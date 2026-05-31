Տնտեսություն. ինչու է Լեհաստանը ծաղկում ապրում, մինչդեռ Արևելյան Գերմանիան հետ է մնում

Տնտեսագետները զգուշացնում են, որ Արևելյան Գերմանիան վտանգի տակ է հետ մնալու, մինչդեռ հարևանները, ինչպիսին է Լեհաստանը, ծաղկում են ապրում: Ի՞նչն է նրանց առանձնացնում, և ի՞նչ է պետք Արևելքին իրավիճակը փոխելու համար:
Արևելյան Գերմանիայի 2026 թվականի մրցունակության զեկույցը այս տարի զգուշացնում է, որ «կոնվերգենցիայի գործընթացը վտանգված է»: Նոր դաշնային նահանգները վտանգի տակ են մնում հետ մնալու համար: Միևնույն ժամանակ, Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներ, մասնավորապես Լեհաստանը, կարողանում են օգտագործել այս ժամանակահատվածը իրենց տնտեսական առավելության համար:
Մինչդեռ այդ երկրներից մի քանիսը վերջին տարիներին տեսել են դինամիկ աճ, նոր արդյունաբերական գործարաններ և աճող ներդրումներ, Արևելյան Գերմանիայի շատ շրջաններ պայքարում են որակավորված աշխատողների պակասի, թույլ ներդրումների և ժողովրդագրական ճնշման դեմ:
«Կոնվերգենցիայի գործընթացը Արևելյան Գերմանիայում այլևս չի կարելի ի սկզբանե ընդունել: Եթե քաղաքականությունն ու բիզնեսը հիմա վճռական հակազդեցություններ չձեռնարկեն, բացը սպառնում է կրկին մեծանալ», – ասում է Դրեզդենի ifo ինստիտուտի փոխղեկավար Յոախիմ Ռագնիցը: Նա ifo-ի ուսումնասիրության հեղինակն է, որի վրա հիմնված է մրցունակության զեկույցը: Այն ներկայացնում է մի մտահոգիչ պատկեր. Արևմտյան Գերմանիայի հետ տասնամյակներ շարունակ ընթացող գործընթացը կանգ է առնում, և այդ բացը կարող է կրկին սկսել մեծանալ։
Մասնագետները զգուշացնում են տնտեսական բացը մեծացնելու մասին
Մրցունակության մասին զեկույցի համաձայն՝ Արևելյան Գերմանիան, ամենից առաջ, պակասում է մասնավոր ներդրումներ և որակավորված աշխատողներ։ 2019-2023 թվականների ընթացքում մեկ բնակչի հաշվով մասնավոր ներդրումները հասել են Արևմտյան Գերմանիայի մակարդակի ընդամենը մոտ երեք քառորդին։ Բացառությամբ բնակարանաշինության և հանրային ենթակառուցվածքների, այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը մոտ երկու երրորդը։
Ապա կան ժողովրդագրական փոփոխություններ. մինչև 2035 թվականը Արևելյան Գերմանիայում աշխատանքային տարիքի մարդկանց թիվը, կանխատեսվում է, կնվազի մոտ յոթ տոկոսով, իսկ որոշ շրջաններում՝ նույնիսկ ավելի։ Թյուրինգիա և Սաքսոնիա-Անհալթ դաշնային նահանգներում աշխատուժի ներուժը առաջիկա տարիներին կնվազի 25 տոկոսով, բացատրել են ուսումնասիրության հեղինակները Բեռլինի ֆինանսների նախարարությունում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ապագայում յուրաքանչյուր չորս մարդուց մեկը կբացակայի տնտեսական արտադրանքի և աշխատատեղերի լրացման հարցում։ Վերջին հաշվով, սա նաև կազդի արտադրության վրա։ Թյուրինգիայում անցյալ տարի փակվել են ավելի շատ ընկերություններ, քան նոր հիմնադրվածներ։
