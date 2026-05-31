Մալթայի Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը նվաճեց պատմական չորրորդ ժամկետը

Կիրակի օրը հրապարակված նախնական արդյունքների համաձայն՝ Մալթայի ընտրողները Լեյբորիստական կուսակցությանը շնորհեցին ռեկորդային չորրորդ անընդմեջ մանդատ։
Այս արդյունքը նշանավորում է վարչապետ Ռոբերտ Աբելայի նոր հաղթանակը, որի նախնական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը վստահորեն առաջատար է
Կիրակի օրը հրապարակված քվեաթերթիկների նմուշների հաշվարկի համաձայն՝ Մալթայի Լեյբորիստական կուսակցությունը ապահովել է պատմական չորրորդ անընդմեջ ժամկետը՝ պաշտոնաթող վարչապետ Ռոբերտ Աբելային շնորհելով ևս մեկ ընտրական հաղթանակ։ Ընտրական պաշտոնյաները հայտնել են, որ նախնական տվյալները ցույց են տալիս, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը պահպանել է իշխանությունը։
Աբելան և նրա Լեյբորիստական կուսակցությունը խաղադրույք են կատարում տնտեսական կայունության վրա, քանի որ ԵՄ ամենափոքր երկիրը անցյալ տարի գրանցել է ՀՆԱ-ի ամենաարագ աճը՝ 4%։ Մալթան ունի շատ ցածր գնաճ, և իրական գործազրկություն չկա։ Էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի գները նաև ամենացածրն են Եվրոպայում և այդպիսին են եղել վերջին 10 տարիների ընթացքում։
Աբելայի վարչակազմը կարողացել է պաշտպանել միջերկրածովյան փոքրիկ կղզին համաշխարհային ճգնաժամերից, հատկապես Մերձավոր Արևելքում հակամարտության անմիջական հետևանքներից։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պարտատոմսերի շուկայի գլխացավը մղձավանջ է Եվրոպայի համար
Շփում՝ ԱՄՆ սահմանապահ պարեկի նախկին ղեկավարի և սպիտակ ազգայնական առաջնորդի հետ «վերաբնակեցման գագաթնաժողովում»
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Ռումինիային՝ առաջացնելով խիստ քննադատություն ամբողջ Եվրոպայում