PSOE-ի իրավական փոթորիկը. Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի դեմ ինը գործ է հարուցվել

Ինը սկանդալ է տիրում Պեդրո Սանչեսի PSOE կառավարությանը։
Կառավարությունը այս շաբաթ աճող ճնշման տակ է հայտնվել, երբ իշխանությունները խուզարկել են Սոցիալիստական կուսակցության Մադրիդի գրասենյակը։
Քաղաքացիական գվարդիայի կենտրոնական օպերատիվ ստորաբաժանման (UCO) աշխատակիցները չորեքշաբթի օրը 12 ժամ անցկացրել են PSOE-ի ազգային շտաբում՝ Կալլե Ֆերասում, այսպես կոչված «Լեյրե Դիեսի» գործի հետաքննության շրջանակներում։
Ազգային դատարանի դատավոր Սանտյագո Պեդրազի կողմից պատվիրված գործողությունը նպատակ ունի փաստաթղթեր փնտրել կուսակցության կողմից ենթադրյալ վճարումների վերաբերյալ այն ցանցին, որի ենթադրյալ նպատակն էր խոչընդոտել Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի մերձավոր շրջապատին վերաբերող դատական հետաքննություններին։
Դատավորը Ֆերասում 2024 թվականի ապրիլի 26-ին՝ վարչապետի կողմից հայտարարված «խորհրդածության ժամանակահատվածի» կեսին կայացած հանդիպումը համարում է հատկապես նշանակալից այս գործում։
Դատարանի որոշման համաձայն՝ PSOE կուսակցությունը, ենթադրաբար, 178,000 եվրո է հատկացրել այս ենթադրյալ կառույցին՝ այնպիսի դատավորներ, ինչպիսիք են Բեատրիս Բիեդման, Մերսեդես Այալան և Խուան Կառլոս Պեյնադոն, վարկաբեկելու համար։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ելույթ է ունենում ՄԱԿ-ի Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) գլխավոր գրասենյակում։
Դատավոր Պեդրասը մեղադրանք է առաջադրել կազմակերպության նախկին քարտուղար Սանտոս Սերդանին, Անդալուսիայի տարածաշրջանային կառավարության նախկին փոխղեկավար Գասպար Սարիասին և PSOE-ի ղեկավար Անա Մարիա Ֆուենտեսին և հետաքննում է Լեյրե Դիեսին կատարված ենթադրյալ վճարումները՝ դատական գործընթացներին ենթադրյալ միջամտության համար։ Դիեսը ձերբակալվել է 2025 թվականի դեկտեմբերին և ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։
Այդ գործողությանը հաջորդեց նույն շաբաթ նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոյի անվանարկումը որպես կասկածյալ «Plus Ultra» գործով հանցավոր կազմակերպության և ազդեցության չարաշահման մեջ, ինչպես նաև վարչապետի եղբոր՝ Դավիդ Սանչեսի և էքստրեմադուրացի սոցիալիստների նախկին առաջնորդ Միգել Անխել Գալյարդոի դատավարության մեկնարկը։
Առաջին գործը, որն այժմ փակված է, վերաբերում է գլխավոր դատախազ Ալվարո Գարսիա Օրտիսին։ Սանչեսի կողմից նշանակված նա կասկածվում էր իր պաշտոնը օգտագործելու մեջ՝ ազդելու այն հարցերում, որոնցում նա անձնական շահագրգռվածություն ուներ։ Այն լուծվեց Գերագույն դատարանի կողմից երկամյա կասեցմամբ։ Գարսիա Օրտիսը հրաժարական տվեց մի քանի օր անց։
Նա դարձավ Իսպանիայի պատմության մեջ առաջին գլխավոր դատախազը, որը դատապարտվեց՝ Իզաբել Դիաս Այուսոյի ընկերոջ մասին գաղտնի տվյալներ բացահայտելուց հետո։ Հրաժարականից հետո նա դիմեց դատավճիռը չեղյալ համարելու համար՝ արտահոսած էլեկտրոնային նամակի պատճառով։
Նախագահի մերձավոր շրջապատին վերաբերող գործեր
