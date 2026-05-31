Ֆրանսիական ոստիկանությունը հարյուրավոր մարդկանց է ձերբակալել Փարիզում ՊՍԺ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսի բռնի տոնակատարություններից հետո

Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրի ողջ տարածքում հարցաքննվել է մոտ 780 անձ, այդ թվում՝ 283-ը միայն Փարիզում։
Ֆրանսիական իշխանությունները հայտնում են, որ ոստիկանությունը հարցաքննել է հարյուրավոր մարդկանց և ձերբակալել 457-ի՝ շաբաթ օրը ուշ երեկոյան Փարիզ Սեն Ժերմենի (ՊՍԺ) Չեմպիոնների լիգայի երկրորդ տիտղոսի տոնակատարությունները խաթարելու և Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում ոստիկանական բաժանմունք ներխուժելու փորձ կատարած բռնության հետևանքով։
Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում եզրափակիչ սուլիչից հետո հազարավոր երկրպագուներ դուրս են եկել փողոցներ և սկսել տոնել ամբողջ երկրով մեկ, որտեղ ֆրանսիական առաջատար ՊՍԺ-ն դրամատիկ եզրափակչում հաղթել է «Արսենալին»՝ հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշարում։
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ երկրի ողջ տարածքում ձերբակալվել է մոտ 416 անձ, այդ թվում՝ 283-ը միայն Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում, որտեղ խաղում է չեմպիոն ՊՍԺ-ն։
Մեքենա այրվում է, և հրավառություն է պայթում, մինչ ոստիկանությունը հետևում է ՊՍԺ-ի երկրպագուների տոնակատարությանը Փարիզում, շաբաթ, մայիսի 30, 2026 թվական, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ ֆուտբոլային խաղից հետո ՊՍԺ-ի և Արսենալի միջև
Փարիզում երկրպագուները երթով անցել են Հաղթանակի կամարի մոտ գտնվող պողոտաներով, որոշները վառել են լուսարձակներ և միացրել մեքենաների ազդանշաններ: Շանզ-Էլիզեում հավաքվել է մոտ 20,000 մարդ, ոստիկանությունը աշխատում է զսպել ամբոխը:
Փարիզի ոստիկանության պրեֆեկտուրայի տվյալներով՝ փոքր խմբերը խափանումներ են առաջացրել մի շարք վայրերում, որոնցից մի քանիսը կրակ են վառել և վանդալիզմի են ենթարկել խանութները: Նրանք նաև մեքենաներ են այրել: Մեկ ոստիկան վիրավորվել է:
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ժամը 22:00-ի դրությամբ 45 մարդ արդեն ձերբակալվել է, իսկ նրանք, ովքեր փորձել են գրոհել 8-րդ թաղամասի շքեղ ոստիկանական բաժանմունքը, ցրվել են։
Փարիզի շրջակա գլխավոր օղակաձև ճանապարհը կարճ ժամանակով փակվել է ամբոխի կողմից, նախքան ոստիկանությունը ցրել է այն։ Ոստիկանությունը նաև հայտնել է, որ վնասվել են մեկ հացաբուլկեղենի խանութ և ռեստորան։
Ոստիկանության աշխատակիցները հայտնել են, որ նրանք նաև զսպել են մոտ 1000 մարդու, որոնք հավաքվել էին ՊՍԺ մարզադաշտի մոտ՝ 16-րդ թաղամասում, և մաքրել են հեծանիվներից պատրաստված բարիկադները։
Այս տարվա բռնությունները հաջորդում են անցյալ տարվա մայիսին տեղի ունեցած բռնություններին, երբ Փարիզը բարձր տագնապի մեջ էր՝ քաղաքում տեղակայված 8000 ոստիկաններով, քանի որ ՊՍԺ-ն ապահովեց իր երկար սպասված առաջին հաղթանակը Չեմպիոնների լիգայում։
Այդ ժամանակ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում վիրավորվել էր մոտ 201 մարդ, իսկ ոստիկանությունը ամբողջ երկրում ձերբակալել էր ավելի քան 500 մարդու։
ՊՍԺ-ի այս տարվա հաղթանակը այն դարձնում է Չեմպիոնների լիգայի ժամանակակից պատմության մեջ երկրորդ ակումբը, որը պահպանել է տիտղոսը անընդմեջ երկու անգամ։
