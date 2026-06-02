Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ

Բագրատաշենի անցակետում լարված իրավիճակ է ստեղծվել. տասնյակ ֆուռերի վարորդներ փակել են դեպի Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը` այդպիսով իրենց բողոքը հայտնելով հունիսի 3֊ից ՀՀ֊ից կորիզավոր մրգերի ներկրումը սահնանափակելու ՌԴ որոշման վերաբերյալ։
Ֆուռի վարորդներից մեկը մեզ ասաց` տեղում ոստիկաններ են հավաքվել, վարորդները վճռական են տրամադրված։
Ֆուռի վարորդներից մեկը քիչ առաջ մեզ ասաց, որ ակցիան դադարեցրել են, դեպի անցակետ տանող ճանապարհը` բացել, սակայն, եթե խնդիրը չլուծվեց, ցույցեր են անելու։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին
Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց․ Տեսանյութ
Հայաստանը կընդգրկվի Բաքու–Թբիլիսի–Կարս երկաթգծի նախագծո՞ւմ