Ապրիլին դատավոր Խուան Կառլոս Պեյնադոն մեղադրանք առաջադրեց վարչապետի կնոջը՝ Բեգոնյա Գոմեսին՝ ազդեցության չարաշահման, բիզնես կոռուպցիայի, պետական միջոցների յուրացման և յուրացման մեղադրանքներով, գործի քննչական փուլն ավարտելուց հետո։
Որոշումը վերաբերում է նաև խորհրդական Քրիստինա Ալվարեսին և գործարար Խուան Կառլոս Բարաբեսին։ Գոմեսը պետք է ներկայանա նախնական լսմանը հունիսի 9-ին։ Սա այն գործն է, որը Սանչեսին դրդել է գրել իր հայտնի նամակը հանրությանը 2024 թվականին, երբ նա նույնիսկ հրապարակայնորեն մտածում էր վարչապետի պաշտոնից հեռանալու մասին։
Վարչապետի եղբոր դատավարությունը նույնպես սկսվել է հինգշաբթի օրը։ Բադախոսի նահանգային դատարանը քննում է, թե արդյոք Դավիդ Սանչեսի 2017 թվականին նահանգային խորհրդում գործունեության համակարգողի պաշտոնում նշանակումը հատուկ նրա համար ստեղծված պաշտոն էր։ Մեղադրողները որոշել են, որ հանցագործություններից մեկը վաղեմության ժամկետ ունի։ Դատավարությունը կարող է տևել մինչև հունիսի 15-ի շաբաթը։
Ինչ վերաբերում է Plus Ultra գործին, դատավոր Խոսե Լուիս Կալաման հրամայել է սառեցնել Սապատերոյի և նրա դուստրերի հաշիվները՝ ավիաընկերության 2021 թվականին 53 միլիոն եվրո արժողությամբ պետական փրկարարական ծրագրի հետ կապված ենթադրյալ անօրինական միջնորդավճարների հետաքննության շրջանակներում: Նախկին վարչապետը կանչվել է ցուցմունք տալու փողերի լվացման, ազդեցության չարաշահման, հանցավոր կազմակերպության և փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքներով, չնայած նրա ներկայությունը հետաձգվել է մինչև հունիսի 17-ը և 18-ը։
Կոլդոյի գործը
Համավարակի ընթացքում դիմակների անկանոն գնումը դարձել է PSOE-ի հետ կապված դատական գործունեության մեծ մասի կիզակետը։
Գործի այն մասը, որը անմիջականորեն վերաբերում է Խոսե Լուիս Աբալոսին, ստանձնել է Գերագույն դատարանը՝ նրա՝ որպես հատուկ իրավական անձեռնմխելիություն ունեցող պաշտոնատար անձի կարգավիճակի պատճառով, մինչդեռ գործի մեկ այլ ճյուղ շարունակվում է Ազգային դատարանում, որտեղ հետաքննության տակ են նաև Սանտոս Սերդանը, Վիկտոր դե Ալդաման և մի քանի գործարարներ։
Այս հիմնական հետաքննությունից բխում են ևս երկու գործ՝ առանձին ուղղություն, որը քննում է PSOE-ի հնարավոր անօրինական ֆինանսավորումը՝ Ֆերազում և հայտնի «չիստորասներում» կանխիկի տեղաշարժերի միջոցով, և մեկ այլ ուղղություն, որը կենտրոնանում է Տրանսպորտի նախարարությունում հանրային աշխատանքների պայմանագրերի ենթադրյալ կեղծման վրա, որը, ի թիվս այլոց, վերաբերում է նաև Adif-ի նախկին նախագահ Իզաբել Պարդո դե Վերային։
Իրավաբանական աղբյուրները զգուշացնում են, որ Ազգային դատարանում գերբեռնվածությունը կարող է նշանակել, որ այս գործերից մի քանիսի քննչական փուլը կարող է ձգձգվել երեքից հինգ տարի։
Այս ամենից բացի, կա նաև ածխաջրածնային գործը, որը քննում է ԱԱՀ-ի հետ կապված խարդախությունները և կապված է Կոլդո ցանցի հետ գործարար Վիկտոր դե Ալդամա միջոցով։
Իրավական գործերի աճի հետ մեկտեղ Պեդրո Սանչեսը խնդրել է դիմել Կոնգրեսի լիագումար նիստին՝ քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ զեկույց ներկայացնելու համար, մինչդեռ Ժողովրդական կուսակցությունը փորձարկում է ջրերը հնարավոր անվստահության հարցի քննարկման համար։
