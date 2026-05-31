Շփում՝ ԱՄՆ սահմանապահ պարեկի նախկին ղեկավարի և սպիտակ ազգայնական առաջնորդի հետ «վերաբնակեցման գագաթնաժողովում»

Գրեգորի Բովինոն և Ջարեդ Թեյլորը ժամանել են՝ աջակցելու այն ակտիվիստներին, որոնց մի ժամանակ նույնիսկ եվրոպական ծայրահեղ աջ կուսակցությունները չափազանց թունավոր էին համարում։
ՊՈՐՏՈ, Պորտուգալիա — Եվրոպացի ծայրահեղ աջ ակտիվիստները, որոնք պաշտպանում են ներգաղթյալների և նրանց սերունդների զանգվածային արտաքսումը, խթան են ստանում Թրամփի վարչակազմի կողմից իրենց հիմնական կարգախոսի՝ վերաբնակեցման ընդունումից։
Շաբաթ օրը Պորտոյի հարավում մոտ 500 ակտիվիստներ և ազդեցիկ անձինք հավաքվել էին՝ քննարկելու այս հայեցակարգը, որը մի ժամանակ ծայրահեղ աջ շրջանակներում շշնջում էին միայն ծայրահեղ աջ շրջանակներում։ ԱՄՆ սահմանապահ պարեկի նախկին ղեկավար Գրեգորի Բովինոն և ամերիկացի սպիտակ ազգայնական Ջարեդ Թեյլորը VIP հյուրեր էին խստորեն վերահսկվող միջոցառմանը, որին մասնակցում էին նաև Իսպանիայի Vox-ի և Գերմանիայի «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության ընտրված պաշտոնյաները։
Եվրոպական այլ առաջատար ծայրահեղ աջ կուսակցություններ, որոնցից ամենաակնառուը՝ Ֆրանսիայի «Ազգային միավորումը», խուսափել են օգտագործել այս տերմինը կամ մերժել են այն՝ այն համարելով չափազանց ծայրահեղական՝ միգրանտներին նրանց էթնիկ պատկանելության կամ կրոնի հիման վրա թիրախավորելու համար։ Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից այդ բառի օգտագործումը և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի կողմից վերամիավորման գրասենյակ ստեղծելու խոստումը քամի են հաղորդել Եվրոպայում քաղաքականության վաղեմի կողմնակիցներին։
«Երբ այդ բառը ընդունվում է խոշոր տերության նախագահի կողմից… այլևս չի կարելի ասել, որ այն երկրորդական է», – շաբաթ օրվա գագաթնաժողովում ասել է Ժան-Իվ Լե Գալուն, Ժան-Մարի Լե Պենի օրոք ֆրանսիական ծայրահեղ աջ կուսակցության նախկին պատգամավորը։
Հավաքը տեղի է ունեցել Պորտոյից 135 կիլոմետր հարավ գտնվող Ֆիգեյրա դա Ֆոս ափամերձ քաղաքում և ողջունել է ակտիվիստների ամբողջ Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից և Կանադայից։
«Ես շատ ուրախ եմ գալ և որոշակի փորձագիտություն տրամադրել եվրոպացիներին»՝ «եվրոպական մշակույթը ոչնչացնող անօրինական ներգաղթյալների» դեմ պայքարելու համար», – ասել է Բովինոն դարպասների մոտ տեղի ունեցած իմպրովիզացված մամուլի ասուլիսում։
Գագաթնաժողովից առաջ ծայրահեղ աջ կայքին տված հարցազրույցում Բովինոն, որը չէր կրում իր վիճահարույց վերարկուն, նացիստական Գերմանիայի առաջատար գեներալ Էրվին Ռոմմելին անվանել է ոգեշնչող կերպար և առաջարկել է իր օգնությունը՝ վերջ դնելու այն բանին, ինչը նա նկարագրել է որպես «սողացող սարսափ», արձագանքելով ծայրահեղ աջ ծայրահեղականների կողմից միգրանտներին նկարագրելու համար օգտագործվող ռասիստական տերմիններին։
«Եթե կա ոգեշնչում ԱՄՆ սահմանապահ պարեկության մոդելից և մեթոդից, ապա դա հիանալի է», – հավելել է սահմանապահ պարեկության նախկին պետը, որը ազատվել է իր պաշտոնից այն բանից հետո, երբ նրա հրամանատարության տակ գտնվող գործակալները Մինեապոլիսում սպանել են 37-ամյա բուժքրոջ։
Սելների պահը
Պորտոյի գագաթնաժողովը համակազմակերպել է ավստրիացի ծայրահեղ աջ ակտիվիստ Մարտին Սելները, որն առաջին անգամ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 2024 թվականին՝ Գերմանիայի Պոտսդամ քաղաքում գաղտնի հանդիպում անցկացնելուց հետո, որտեղ նա քննարկել է վերաբնակեցման հայեցակարգը AfD քաղաքական գործիչների հետ։ Պոտսդամի հավաքի մասին լուրն այդ ժամանակ Գերմանիայում լայնածավալ բողոքի ցույցեր առաջացրեց, որոնցից շատերը զուգահեռներ էին նշում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հրեաների զանգվածային տեղահանության վաղ ծրագրերի հետ։
