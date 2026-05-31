Իրանը հայտարարել է, որ պահանջում է 12 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվների ազատում, նախքան միջուկային ծրագրի նման հարցերի շուրջ էական բանակցություններին անցնելը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանից երաշխիքներ է ստացել, որ այն չի մշակի միջուկային զենք, քանի որ լուրեր են շրջանառվում, որ նա ավելի կոշտ խաղաղության առաջարկ է ուղարկել Թեհրան:
Առաջարկի ցանկացած փոփոխություն կարող է ավելի երկարաձգել Մերձավոր Արևելքի պատերազմը պաշտոնապես ավարտելու և Հորմուզի նեղուցը բացելու համաձայնագիրը՝ շաբաթներ շարունակ տևած ջանքերից հետո՝ համաձայնագիր կնքելու համար, չնայած պառակտված հռետորաբանությանը և զինված հակամարտության պարբերաբար բռնկմանը:
«Նյու Յորք Թայմս» և «Աքսիոս» լրատվամիջոցները շաբաթ օրը հաղորդել են, որ Թրամփը Իրանի կողմից քննարկվող նոր շրջանակային փաստաթուղթ է ուղարկել «ավելի խիստ» պայմաններով, չնայած անմիջապես պարզ չէ, թե դա ինչ է ենթադրում։
Թրամփն ասել է, որ ցանկացած համաձայնագրի իր առաջնահերթությունների թվում են Իրանին միջուկային զենքի մշակումից զրկելը և շրջափակված Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը։
«Միակ երաշխիքը, որը ես պետք է ունենամ, այն է, որ միջուկային զենք չի լինի։ Նրանք համաձայնվել են դրան, և դա շատ հետաքրքիր էր», – ասել է նա իր հարս Լարա Թրամփին շաբաթ երեկոյան Fox News ծրագրի հեռարձակմամբ տված հարցազրույցում։
Սակայն Թեհրանը նախկինում կասկածի տակ է դրել Թրամփի պնդումները, և կողմերը, կարծես, շատ տարբերություններ են ունեցել իրենց հիմնական առաջնահերթությունների հարցում։
Իրանը հայտարարել է, որ պահանջում է 12 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվների ազատում, նախքան միջուկային ծրագրի նման հարցերի շուրջ էական բանակցություններ սկսելը, և Թրամփի նախկին մեկնաբանությունները, ըստ իրանական լրատվամիջոցների, այն մասին, որ իր հարստացված ուրանը, որը միջուկային զենքի նախորդն է, կոչնչացվի, անվանել է «անհիմն»։
Թեհրանը նաև պնդել է, որ Լիբանանը պետք է ներառվի պատերազմի ավարտի ցանկացած գործողության մեջ՝ չնայած շարունակվող մարտերին, իսկ Բեյրութը մեղադրում է Իսրայելին «այրված երկրի քաղաքականության» մեջ, քանի որ նրա ուժերը առաջխաղանում են և իրականացնում են հետագա ավիահարվածներ, որոնք, ըստ նրա, ուղղված են Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» խմբավորմանը։
Այն բանից հետո, երբ Թրամփը և ԱՄՆ պաշտոնյաները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ գտնվում են համաձայնագրի կնքման եզրին, նա Fox-ի հետ հարցազրույցում ավելի քիչ հրատապ տոնով ակնարկել է ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին։
«Ես չեմ շտապում», – ասել է նա։ «Կարծում եմ՝ դանդաղ, բայց հաստատուն կերպով մենք ստանում ենք այն, ինչ ուզում ենք, և եթե չստանանք այն, ինչ ուզում ենք, մենք այլ կերպ կավարտենք»։
Սրացումներ
Դա արձագանքել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեգսեթի մեկնաբանություններին, որը շաբաթ օրը Ասիայում պաշտպանության գագաթնաժողովում ասել էր, որ Վաշինգտոնը «ավելի քան ունակ է» վերսկսել պատերազմը անհրաժեշտության դեպքում։
Չնայած Իրանում և Պարսից ծոցում ամենօրյա հարվածները դադարել են այն բանից հետո, երբ Թեհրանը և Վաշինգտոնը ապրիլին ժամանակավոր հրադադար կնքեցին, որին հաջորդեցին Պակիստանի կողմից կազմակերպված պատմական բանակցությունները, զինված հակամարտության պոռթկումները շարունակվել են։
