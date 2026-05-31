Ռուսաստանը նոր հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, Կիևը հարվածել է նավթավերամշակման գործարանին

Հրդեհ Սարատովի նավթավերամշակման գործարանում:
Ուկրաինայի տարածքի ռուսական հրետակոծությանը ի պատասխան՝ ուկրաինական ուժերը մի շարք հզոր հարվածներ են հասցրել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ռուսական նավթային ենթակառուցվածքներին։
Ռուսական ուժերը կիրակի գիշերը նոր ավիահարվածներ են հասցրել Ուկրաինային՝ հարձակվելով նրա տարածքի վրա ավելի քան 200 հարձակողական և խայծային անօդաչու թռչող սարքերով։ Դրանց մեծ մասը խփվել է, հայտնել է AFU-ի ռազմաօդային ուժերը (աղբյուրը՝ ռուսերեն), սակայն գրանցվել է 14 անօդաչու թռչող սարք, որոնք հարվածել են 11 վայրի։
«Նախնական տվյալներով՝ ժամը 08:30-ի դրությամբ, ՀՕՊ-ը երկրի հյուսիսում և արևելքում խլել է 212 թշնամական անօդաչու թռչող սարքեր՝ «Շահեդ», «Գերբերա», «Իտալմաս» և այլ տեսակի», – հայտնել է գործակալությունը։
Ըստ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայության (աղբյուրը՝ ռուսերեն), ռուսական ուժերի անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Չեռնիգովի մարզում գտնվող ընկերության օբյեկտին։ Այնտեղ մահացել է 58-ամյա տղամարդ։ Հարվածի հետևանքով ավտոկայանատեղիում հրդեհ է բռնկվել, և 7 բեռնատար է այրվել։
Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ ռուսական հարվածի թիրախը Ռիվնոյի մարզում, որը նույնպես հյուսիսային Ուկրաինայում է, ևս մեկ չգործող ձեռնարկություն էր։ Ռիվնոյի մարզային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Կովալը հայտնել է (աղբյուրը՝ ռուսերեն), որ նախնական տվյալներով՝ մարդիկ չեն տուժել։
Երկրի հարավ-արևելքում գտնվող Դնեպրի վրա օդային հարձակումը քաղաքում հրդեհ է առաջացրել։ Այնտեղ հրդեհ է բռնկվել լոգիստիկ ընկերության պահեստում։ Ընդհանուր առմամբ, մարզային վարչակազմի տվյալներով (աղբյուրը՝ ռուսերեն), ռուսական զորքերը մոտ 20 անօդաչու թռչող սարքերով և հրետանային հարված են հասցրել Դնեպրոպետրովսկի մարզին, վիրավորվել է երկու մարդ։
Հարվածների հետևանքով վնասվել է մանկապարտեզ, բժշկական գրասենյակ, մի քանի բնակարանային և մասնավոր տներ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական շինություններ, իսկ հրդեհ է բռնկվել գյուղատնտեսական ձեռնարկության տարածքում։
Ուկրաինան խնդրում է ՀՕՊ հրթիռներ
Ընդհանուր առմամբ, այս շաբաթ Ռուսաստանի զինված ուժերը Ուկրաինայի վրա արձակել են ավելի քան 2300 գրոհային անօդաչու թռչող սարք, մոտ 1560 կառավարվող ավիառումբ և 108 տարբեր տեսակի հրթիռ, սոցիալական ցանցերում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ (աղբյուրը՝ ռուսերեն) Վլադիմիր Զելենսկին (աղբյուրը՝ ռուսերեն):
«Այս բոլոր հարվածները ուղղված են միայն սովորական քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին՝ բնակելի շենքերին, էներգետիկային», – պարզաբանել է Ուկրաինայի նախագահը, կրկնելով արևմտյան գործընկերներին ուղղված կոչը՝ Կիևին մատակարարել հրթիռներ, որպեսզի ՀՕՊ համակարգերը բավարար հզորություն ունենան ռուսական հարձակումները հետ մղելու համար:
Զելենսկու խոսքով՝ Ուկրաինան շաբաթ օրը Գերմանիայից ստացել է IRIS-T հող-օդ դասի հրթիռային կայանք:
