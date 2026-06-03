Մարզպետը տնօրենների հետ գաղտնի հանդիպում է ունեցել, հանձնարարականներ տվել

Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյանը աշխատանքային ժամից հետո «գաղտնի» հավաք է անցկացրել Արթիկում։ Նա հանդիպել է տեղի դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների հետ՝ փորձելով վերջիններիս ուղղորդել առաջիկա ընտրությունների առնչությամբ։
Հատկանշական է, որ հանդիպումը կոորդինացրել է Արթիկի համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը, իսկ որպես հավաքատեղի ընտրվել է Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տունը։
Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն՝ մարզպետ Առուշանյանը կրթօջախների ղեկավարներին բաց տեքստով հորդորել, իսկ ավելի ճիշտ՝ պարտադրել է ջանք չխնայել և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համար անհրաժեշտ ձայներ ապահովել։ Իշխանությունը, ըստ ամենայնի, կրկին գործի է դրել վարչական ռեսուրսը՝ դպրոցները վերածելով քաղաքական գործիքի։
Հրապարակ թերթի աղբյուրը պատմել է, որ հանդիպման ընթացքում մարզպետը միայն ընդհանուր հրահանգներով չի սահմանափակվել։ Նա դպրոցի տնօրենների առջև կոնկրետ և խիստ խնդիր է դրել՝ ամեն գնով մարդիկ ապահովել ամսի 5-ին Երևանում կայանալիք հանրահավաքի համար։
Ըստ մեր աղբյուրի՝ Առուշանյանը պահանջել է անել ամեն ինչ, որպեսզի իրենց հանրահավաքը լինի առավելագույնս տպավորիչ ու մարդաշատ, քան «Ուժեղ Հայաստանինը»։ Իշխանությանը, ըստ երևույթին, օդ ու ջրի պես պետք է «մարդկային մեծաքանակ զանգվածի» պատրանք ստեղծել, և այդ բեռը կրկին մնացել է մանկավարժների ու կրթական համակարգի աշխատակիցների ուսերին, որոնց ստիպում են սեփական կամքին հակառակ դառնալ հանրահավաքի «դեկորացիա»։
Բաց մի թողեք
Կալասին շատ-շատ վարդերի մի փունջ առաքես
Մոսկվան համոզված է՝ ԱՄՆ-ին ՀՀ-ում միայն իր շահն է հետաքրքրում
Ինձ մեսինջերով հայհոյեցին, ես էլ նույնը արեցի, ի՞նչ կա էդտեղ. ՔՊ-ական Սարիկ Մինասյան