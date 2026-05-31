Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ-ն և Ավստրալիան ստորջրյա անօդաչու թռչող սարքերի նախագծում՝ AUKUS-ի պաշտպանական գործընկերությունը խորացնելու համար

Վաշինգտոնը, Լոնդոնը և Կանբերրան ցանկանում են ցույց տալ իրենց նվիրվածությունը 2021 թվականին հիմնադրված ռազմական դաշինքին։
SAAB-ը ցուցադրում է Blekinge դասի 5-րդ սերնդի սուզանավի (A26) մոդելը ExCel London-ում 2026 թվականի ապրիլի 14-ին, Լոնդոնում, Անգլիա, կայանալիք UDT, Undersea Defence Technology 2026 ցուցահանդեսի ժամանակ։
Ավստրալիայի, Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների ռազմական դաշինքը համատեղ կմշակի նոր ստորջրյա անօդաչու թռչող սարքեր, շաբաթ օրը հայտարարեց ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը։
«Մենք արագացնում ենք մեր մարտիկների համար առաջադեմ հնարավորությունների մատակարարումը, և այսօր միասին ուրախ ենք հայտարարել AUKUS-ի առաջին «Երկրորդ սյուն» ստորագրային նախագծի մասին, որը կենտրոնացած է առաջադեմ անօդաչու ստորջրյա տրանսպորտային միջոցների կամ UUV-ների տեղակայման վրա», – Սինգապուրում կայացած մամուլի ասուլիսում ասաց Հեգսեթը։
«Նշանային նախագիծը կապահովի բարձր հարմարվողականությամբ բազմաֆունկցիոնալ UUV բեռների հավաքածու, որը նախատեսված է ստորջրյա գործողություններին աջակցելու և մեր համատեղ առավելությունը ծովային ոլորտում պահպանելու համար», – ասաց նա։
AUKUS-ը եռակողմ անվտանգության գործընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2021 թվականին Ավստրալիայի, Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այն կենտրոնանում է Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի ազդեցությանը հակազդելու վրա՝ երեք երկրների ռազմական կարողությունները բարելավելու միջոցով միջուկային շարժիչով սուզանավերի տեղակայման միջոցով, որը հայտնի է որպես դաշինքի «Առաջին սյուն»։
Երեք երկրները նաև համագործակցում են առաջադեմ տեխնոլոգիաների մշակման ուղղությամբ, ներառյալ արհեստական բանականությունը, քվանտային հաշվարկները, կիբերհնարավորությունները և այլ ստորջրյա և պաշտպանական համակարգեր, որոնք կոչվում են «Երկրորդ սյուն»։
Դաշինքը ներառում է Ավստրալիայի կողմից Միացյալ Նահանգներից միջուկային շարժիչով սուզանավերի ձեռքբերումը, AUKUS դասի նոր սուզանավի համատեղ մշակումը և ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի սուզանավերի տեղակայման համար նախատեսված օբյեկտների ստեղծումը Ավստրալիայի տարածքում։
Փիթ Հեգսեթը ելույթ է ունենում 23-րդ IISS Shangri-La Dialogue-ի ժամանակ Շանգրի-Լա հյուրանոցում, 2026 թվականի մայիսի 30-ին, Սինգապուրում: | Էզրա Աքայան/Getty Images
2025 թվականի կեսերին Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան շտապեցին Վաշինգտոնին հավաստիացնել AUKUS-ի նկատմամբ իրենց հանձնառության մասին, այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը հրամայեց վերանայել պայմանագիրը՝ սրելով մտավախությունները, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հրաժարվել համաձայնագրից: Այդ մտահոգությունները մեղմացան հոկտեմբերին, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատեց իր աջակցությունը դաշինքին:
«Միացյալ Նահանգները, ինչպես մենք ասել ենք սկզբից, և մենք կարծում ենք, որ մեր ձեռնարկած վերանայումը միայն ամրապնդեց այս գործընկերությունը, շարունակում է հավատարիմ մնալ AUKUS գործընկերությանը և հնարավորինս արագ քայլեր է ձեռնարկում Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանում մեր համատեղ սուզանավային ներկայությունը ուժեղացնելու համար», – շաբաթ օրը ասաց Հեգսեթը:
«Սրանք այն երեք երկրներն են, որոնք իրական կարողություններ են դնում, որոնք մենք հաջորդ տարի կտրամադրենք զինվորականներին, և մենք չափազանց ուրախ ենք, որ կարողացանք համաձայնության գալ», – նույն մամուլի ասուլիսում ասաց Ավստրալիայի փոխվարչապետ Ռիչարդ Մարլսը:
«AUKUS-ի հետ չափազանց երկար ժամանակ մենք չափազանց շատ ենք խոսել և չափազանց քիչ բան ենք արել», – ասաց Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին: «Դա այժմ փոխվել է մեր երեք կառավարությունների օրոք, և ինչպես նախագահ Թրամփն ասաց, մենք այժմ լիարժեք առաջ ենք շարժվում AUKUS-ի հարցում»:
Բաց մի թողեք
Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը հայտարարում է, որ Իրանը համաձայնել է միջուկային զենք չունենալ
Մելոնին հայտնվել է ՆԱՏՕ-ի ճնշման և Իտալիայի հակապաշտպանական տրամադրությունների միջև
Ֆրանսիական ոստիկանությունը հարյուրավոր մարդկանց է ձերբակալել Փարիզում ՊՍԺ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսի բռնի տոնակատարություններից հետո