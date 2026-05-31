Ինչո՞ւ է ձեր մթերքի հաշիվը դեռևս աչքի ընկնող, չնայած գնաճը «վերահսկողության տակ է»

Սննդամթերքի գնաճը կտրուկ նվազել է 2023 թվականի գագաթնակետից, սակայն եվրոպական մթերքի գները գրեթե մեկ երրորդով ավելի բարձր են, քան համավարակից առաջ, և դրանց բարձր մնալու պատճառները կառուցվածքային են։
Գնաճը նվազել է, Եվրոպական կենտրոնական բանկը (մեծ մասամբ) գոհ է, և Իրանի պատերազմի հետևանքները առայժմ հիմնականում վերահսկողության տակ են պահվում։ Այսպիսով, ինչո՞ւ է սուպերմարկետ գնալը դեռևս թվում ֆինանսական ինքնավնասման փոքր ակտ։
Կարճ պատասխանն այն է, որ ցածր գնաճը ավտոմատ կերպով չի հանգեցնում մթերքի գների նվազմանը։ Ցածր գնաճը պարզապես նշանակում է, որ գները բարձրանում են ավելի դանդաղ, քան նախկինում, մինչդեռ սերնդի մեջ ամենադաժան սննդի գնային ցնցման վնասը կուտակվել է, և այդ ազդեցությունը շուտով ոչ մի տեղ չի գնա։
1. Գների մակարդակը երբեք չի իջել։ Այն պարզապես դադարեց վազել
Ահա թե ինչ հնարք է օգտագործում գնաճի վիճակագրությունը ձեզ վրա։ Երբ վերլուծաբաններն ասում են, որ սննդի գնաճը «իջել է մինչև 2.8%», նրանք նկատի ունեն, որ սնունդը թանկանում է ավելի դանդաղ տեմպերով, այլ ոչ թե այն էժանանում։ Գները չեն փոխվում, երբ գնաճը նվազում է. դրանք պարզապես դադարում են նույնքան արագ բարձրանալ: Լեռը մնում է այնտեղ, նույնիսկ եթե աճը դանդաղում է։
ԵՄ-ում սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների աճը վերջին տասնամյակում գրանցվել է սպառողական կատեգորիայի ամենամեծ կուտակային աճը՝ 2016-2025 թվականների միջև աճելով 33.2%-ով՝ ըստ Եվրոստատի ներդաշնակեցված գնաճի տվյալների՝ ավելի բարձր, քան էներգիայի, ծառայությունների կամ զամբյուղի որևէ այլ բաղադրիչի գները։
Աշխարհում, OECD-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ սննդամթերքի գների մակարդակը 2025 թվականի կեսերին գրեթե 46%-ով ավելի բարձր էր, քան 2019 թվականի դեկտեմբերին: Աճի այդ մեծությունը կուտակվելու համար պահանջվել է ընդամենը վեց տարի, մինչդեռ համավարակից առաջ նմանատիպ տոկոսի հասնելու համար պահանջվել է տասնվեց տարի։
Հոգեբանությունը նույնպես կարևոր է: Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) սպառողների սպասումների հարցումը ցույց է տալիս, որ սննդամթերքի գները անհամաչափորեն ձևավորում են մարդկանց ընդհանուր կարծիքը գնաճի վերաբերյալ՝ հենց այն պատճառով, որ մարդիկ հաճախակի են գնում սնունդ, այն զբաղեցնում է նրանց բյուջեի մեծ մասը, և սահմանափակ հնարավորություններ կան դրանից հրաժարվելու համար։
ԵԿԲ-ն հաղորդել է, որ եվրոգոտու սպառողներից յուրաքանչյուր երրորդը այժմ անհանգստանում է իր ուզած սնունդը ձեռք բերելու համար։
Երբ էներգիայի և մատակարարման շղթայի ծախսերը կայունացան, նոր տեսակի ճնշում առաջացավ աշխատուժի տեսքով։ Սննդի մատակարարման շղթայի բոլոր անդամները՝ գյուղատնտեսական աշխատողները, գործարանային աշխատակիցները, լոգիստիկայի աշխատողները և դրամարկղի աշխատակիցները, աշխատավարձի բարձրացում ստացան։
Ընդհանուր առմամբ, սա լավ բան է։ Խնդիրն այն է, որ դա գումար է արժենում, և այդ ծախսը հայտնվում է ձեր կտրոնի վրա։