Մարտին Սելները ելույթ է ունենում նույնականության կողմնակիցների բողոքի ցույցի ժամանակ՝ 2019 թվականի ապրիլի 13-ին, Վիեննայում, Ավստրիա: | Մայքլ Գրուբեր/Getty Images
Երկու տարի անց, վստահ Սելները հնարավորություն տվեց լրագրողներին հարցազրույցներ տալ վերաբնակեցման գագաթնաժողովում՝ անդրադառնալով այն հասկացություններին, որոնք, նրա խոսքով, այժմ լայն տարածում են գտնում։
«Մենք շատ նևրոտիկ հարաբերություններ ունենք մեր սեփական էթնիկ պատկանելության, մեր սեփական էթնոմշակութային ինքնության հետ, և կարծում եմ, որ մենք պետք է հաղթահարենք դա», – գագաթնաժողովում լրագրողներին ասաց Սելները՝ կոչ անելով եվրոպացիներին հաղթահարել «հետպատերազմյան կոնսենսուսի» հետևանքով առաջացած իրենց «մեղքի բարդույթը» և «ինքնատյացությունը»։
Միջոցառմանը ներկա էին առնվազն երեք AfD քաղաքական գործիչներ, այդ թվում՝ Բունդեսթագի անդամ և կուսակցության համահիմնադիրներից մեկը՝ Քեյ Գոտշալկը: Գոտշալկն ասաց, որ ինքը այնտեղ էր «լսելու» որպես «այցելու»։ Բեմում ելույթ ունեցավ AfD անդամ և Բրանդենբուրգ նահանգի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ Լենա Կոտրեն: Ներկա էր նաև Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի խորհրդարանի անդամ Սվեն Տրիտշլերը։
Գագաթնաժողովի ելույթ ունեցողների ցանկում էին Vox-ի պատգամավորներ Ռոսիո դե Մերը և Կառլոս Քերոն։ Ելույթ ունեցողների թվում էր նաև ակտիվիստ Սեմի Վուդհաուսը, որը Մեծ Բրիտանիայի աջակողմյան «Վերականգնել Բրիտանիան» կուսակցության կողմնակից է։
Լարվածություն առաջացավ, երբ միջոցառումը լուսաբանելու համար հավատարմագրված լրագրողներին թույլ չտվեցին մտնել և փոխարենը սահմանափակվեցին կայանատեղիում։ Մի պահ անօդաչու թռչող սարք էր, որը բազմիցս ագրեսիվ քայլեր էր անում լրագրողներից մեկի ուղղությամբ։
Հերթում սելֆիների համար
Ի տարբերություն դրա, ներսում ողջունվեցին բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներով զինված բազմաթիվ աջակողմյան ազդեցիկ անձինք, իսկ գագաթնաժողովի սոցիալական ցանցերը «հսկայական» հետաքրքրություն էին ներկայացնում՝ մասամբ շնորհիվ Բովինոյի ներկայության։
Ելույթ ունեցողների թվում էին Դրիս Վան Լանգենհովը՝ Բելգիայի նախկին պատգամավորը, որը երկու անգամ դատապարտվել է ատելության խոսքի համար, և ծայրահեղ աջ հոլանդացի ակտիվիստ Եվա Վլաարդինգերբրուկը՝ այսպես կոչված «մեծ փոխարինման դավադրության տեսության» տարածողը, ըստ որի՝ հիմնական և քաղաքական էլիտաները դավադրություն են կազմակերպում մեծ թվով ոչ սպիտակամորթ միգրանտներ բերելու համար՝ սպիտակ բնակչությանը փոխարինելու համար. այս տեսությունը հղում էր արվել միջոցառման գովազդային նյութերում։
Մասնակիցները նաև հերթ էին կանգնել՝ սելֆի անելու Թեյլորի՝ ամերիկացի սպիտակամորթ ազգայնականի հետ, որը ռասիստական գաղափարախոսության հայտնի տարածող է։ «Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ են ազդում Եվրոպայի վրա, քան հակառակը», – ասաց Թեյլորը միջոցառման վայրից դուրս։ «Բայց առնվազն այլախոհների և ինքնության կողմնակիցների շրջանում մեծ հետաքրքրություն կա Եվրոպայի նկատմամբ»։
ՊՈԼԻՏԻԿՈ-ի հետ միջոցառման վայրում զրուցած կազմակերպիչներն ու ելույթ ունեցողները բոլորը հերքեցին շարժման վրա կախված ռասիզմի մեղադրանքները։
«Ես ինձ չեմ համարում ատելության մարդ», – ասաց կանադացի ակտիվիստ Դանիել Թայրին, որը մասնակցում էր քննարկումներից մեկին։ «Ես չեմ թքում գունավոր մարդկանց վրա, որովհետև նրանք իմ երկրում են»։ «Ես պարզապես չեմ կարծում, որ նրանք այստեղ պետք է լինեն»։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պարտատոմսերի շուկայի գլխացավը մղձավանջ է Եվրոպայի համար
Մալթայի Լեյբորիստական կուսակցությունը նվաճեց պատմական չորրորդ ժամկետը
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Ռումինիային՝ առաջացնելով խիստ քննադատություն ամբողջ Եվրոպայում