«Ամեն օր մենք աշխատում ենք ռուսական ահաբեկչության դեմ ավելի շատ պաշտպանություն ունենալու ուղղությամբ: Երեկ մենք ստացել ենք IRIS-T նոր կայանք: Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Գերմանիային մարդկանց պաշտպանության գործում իր շարունակական ներդրման համար: Հազարավոր կյանքեր են փրկվել նման ուժեղ աջակցության շնորհիվ», – ասել է Զելենսկին:
«Մենք հույսը դնում ենք ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ եվրոպացի գործընկերների վրա։ Հենց հակահրթիռային պաշտպանությունն է Ուկրաինայի համար հիմնական առաջնահերթություններից մեկը», – շարունակեց Ուկրաինայի նախագահը։ – Հզոր հակաօդային պաշտպանությունը կարող է ավելի մեծ պաշտպանություն ապահովել մեր ժողովրդի համար և զրկել Ռուսաստանին իր վերջին առավելությունից»։
Հրդեհներ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններում
Միևնույն ժամանակ, ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը կրկին հարձակվել են Ռուսաստանի տարբեր շրջանների նավթային ենթակառուցվածքների վրա։
Սարատովի մարզում հարված է հասցվել Վոլգայի շրջանի խոշորագույններից մեկ նավթավերամշակման գործարանին։ «Ռոսնեֆտ»-ի մաս կազմող նավթավերամշակման գործարանը տարեկան մոտ 7 միլիոն տոննա նավթի նախագծային հզորություն ունի։ Մարզի նահանգապետ Ռոման Բուսարգինը հայտարարել է (աղբյուրը՝ ռուսերեն), որ հարձակման հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։
Ուկրաինայի անօդաչու համակարգերի ուժերի գլխավոր շտաբը և Ուկրաինայի անօդաչու համակարգերի ուժերը հաստատել են նավթավերամշակման գործարանի վրա հարձակումը և կրակը (աղբյուրը՝ ռուսերեն)։
«Մայիսի 31-ի գիշերը անօդաչու համակարգերի ուժերի 1-ին առանձին կենտրոնի օպերատորները՝ համագործակցելով ՍԴՈՒ-ի և հետախուզության գլխավոր վարչության, ինչպես նաև Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի այլ ստորաբաժանումների հետ, հաջողությամբ հարվածել են Սարատովի նավթավերամշակման գործարանին», – ասվում է գործակալության հայտարարության մեջ։
Կիրովի մարզում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Լազարևոյի գծային արտադրական և դիսպետչերական կայանի վրա, որը նախատեսված էր տարանցիկ փոխադրման համար։ նավթը դեպի կենտրոնական Ռուսաստան։ Այս մասին հաղորդել են մոնիթորինգային ալիքները։ Սակայն շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Սոկոլովը հաղորդել է միայն առավոտյան անօդաչու թռչող սարքի հարձակման մասին (աղբյուրը՝ ռուսերեն) «Ուրժումի շրջանի տարածքում գտնվող ձեռնարկության» վրա՝ առանց ձեռնարկությունը անվանելու։ Նահանգապետի խոսքով՝ «հրդեհ կա, զոհեր կամ վիրավորներ չկան»։
Ուկրաինայի հատուկ նշանակության ուժերը հաստատել են տեղեկատվությունը (աղբյուրը՝ ռուսերեն), նշելով, որ նրանք «հարվածել են Սիբիրից Եվրոպա տանող ամենամեծ նավթատարերի առանցքային հանգույցին»։
«Գտնվելով Ուկրաինայի սահմանից գրեթե 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Կիրովի մարզում գտնվող Լազարևոյի ԼՊԴԿ-ն Սուրգուտ-Պոլոտսկ նավթատարի առանցքային կետն է», – նշել է գործակալությունը (աղբյուրը՝ ռուսերեն)։ – Այս զարկերակը նավթ է տեղափոխում Սիբիրից և Հյուսիսային Ռուսաստանից դեպի Պրիմորսկի, Ուստ-Լուգայի և Բելառուսի Բալթյան նավահանգիստներ։
Կայանը նաև միանում է Դրուժբայի մայրուղային խողովակաշարային համակարգին, նշել է ՍՕԿ-ն, ինչը թույլ է տալիս արագորեն նավթ մղել Ռուսաստանի եվրոպական մասի երկու ամենամեծ նավթատարների միջև։
Ռոստովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարվածից հետո հրդեհ է բռնկվել վառելիքի պահեստում։ Մատվեևո-Կուրգան շրջանում գյուղատնտեսական արտադրողներին մատակարարող մասնավոր ձեռնարկության վառելիքի պահեստում հրդեհ է բռնկվել անօդաչու թռչող սարքի անկման պատճառով, ասել է մարզպետ Յուրի Սլյուսարը (աղբյուրը՝ ռուսերեն), հավելելով, որ այնտեղ նույնպես վնասվել են դեղատուն, երկու խանութ և մեկ մեքենա։
Ուկրաինական ուժերը հայտարարել են, որ նկատի ունեն Մատվեև Կուրգան քաղաքում գտնվող «Ագրոպրոդուկտ» նավթամբարը, որը գտնվում է գրեթե Ուկրաինայի հետ սահմանին մոտ և պարունակում է մեծ տանկեր, ճանապարհային և երկաթուղային բեռնման տերմինալներ և բեռնման կայան։
Թշնամու նավթավերամշակման և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների պարտությունը նվազեցնում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու նրա տնտեսական կարողությունը, ընդգծել է AFU SSO-ն (աղբյուրը՝ ռուսերեն)։
Ավելի վաղ արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշել էին, որ ուկրաինական մի շարք հարձակումներից հետո կենտրոնական Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր նավթավերամշակման գործարանները ստիպված են եղել դադարեցնել կամ կրճատել արտադրությունը։
Իրավիճակը Զապորոժյայի ատոմակայանում
Միևնույն ժամանակ, Կիևը հերքել է Ռուսաստանի պնդումները, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Զապորոժյայի ատոմակայանին, որը ամենամեծն է Ուկրաինայում և Եվրոպայում։
Ռուսական ուժերը գրավել են կայանը պատերազմի առաջին շաբաթներին, և այն մնում է առաջնագծի մոտ՝ հարավային Զապորոժյեի շրջանում, որը չորս ատոմակայաններից մեկն է, որը Ռուսաստանը պաշտոնապես բռնակցել է, չնայած իր գործողությունների լիակատար ռազմական վերահսկողության կամ միջազգային ճանաչման բացակայությանը։
Ռուսաստանի պետական ատոմային էներգետիկայի «Ռոսատոմ» ընկերությունը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ անօդաչու թռչող սարքը պայթել է՝ անցք բացելով տուրբինային դահլիճի պատին: Ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը մեղադրեց Ուկրաինային «դիտավորյալ» հարձակման մեջ։
Ուկրաինացի զինվորականները հերքեցին այդ պնդումը՝ այն անվանելով Ռուսաստանի կողմից «ևս մեկ քարոզչական հնարք»՝ նշելով, որ իրենք չեն հարվածել ատոմակայանին, և որ այն իրենց թիրախը չէր: «Միջադեպի պահին առաջնագծի համապատասխան հատվածում ակտիվ ռազմական գործողություններ չեն եղել, և զենք չի օգտագործվել», – ասվում է ուկրաինական զինվորականների հայտարարության մեջ։
Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսսին «խորը մտահոգություն» է հայտնել միջադեպից հետո X-ում հրապարակված հոդվածում։
Զապորոժյեի ատոմակայանը բազմիցս ենթարկվել է հրետակոծության 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից լայնածավալ ներխուժումից ի վեր, ինչը մտավախություններ է առաջացրել միջուկային վթարի մասին։
Բաց մի թողեք
PSOE-ի իրավական փոթորիկը. Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի դեմ ինը գործ է հարուցվել
Հունիսի 7-ի ընտրություններն ավելին են, քան զուտ հայաստանյան լինելը, համաշխարհային մեծ ինտրիգ կա․ Forbes
Զելենսկու կոշտ ուղերձը՝ Պուտինին․ Հայաստանի վերաբերյալ կարևոր հայտարարություն