ԵԿԲ-ի կողմից եվրոգոտու սննդամթերքի գների շարժիչ ուժերի վերաբերյալ հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե որքան նշանակալի է եղել սա. գյուղատնտեսական ոլորտներում աշխատավարձերը 2022 թվականին տարեկան աճել են 6.2%-ով և մինչև 2023 թվականը կրկին ավելի քան 5%-ով։
Տրանսպորտի և պահեստավորման ոլորտում, որը սննդամթերքը դարակներին հասցնելու կարևոր օղակ է, աշխատավարձերը 2022 թվականին աճել են 4.3%-ով և 2023 թվականի առաջին երեք եռամսյակներում՝ 6.3%-ով։ ING Research-ի տվյալներով՝ աշխատուժը սովորաբար կազմում է սննդի արտադրության ընդհանուր ծախսերի 10-15%-ը։
McKinsey-ի «Սննդամթերքի վիճակը Եվրոպայում 2026» զեկույցի համաձայն՝ ամբողջ Եվրոպայում աշխատուժի ծախսերը 2025 թվականին միջինում աճել են 5.1%-ով՝ դեռևս գերազանցելով սննդամթերքի գների գնաճը։
Գերմանիայում աշխատավարձերը աճել են 4.0%-ով, մինչդեռ սննդամթերքի գնաճը կազմել է ընդամենը 2.2%, ինչը նշանակում է, որ մանրածախ առևտրով զբաղվողները կլանում էին տարբերության մի մասը, բայց միայն մի մասը։
ԵԿԲ-ի սեփական աշխատավարձի հետևորդի նախագծերի համաձայն՝ աշխատավարձի աճը մինչև 2026 թվականը կկայունանա մոտ 2.6%-ի սահմաններում, ինչը նշանակում է, որ այս կառուցվածքային ճնշումը չի անհետանում, նույնիսկ եթե այն որոշ չափով մեղմանում է եզրերում։
Հենց այն ժամանակ, երբ ապրանքային շուկաները սկսեցին մեղմանալ, նոր ցնցումներ ի հայտ եկան։ Եվրոստատի գյուղատնտեսական գների տվյալները 2025 թվականի առաջին եռամսյակի համար ցույց են տալիս, որ կաթը աճել է 12.6%-ով, ձվը՝ 10.7%-ով, իսկ հացահատիկայինները՝ 9.6%-ով տարեկան։
Սրանք վերին հոսանքի մուտքեր են, և դրանք ամիսներ են տևում սուպերմարկետի դարակներին հասնելու համար։ Միևնույն ժամանակ, Եվրոստատի կողմից հետևվող 64 սննդամթերքներից 8-ից բացի բոլորում 2025 թվականին գրանցվել է գների աճ։ Շոկոլադը թանկացել է 17.8%-ով, սառեցված մրգերը՝ 13%-ով, իսկ տավարի և հորթի միսը՝ 10%-ով։
ԵՄ հինգ երկրներում ձվերը աճել են 20%-ով կամ ավելի, այդ թվում՝ Չեխիայում՝ 29%-ով և Սլովակիայում՝ 27%-ով։
Ավելի հետ մատակարարման շղթայում խնդիրները կրկին կուտակվում են: Համաշխարհային բանկի 2026 թվականի ապրիլի Սննդի անվտանգության թարմացումը նշել է միզանյութի՝ հիմնական պարարտանյութի, ամսական գրեթե 46% աճ, որը պայմանավորված է Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունից առաջացած էներգետիկ շուկայի խափանումներով։
ԵԿԲ-ն հստակորեն ընդգծել է «միջազգային սննդամթերքի անցյալում գների բարձրացման ուշացած ազդեցությունները» որպես պատճառ, թե ինչու սննդամթերքի գնաճը կմնա բարձր մինչև 2027 թվականը, իսկ անձնակազմի կանխատեսումները այն գնահատում են «մի փոքր ավելի քան 2%-ի» մակարդակում այդ տարվա ընթացքում։
Գյուղացիների համար ավելի բարձր ծախսերի և խանութներում ավելի բարձր գների միջև հաճախ կա ուշացում: Գարնանը ֆերմերային տնտեսություններին հարվածող գնային ցնցումները սովորաբար հասնում են սպառողներին մինչև աշուն։
Կորպորատիվ ագահությունը մեղադրելու բնազդը հասկանալի է և քաղաքականապես ժողովրդական: Այն նաև միշտ չէ, որ դիմանում է ուսումնասիրությանը։
