կաբինետում բացահայտվեց հինգշաբթի օրը, երբ փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին հաստատեց, որ Իտալիան կկրճատի SAFE պաշտպանական վարկերի իր նախատեսված հայտը, որը սկզբում կանխատեսվում էր կազմել մոտ 15 միլիարդ եվրո։
«Այժմ այդ վարկին այդքան էականորեն մուտք գործելու պահը չէ, ուստի մենք ավելի քիչ կխնդրենք», – ասաց Տայանին։
Կրճատման մասշտաբները մնում են անորոշ՝ մայիսի 31-ի գնումների նախագծերը ներկայացնելու վերջնաժամկետից առաջ։ Ըստ տեղեկությունների, Հռոմը քննարկում է SAFE վարկի իր հայտը մինչև երկու երրորդով՝ 15 միլիարդ եվրոյից կրճատելու և այն գործող պայմանագրերով սահմանափակելու հարցը։
Հռոմը նաև դեռ չի արձագանքել նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջարկին՝ Ֆրանսիայի միջուկային զսպման ուժը եվրոպական գործընկերներին տարածելու վերաբերյալ, տատանում, որը մասամբ պայմանավորված է Մելոնիի և Մակրոնի միջև լարված հարաբերություններով։
Եվրախորհրդարանի ֆրանկո-իտալացի լիբերալ պատգամավոր Սանդրո Գոզին պնդում էր, որ Մելոնիի անվստահությունը Ֆրանսիայի և իր քաղաքական շրջապատի նկատմամբ իրեն «անկյունում է դրել», ինչը խանգարել է Իտալիային միանալ այն նախաձեռնությանը, որը նա անվանել է եվրոպական ռազմավարական ինքնավարության համար կարևոր նախաձեռնություն։
Բաց մի թողեք
Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը հայտարարում է, որ Իրանը համաձայնել է միջուկային զենք չունենալ
Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ-ն և Ավստրալիան ստորջրյա անօդաչու թռչող սարքերի նախագծում՝ AUKUS-ի պաշտպանական գործընկերությունը խորացնելու համար
Ֆրանսիական ոստիկանությունը հարյուրավոր մարդկանց է ձերբակալել Փարիզում ՊՍԺ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսի բռնի տոնակատարություններից հետո