Իրանի պետական IRIB հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ Իրանի հեղափոխական պահակազորը խոցել է ամերիկյան ռազմական անօդաչու թռչող սարք, որը «պատրաստվում էր մտնել Իրանի տարածքային ջրեր՝ թշնամական գործողություններ իրականացնելու համար», միջադեպ, որը դեռևս չի հաստատվել Միացյալ Նահանգների կողմից։
Շաբաթվա սկզբին փխրուն հրադադարի հաստատումից ի վեր ամենասարսափելի մարտերը տեղի ունեցան, երբ ԱՄՆ ուժերը հարվածներ հասցրին Իրանի Բանդար Աբբաս նավահանգստին, որին Իրանի կողմից պատասխան կրակով դիմեցին։
Այնուամենայնիվ, դիվանագիտությունը շարունակվել է Թրամփի ճնշման տակ՝ համաձայնության հասնելու համար, որը կվերացնի ԱՄՆ-ի և Իրանի մրցակցող շրջափակումները Հորմուզի նեղուցի շուրջ, որոնք խեղդել էին միջազգային նավթի մատակարարումները և սպառնում էին համաշխարհային տնտեսությանը գների բարձրացմամբ։
Այն բանից հետո, երբ Թրամփը սոցիալական ցանցերում հայտարարեց, որ Թեհրանը «ոչ մի վճար» չի գանձի նեղուցով անցնող նավերի համար, երբ շրջափակումները վերացվեն ցանկացած համաձայնագրի համաձայն, իրանական Fars լրատվական գործակալությունը, հղում անելով աղբյուրներին, նշել է, որ «համաձայնագրի տեքստում նման կետ չկա»։
Իրանական ISNA լրատվական գործակալությունը շաբաթ օրը, հղում անելով օրենսդիր Ալիռեզա Սալիմիին, ասել է, որ «Իրանի կառավարումը և ինքնիշխանությունը Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ իրականացնելու ծրագիրը շուտով կհաստատվի խորհրդարանի կողմից»։
Լիբանանում ընդլայնված գործողություններ
Շաբաթ օրը Իսրայելի զինվորականները տարհանման նախազգուշացումներ են տվել հարավային Լիբանանի ավելի շատ գյուղերի համար, այն բանից մեկ օր անց, երբ վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ իսրայելական ուժերը ավելի քան 30 կիլոմետր (20 մղոն) առաջ են մղվել երկրի խորքում։
Լիբանանի վարչապետ Նավաֆ Սալամը մեղադրել է Իսրայելին «այրված հողի քաղաքականություն և կոլեկտիվ պատժի» քաղաքականություն վարելու մեջ և կոչ է արել «արագ և իրական հրադադարի»։
Կիրակի օրը վաղ առավոտյան հրապարակված հայտարարության մեջ Իսրայելի զինվորականները հաստատել են, որ ընդլայնում են իրենց ցամաքային հարձակումը՝ նշելով, որ իրենց ուժերի «նշանակալի թիվը» առաջ է անցել Լիտանի գետից և իրականացնում է ընդլայնված գործողություններ Հեզբոլլահի դեմ Բոֆորտ Ռիջում և Վադի ալ-Սալուկի տարածքում։
Իսրայելի և Հեզբոլլահի միջև հրադադարը սկսվել է ապրիլի 17-ին, բայց երբեք չի պահպանվել, և երկու կողմերն էլ միմյանց մեղադրում են այն խախտելու մեջ։
Մարտի սկզբին Թեհրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահը» հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ՝ ի պատասխան ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների արդյունքում Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանության, ինչը Իսրայելին դրդեց գրեթե ամեն օր ավիահարվածներ հասցնել Լիբանանին և սկսել ցամաքային ներխուժում։
Իսրայելը և Լիբանանը ուղիղ բանակցություններ սկսեցին ապրիլին, իսկ չորրորդ փուլը սպասվում է առաջիկա շաբաթում։
Բաց մի թողեք
Մելոնին հայտնվել է ՆԱՏՕ-ի ճնշման և Իտալիայի հակապաշտպանական տրամադրությունների միջև
Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ-ն և Ավստրալիան ստորջրյա անօդաչու թռչող սարքերի նախագծում՝ AUKUS-ի պաշտպանական գործընկերությունը խորացնելու համար
Ֆրանսիական ոստիկանությունը հարյուրավոր մարդկանց է ձերբակալել Փարիզում ՊՍԺ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսի բռնի տոնակատարություններից հետո