Առանց վճռական հակազդեցությունների, Արևելյան Գերմանիայի և երկրի մնացած մասի միջև եղած անդունդը սպառնում է կրկին մեծանալ, զգուշացնում է Ռագնիցը։ Հարկային խթանները դեռևս անհրաժեշտ են, ասել է Արևելյան Գերմանիայի դաշնային կառավարության հանձնակատար Էլիզաբեթ Կայզերը։ «Արևելյան Գերմանիայի տնտեսական ապագայի մեջ ներդրումները տնտեսական անվտանգություն և ապագա հեռանկարներ են ապահովում տեղում ապրող մարդկանց համար», – ասել է Կայզերը։ Միայն եթե Արևելյան Գերմանիայի տեղակայումները նույնպես ամրապնդվեն, կխթանվի երկրի ընդհանուր տնտեսական հաջողությունը։
Լեհաստանը օգտվում է տնտեսական քաղաքականության ավելի մեծ ճկունությունից
Խնդիրը հատկապես պարզ է դառնում Լեհաստանի հետ համեմատելիս։ Հարևան երկիրը վերջին տարիներին զգալի աճի տեմպեր է գրանցել և բազմաթիվ արդյունաբերական ներդրումներ է ներգրավել, օրինակ՝ մարտկոցների, լոգիստիկայի և ավտոմոբիլային ոլորտի ոլորտներում։
Դրեզդենում բնակվող տնտեսագետ Յոախիմ Ռագնիցի համար կառուցվածքային տարբերությունները կարևոր են։ Լեհաստանն ունի տնտեսական քաղաքականության մեջ մանևրելու շատ ավելի մեծ տարածք, քան Արևելյան Գերմանիան, ասում է Ռագնիցը Euronews-ին։
«Լեհաստանի համար ավելի հեշտ է, քանի որ այն կարող է ավելի ազատորեն ձևավորել իր կարգավորիչ շրջանակը, քան հնարավոր է Արևելյան Գերմանիայում», – ասում է Ռագնիցը։ Ավելի բարձր սուբսիդիաներով, ցածր աշխատավարձերով և ավելի մեղմ կարգավորմամբ հատուկ տնտեսական գոտիները հեշտացրել են այնտեղ ներդրումներ կատարելը: Ի տարբերություն դրա, Արևելյան Գերմանիան լիովին ինտեգրված է Գերմանիայի իրավական և կոլեկտիվ բանակցային համակարգերին: Ավելի ցածր աշխատավարձերը կամ հատուկ կարգավորումները դժվար թե հնարավոր լինեն քաղաքական կամ սոցիալական առումով։
Բացի այդ, Գերմանիայի ներսում աշխատուժի շարժունակությունը զգալիորեն ավելի բարձր է. եթե արևելքում աշխատավարձերը նվազեն, դեպի արևմուտք միգրացիան կարող է ավելի մեծանալ: Լեզվական խոչընդոտների և ազգային սահմանների պատճառով Լեհաստանը նույն չափով չի ստիպված եղել պայքարել այս գործոնների դեմ։
Վաղ հատուկ սուբսիդիաները աստիճանաբար վերացվեցին։ Վերամիավորումից հետո Արևելյան Գերմանիայի համար, ըստ էության, ժամանակավոր հատուկ կարգավորումներ կային՝ ավելի բարձր սուբսիդիաների դրույքաչափեր, ավելի արագ հաստատման ընթացակարգեր և լայնածավալ ներդրումային օգնություն։
Ռագնիցի խոսքով, այս գործիքներից շատերը աստիճանաբար կրկին վերացվեցին: Մի կողմից նպատակը միատեսակ գերմանական իրավական շրջանակին վերադառնալն էր, բայց որոշ դեպքերում լծակները նույնպես հանվեցին ԵՄ իրավական պահանջների պատճառով: Ռագնիցը խոսում է Գերմանիայում «իրականացման խնդրի» մասին։