2025 թվականի հունվարին հրապարակված փորձագիտական ուսումնասիրությունը վերլուծել է գրեթե 89,000 եվրոպական սննդի և խմիչքի արտադրողների 2013-2022 թվականների ընթացքում և պարզել է, որ գնային աճերը՝ սահմանային արժեքից բարձր մարժան, իրականում նվազել են այդ ժամանակահատվածում։
Միևնույն ժամանակ, McKinsey-ի 2026 թվականի եվրոպական մթերային ապրանքների զեկույցում այս ոլորտում EBIT միջին շահույթի մարժաները կազմում են ընդամենը 2.8%, որը բնութագրվում է որպես «դադար, այլ ոչ թե վերականգնում» տարիների սեղմումից հետո: S&P Global-ի վերլուծությունը նույնպես նշել է, որ վարկանիշավորված եվրոպական մանրածախ առևտրականների կեսից ավելին չի կարողանա վերականգնել իրենց նախաճգնաժամային մարժաները նույնիսկ մինչև 2025 թվականը։
Սրանք շահույթով լողացող ոլորտներ չեն: Դրանք շատ քիչ բուֆեր ունեցող ոլորտներ են: Երբ ծախսերը բարձրանում են՝ լինի դա աշխատավարձից, էներգիայից, փաթեթավորման կանոնակարգերից, թե գյուղատնտեսական ներդրումներից, գրեթե ոչ մի տեղ չկա դրանք կլանելու, բացի բարձր գներից: Հարցը երբեք այն չէ, թե արդյոք ծախսերը փոխանցվում են, այլ այն, թե որքան արագ:
2025 թվականին մոտ 2.8% սննդամթերքի գնաճի համաեվրոպական գլխավոր ցուցանիշը կառավարելի է թվում՝ գոնե եթե ապրում եք Փարիզում կամ Հռոմում: Այն զգալիորեն ավելի մռայլ է թվում, եթե ապրում եք Բուխարեստում կամ Տալլինում:
Ֆրանսիայում 2025 թվականին գրանցվել է ընդամենը 0.7% սննդամթերքի գնաճ, իսկ Ռումինիայում՝ 6.7%: Սակայն տարեկան գնաճի տեմպերը արտացոլում են միայն փոփոխության տեմպը: Եվրոստատի ՀՍԳԻ սննդամթերքի ինդեքսը, որը հետևում է 2015 թվականից ի վեր կուտակային գների մակարդակին, ավելի ամբողջական պատկեր է ներկայացնում այն մասին, թե իրականում որտեղ են գտնվում գները։
Հունգարիան գտնվում է 204.56-ի վրա, ինչը նշանակում է, որ սննդամթերքի գները 2015 թվականից ի վեր ավելի քան կրկնապատկվել են։ Էստոնիան գտնվում է 180-րդ, Լիտվան՝ 177-րդ, իսկ Լեհաստանը՝ 174-րդ տեղում։ Ի տարբերություն դրա, Ֆրանսիան գտնվում է 135-րդ տեղում։
Սա հատկապես պատժիչ է դարձնում այն, որ Արևելյան Եվրոպայում սննդի վրա ծախսերը կազմում են տնային տնտեսությունների բյուջեի շատ ավելի մեծ մասը, քան Արևմտյան Եվրոպայում։
Եվրոստատի ազգային հաշիվների տվյալների համաձայն՝ Ռումինիայում տնային տնտեսությունները իրենց եկամտի մոտ 25%-ը ծախսում են սննդի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների վրա։ Բուլղարիայում այդ ցուցանիշը կազմում է մոտ 21%, իսկ Լատվիայում՝ 20%։
Համեմատեք դա Գերմանիայի հետ՝ 11.5%, Լյուքսեմբուրգի՝ 9.3% և Նիդեռլանդների՝ 11.7% ցուցանիշների հետ։
Մի երկիր, որտեղ սննդամթերքի գինը 2.5 անգամ ավելի թանկ է, քան 2015 թվականին, և որտեղ տնային տնտեսությունների եկամտի մեկ քառորդը ծախսվում է սննդամթերքի վրա, չի ապրում նույն իրականությունը, ինչ Ֆրանսիան, նույնիսկ եթե երկուսն էլ տեխնիկապես գտնվում են եվրոգոտում, որտեղ ԵԿԲ-ն նպատակ ունի գնաճը պահպանել իր 2% նպատակային մակարդակի շուրջ։
Բաց մի թողեք
Հյութ, թե՞ ամբողջական միրգ. պե՞տք է առավոտյան մեկ բաժակը հաշվի առնվի ձեր օրական 5 բաժակի մեջ
Տնտեսություն. ինչու է Լեհաստանը ծաղկում ապրում, մինչդեռ Արևելյան Գերմանիան հետ է մնում
Wizz Air-ը նոր հնարավորություն է բացում ՀՀ-ից ուղևորների համար