Մալթայի Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը նվաճեց պատմական չորրորդ ժամկետը

Կիրակի օրը հրապարակված նախնական արդյունքների համաձայն՝ Մալթայի ընտրողները Լեյբորիստական ​​կուսակցությանը շնորհեցին ռեկորդային չորրորդ անընդմեջ մանդատ։

Այս արդյունքը նշանավորում է վարչապետ Ռոբերտ Աբելայի նոր հաղթանակը, որի նախնական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը վստահորեն առաջատար է

Կիրակի օրը հրապարակված քվեաթերթիկների նմուշների հաշվարկի համաձայն՝ Մալթայի Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը ապահովել է պատմական չորրորդ անընդմեջ ժամկետը՝ պաշտոնաթող վարչապետ Ռոբերտ Աբելային շնորհելով ևս մեկ ընտրական հաղթանակ։ Ընտրական պաշտոնյաները հայտնել են, որ նախնական տվյալները ցույց են տալիս, որ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը պահպանել է իշխանությունը։

Աբելան և նրա Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը խաղադրույք են կատարում տնտեսական կայունության վրա, քանի որ ԵՄ ամենափոքր երկիրը անցյալ տարի գրանցել է ՀՆԱ-ի ամենաարագ աճը՝ 4%։ Մալթան ունի շատ ցածր գնաճ, և իրական գործազրկություն չկա։ Էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի գները նաև ամենացածրն են Եվրոպայում և այդպիսին են եղել վերջին 10 տարիների ընթացքում։

Աբելայի վարչակազմը կարողացել է պաշտպանել միջերկրածովյան փոքրիկ կղզին համաշխարհային ճգնաժամերից, հատկապես Մերձավոր Արևելքում հակամարտության անմիջական հետևանքներից։