Դեռևս 2002 թվականին տնտեսագետները, որոնք պատրաստում էին փորձագիտական զեկույց Դաշնային ֆինանսների նախարարության համար, կրկին առաջարկեցին հատուկ տնտեսական գոտիներ Արևելյան Գերմանիայի համար: Քաղաքական գործիչները մերժեցին այդ գաղափարը: Այսօր, հավանաբար, շատ ուշ է համեմատելի մոդել ներդնելու համար, ասում է Ռագնիցը: Նրա կարծիքով, խոշոր արդյունաբերական բնակավայրերի աջակցությունը կարող է որոշակիորեն թեթևացնել իրավիճակը: Այնուամենայնիվ, այս նախագծերի նպատակային ուղղորդում չկա դեպի Արևելյան Գերմանիա:
Առաջնային նախագծեր, բայց տարածաշրջանային մեծ անհավասարություններ
Արևելյան Գերմանիան վերջերս հաջողությամբ ներգրավել է մի քանի միլիարդ եվրո արժողությամբ արդյունաբերական նախագծեր, ինչպիսիք են Բրանդենբուրգի Գրյունհայդե քաղաքում գտնվող Tesla գործարանը, Infineon-ի և ESMC-ի կողմից Դրեզդենի կիսահաղորդչային կենտրոնի ընդլայնումը կամ CATL-ի մարտկոցների արտադրությունը Էրֆուրտի մոտ, «սակայն Արևելյան Գերմանիայի մեծ մասը քիչ օգուտ է ստանում դրանցից», – ասում է Ռագնիցը: Սա նաև արտացոլվում է բիզնեսների շրջանում առկա տրամադրության մեջ. արևելյան Գերմանիայի ընկերությունների հարցման համաձայն, շատերը տեսնում են տնտեսական հնարավորություններ, բայց բողոքում են չափազանց բյուրոկրատիայի, էներգիայի ծախսերի աճի և քաղաքական աջակցության բացակայության մասին:
Այնուամենայնիվ, շատ տնտեսագետների կարծիքով, այս խոշոր նախագծերը ցույց են տալիս, որ Արևելյան Գերմանիան, անկասկած, կարող է մրցունակ վայրեր առաջարկել: Առավելությունների թվում են մեծ տարածքների առկայությունը, համեմատաբար էժան էներգիան և հետազոտական հաստատությունների մոտիկությունը:
Արևելք-Արևմուտք. հարստության 75 տոկոսի տարբերություն
Չնայած նախկին արևելք-արևմուտք բաժանումը այլևս այդքան կտրուկ սահմանված չէ, և ինչպես հին, այնպես էլ նոր դաշնային նահանգներն այժմ ներառում են կառուցվածքային առումով թույլ և ուժեղ տարածաշրջաններ, դեռևս կա մեծ տարբերություն հարստության հարցում: Ուսումնասիրության հեղինակները պարզել են, որ Արևելյան Գերմանիայի տնային տնտեսությունների միջին զուտ արժեքը կազմում է արևմուտքի տնային տնտեսությունների միջին զուտ արժեքը ընդամենը մոտ մեկ քառորդով ավելի, քան արևմուտքում:
«Հարստությունը գործում է որպես տնտեսական ցատկահարթակ», – նշում է Արևելյան Գերմանիայի բանկային ասոցիացիայի կառավարիչ տնօրեն Ախիմ Օլգարթը ֆինանսների նախարարությունում կայացած մամուլի ասուլիսում: IFO-ի զեկույցի համաձայն, մասնավոր ակտիվների կուտակումը կարևոր է տնտեսական դինամիզմի, անհատական առաջխաղացման հնարավորությունների և տարածաշրջանային կայունության համար:
