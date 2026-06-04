04/06/2026

EU – Armenia

Աշակերտներին ծեծել է, վիրավnրել. հայտնաբերվե՞լ է ուսուցիչը, մանրամասներ

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Մայիսի 29-ին ՀՀ Քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության Մարտունու քննչական բաժնից ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում ստացվել է տեղեկություն, որ գյուղերից մեկի դպրոցի 64-ամյա ուսուցչուհին 2021թ.-ից մինչև 2023թ.-ի ընթացքում ՝ դպրոցի դասասենյակում ձեռքով, ինչպես նաև ցուցափայտով հարվածներ է հասցրել իր աշակերտներին։

Պարզվել է, որ նա հարվածել է 10-ամյա աշակերտների մեջքին, գլխին, ձեռքերին, քաշքշել հագուստներից, ասեղով ծակծկել է երեխաների մատները, քաշել է երեխաների մազերը, քաշել ու ձգել է երեխաների ականջները։

Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ ՀՀ քննչական կոմիտեում ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 1 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով (անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը):

Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է պաշտոնավարման կասեցումը և բացակայելու արգելքը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետդումայում վստահ են՝  Փաշինյանն ունակ չէ դիմակայել Արևմուտքի ճնշմանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com