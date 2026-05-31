Իսպանիան հեռանում է ԵՄ-ին Չինաստանի նկատմամբ ավելի խիստ դիրքորոշում ցուցաբերելու կոչից

Մադրիդը փոխում է իր դիրքորոշումը Պեկինի դեմ առևտրային պաշտպանությունը խթանելու Ֆրանսիայի գլխավորած նախաձեռնության վերաբերյալ։
ԲԵՌԼԻՆ — Իսպանիան դադարեցնում է իր աջակցությունը Ֆրանսիայի գլխավորած նախաձեռնությանը, որը նպատակ ուներ խթանել ԵՄ-ի առևտրային պաշտպանությունը Չինաստանի դեմ, հինգշաբթի օրը հայտարարել է երկրի տնտեսության և առևտրի նախարարը։
«Այս փուլում որևէ ոչ պաշտոնական փաստաթղթի նկատմամբ որևէ կոնկրետ քաղաքական աջակցություն չի եղել», – Բեռլինում ասել է Կառլոս Կուերպոն։
Նախարարի մեկնաբանությունները վկայում են Պեկինին ուղղված ավելի խիստ առևտրային միջոցառումների վերաբերյալ Մադրիդի ենթադրյալ դիրքորոշման փոփոխության մասին։
Անցյալ ուրբաթ Իսպանիան այն խոշոր տնտեսությունների շարքում էր, որոնք ստորագրեցին Եվրոպական հանձնաժողովին ուղարկված ֆրանսիական դիրքորոշման փաստաթուղթը, որը կոչ էր անում դաշինքին ամրապնդել իր առևտրային պաշտպանությունը, ավելի շատ օգտագործել իր հետաքննչական կարողությունները և հնարավոր է՝ ստեղծել նոր գործիք շուկայի աղավաղումները լուծելու համար։
Սակայն մի քանի օրվա ընթացքում Մադրիդը, կարծես, սառեց և սկսեց պնդել, որ փաստաթուղթը, որը լրացուցիչ համատեղ ստորագրել էին Իտալիան, Նիդեռլանդները և Լիտվան, քննարկվել է միայն տեխնիկական մակարդակով։
Իսպանիան հաճախ համարվում է ԵՄ-ի ամենաշատ բարեկամական անդամներից մեկը՝ Չինաստանի նկատմամբ։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը չորս անգամ այցելել է Պեկին նույնքան տարվա ընթացքում, և երկիրը ամենաընդունելիներից մեկն է չինական ներդրումների նկատմամբ, մասնավորապես՝ արևային վահանակների և ավտոմոբիլային ոլորտներում։
Մադրիդից ստացված նոր հայտարարությունը հնչում է եվրոպացի հանձնակատարների միջև սպասված քննարկման նախօրեին, որը նպատակ ունի վերանայել ԵՄ-ի և Չինաստանի կապերը և առաջարկել միջոցներ՝ պաշտպանելու դաշինքի արդյունաբերությունները, որոնք սեղմվում են գերմրցակցային չինական արտահանման հոսքի պատճառով։
Կուերպոն հինգշաբթի օրը կոչ արեց ավելի մեծ համագործակցության Պեկինի հետ։
«Մենք հասկանում ենք, որ ԵՄ-ն պետք է առաջ շարժվի, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է խոսենք հավասարից հավասար՝ հավասար հիմունքներով Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ», – ասաց նա՝ պատասխանելով հարցին՝ ԵՄ վեց խոշորագույն տնտեսությունների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Իսպանիայի և Լեհաստանի նախարարական գործընկերների հանդիպման շրջանակներում։ «Մենք պետք է համագործակցենք չինական իշխանությունների հետ»։
Մադրիդի արագ շրջադարձը ընդգծում է ԵՄ-ում Չինաստանի նկատմամբ ընդհանուր դիրքորոշում ձևավորելու բարդությունը: Ֆրանսիան, Բելգիան, Նիդեռլանդները և Լիտվան լայնորեն պաշտպանում են Պեկինի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելը, սակայն Չինաստանի հետ ավելի ջերմ հարաբերություններ պահպանող երկրները, այդ թվում՝ Չեխիան, Գերմանիան և Սլովակիան, զգուշանում են ավելի բախումնային մոտեցում ընդունելուց։
«Մենք պետք է փորձենք այս համագործակցության միջոցով վերացնել երկկողմ անհավասարակշռությունը, յուրաքանչյուր երկկողմ անհավասարակշռություն, որը մենք ունենք Չինաստանի հետ առևտրի առումով», – ասաց Կուերպոն: «Բացի այդ, մենք պետք է համագործակցենք Չինաստանի և նրա ընկերությունների հետ, երբ խոսքը վերաբերում է մեր տնտեսական անվտանգության ամբողջական օրակարգին և չինական ներդրումների ներգրավմանը՝ այն մասին, թե ինչպես առավելագույնս օգտագործել այն մեր մայրցամաքում ավելացված արժեք ստեղծելու առումով»:
