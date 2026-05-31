Մոսկվան պնդում է՝ Հայաստանը ռուսականից բացի «երբեք» այլ գազ չի ունենա

Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ Հայաստանը ռուսականից բացի այլ գազ «երբեք» չի ունենա, և որ շուկայական գներին անցումը կարող է բարդացնել մատակարարման իրավիճակը։
«Մենք շատ լավ ծանոթ ենք գազի շուկայում ստեղծված իրավիճակին։ Ռուսականից բացի այլ գազ երբեք չի լինի։ Միակ հարցն այն է, թե որտեղից է Հայաստանը ստանալու ռուսական գազ և որ միջնորդին է վճարելու», – ասել է Օվերչուկը։
Նրա խոսքով, եթե Հայաստանը հրաժարվի ռուսական գազից, իրավիճակը «շատ դժվար կլինի», ինչը Մոսկվան չի ցանկանում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նշել է, որ Եվրոպան դեռևս ստանում է ռուսական գազ. «Այսպիսով, նրանք պարզապես պետք է նայեն քարտեզին։ Նայել նրան, թե ինչ խողովակաշարեր են դեռևս գործում այնտեղ, և անմիջապես կտեսնեն, թե ումից են ստանալու ռուսական գազ։ Դե, իհարկե, հաշվի առնելով 30% արտահանման մաքսատուրքը, հաշվի առնելով, որ սա կլինի շուկայական գինը, և հաշվի առնելով, որ միջնորդները նույնպես կցանկանան ստանալ իրենց բաժին շահույթը»։
