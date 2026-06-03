04/06/2026

EU – Armenia

Մարզպետը տնօրենների հետ գաղտնի հանդիպում է ունեցել, հանձնարարականներ տվել

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյանը աշխատանքային ժամից հետո «գաղտնի» հավաք է անցկացրել Արթիկում։ Նա հանդիպել է տեղի դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների հետ՝ փորձելով վերջիններիս ուղղորդել առաջիկա ընտրությունների առնչությամբ։

Հատկանշական է, որ հանդիպումը կոորդինացրել է Արթիկի համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը, իսկ որպես հավաքատեղի ընտրվել է Արթիկի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տունը։

​Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն՝ մարզպետ Առուշանյանը կրթօջախների ղեկավարներին բաց տեքստով հորդորել, իսկ ավելի ճիշտ՝ պարտադրել է ջանք չխնայել և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համար անհրաժեշտ ձայներ ապահովել։ Իշխանությունը, ըստ ամենայնի, կրկին գործի է դրել վարչական ռեսուրսը՝ դպրոցները վերածելով քաղաքական գործիքի։

Հրապարակ թերթի աղբյուրը պատմել է, որ հանդիպման ընթացքում մարզպետը միայն ընդհանուր հրահանգներով չի սահմանափակվել։ Նա դպրոցի տնօրենների առջև կոնկրետ և խիստ խնդիր է դրել՝ ամեն գնով մարդիկ ապահովել ամսի 5-ին Երևանում կայանալիք հանրահավաքի համար։

Ըստ մեր աղբյուրի՝ Առուշանյանը պահանջել է անել ամեն ինչ, որպեսզի իրենց հանրահավաքը լինի առավելագույնս տպավորիչ ու մարդաշատ, քան «Ուժեղ Հայաստանինը»։ Իշխանությանը, ըստ երևույթին, օդ ու ջրի պես պետք է «մարդկային մեծաքանակ զանգվածի» պատրանք ստեղծել, և այդ բեռը կրկին մնացել է մանկավարժների ու կրթական համակարգի աշխատակիցների ուսերին, որոնց ստիպում են սեփական կամքին հակառակ դառնալ հանրահավաքի «դեկորացիա»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալասին շատ-շատ վարդերի մի փունջ առաքես

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան համոզված է՝ ԱՄՆ-ին ՀՀ-ում միայն իր շահն է հետաքրքրում

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինձ մեսինջերով հայհոյեցին, ես էլ նույնը արեցի, ի՞նչ կա էդտեղ. ՔՊ-ական Սարիկ Մինասյան

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթուր Օսիպյանը ուղերձ է հղել քրեակատարողական հիմնարկից

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարզպետը տնօրենների հետ գաղտնի հանդիպում է ունեցել, հանձնարարականներ տվել

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

03/06/2026 infomitk@gmail.com