06/06/2026

EU – Armenia

Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Քննչական մարմինները շարունակում են մաս կազմել քաղաքական գործընթացներին և զբաղվել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հակաքարոզչությամբ։ Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները. սա արդեն քաղաքականություն է։

Նույնիսկ լռության օրը տարածում են հաղորդագրություններ, որտեղ նշված են քաղաքական ուժերի անվանումները։ Որևէ մեկը չի ասում՝ քողարկեք ենթադրյալ ընտրակաշառքի դեպքերը կամ այլ հակաօրինական դրսևորումները։

Բայց արդյո՞ք առաջնային նպատակը քաղաքական ուժի անվան հրապարակումն է, թե՞ այդ երևույթը բացահայտելը, կանխելը, պատժելը։

Ինչպե՞ս է ստացվում, որ անձանց դեպքում (դարձյալ ընտրողաբար) անմեղության կանխավարկածը պահպանում եք, բայց քաղաքական ուժերի դեպքում՝ ոչ։ Իսկ դիտորդները և շահագրգիռ անձինք այս ամենը նկատո՞ւմ են, թե՞ սա էլ է հիբրիդային պատերազմի մաս և քննչական մարմինները կառավարվում են արտաքին ուժերի կողմից։

Ի վերջո, կգա՞ արդյոք մի օր, երբ իրավապահ մարմիններն օրվա իշխանությունների գրպանում չեն լինի։ Հարգելի լրագրողներ, ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ. դուք էլ եք այս խաղում «սև խաղացող»՝ ակամայից կամ դիտավորյալ ներգրավվել եք խաղի մեջ։ Գոնե այսօր թելադրված խաղի կանոններով մի խաղացեք

Փաստաբան Գ. Բալասանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չստացվեց կաշառքի գործը, անցան իշխանությունը յուրացնելու մեղադրանքին

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com