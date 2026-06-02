02/06/2026

EU – Armenia

Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Բագրատաշենի անցակետում լարված իրավիճակ է ստեղծվել. տասնյակ ֆուռերի վարորդներ փակել են դեպի Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը` այդպիսով իրենց բողոքը հայտնելով հունիսի 3֊ից ՀՀ֊ից կորիզավոր մրգերի ներկրումը սահնանափակելու ՌԴ որոշման վերաբերյալ։

Ֆուռի վարորդներից մեկը մեզ ասաց` տեղում ոստիկաններ են հավաքվել, վարորդները վճռական են տրամադրված։

Ֆուռի վարորդներից մեկը քիչ առաջ մեզ ասաց, որ ակցիան դադարեցրել են, դեպի անցակետ տանող ճանապարհը` բացել, սակայն, եթե խնդիրը չլուծվեց, ցույցեր են անելու։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը կընդգրկվի Բաքու–Թբիլիսի–Կարս երկաթգծի նախագծո՞ւմ

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com