Սակայն 2023 թվականին Արևելյան Գերմանիայի տնային տնտեսությունների միջին հարստությունը կազմել է մոտ 35,900 եվրո՝ համեմատած Արևմուտքում գտնվող 143,200 եվրոյի հետ։ Եվ այդ տարբերությունը հակված է ավելի մեծանալու։ Ուսումնասիրության հեղինակները, ի թիվս այլ բաների, նշում են ցածր եկամուտները, տան սեփականության ցածր մակարդակը և բիզնեսի հարստության ու ժառանգության նվազումը։ Նրանք կոչ են անում բարելավել ֆինանսական կրթությունը, քանի որ այսօր ակտիվների կուտակումը նույնպես կարևոր է կենսաթոշակային ապահովման համար։
Արևելյան Գերմանիան հետ է մնում ազգային միտումից
Մինչդեռ Գերմանիայի տնտեսությունն ընդհանուր առմամբ ցույց է տալիս կայունացման աննշան նշաններ դժվար տարիներից հետո, արևելքում զարգացումները մնում են ավելի փխրուն։ Արևելյան Գերմանիայի համար IFO բիզնես կլիմայի ինդեքսը զգալիորեն վատթարացել է գարնանը և միայն վերջերս է փոքր-ինչ վերականգնվել։
Արդյունաբերությունը, շինարարությունը և մանրածախ առևտուրը, մասնավորապես, մնում են ճնշման տակ։ Միևնույն ժամանակ, Արևելյան Գերմանիայի շատ շրջաններ ավելի շատ են տառապում արտաքին միգրացիայից և որակավորման պակասից, քան Արևմտյան նահանգները։
2025 թվականին Արևելյան դաշնային նահանգների ՀՆԱ-ն (բացառությամբ քաղաք-պետությունների) կազմել է Արևմտյան Գերմանիայի միջին ցուցանիշի մոտ 85 տոկոսը։ Տասը տարի առաջ այն կազմում էր 78 տոկոս, իսկ 1991 թվականին մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կազմում էր 34.5 տոկոս: Հետևաբար, այլևս չի կարելի ընդհանուր առմամբ խոսել Արևելյան Գերմանիայի համար համակարգային անբարենպաստության մասին, բացատրել են ուսումնասիրության հեղինակները նախնական մամուլի ասուլիսում։
Մրցունակության մասին զեկույցի համահեղինակ Ֆրանկ Ներինգը, հետևաբար, խոսել է պատմությունը առաջ տանելու անհրաժեշտության մասին: Ապագայում մենք այլևս չպետք է խոսենք հետ մնալու գործընթացի, այլ ապագայի տարածաշրջանի ձևավորման մասին: Մենք պետք է համարձակ լինենք, բայց ոչ անխոհեմ։
Կիրակի օրվանից և երեք օրվա ընթացքում արդյունաբերության ներկայացուցիչներն ու քաղաքական գործիչները կհանդիպեն Բադ Սաարովում՝ Արևելյան Գերմանիայի տնտեսական ֆորումում: Կենտրոնական հարցը կլինի այն, թե ինչպես կարելի է ստեղծել նոր աճի ազդակներ: Այդ ազդակներից մի քանիսը, ինչպես սպասվում է, կգան Լեհաստանից, օրինակ՝ Վարշավայի համալսարանի պրոֆեսոր Մարցին Պիատկովսկու հիմնական ելույթում: Պիատկովսկին Համաշխարհային բանկի նախկին ավագ տնտեսագետ է և վերջերս իր գրքում վերլուծել է Լեհաստանի տնտեսական հաջողությունները 1990-ականներից ի վեր: Նա Լեհաստանը նկարագրում է որպես Եվրոպայի թերագնահատված աճի պատմություններից մեկը: Այս ամենում կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում ԵՄ ինտեգրման, ինստիտուտների, կրթության, արդյունաբերական քաղաքականության և տնտեսական վերափոխման դերերը։
Դաշնային տնտեսության նախարար Կատերինա Ռայխեն և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նույնպես կմասնակցեն տեղում տեղի ունեցող քննարկումներին։
