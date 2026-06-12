12/06/2026

EU – Armenia

Ընտրակաշառքի գործով ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ընտրակաշառք տալու-ստանալու դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հունիսի 11-ին ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, մեկի նկատմամբ՝ տնային կալանքը։

Հիշեցնենք, որ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն նույն կուսակցության համակիրների և այլ անձանց հետ Ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Վայոց ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել է ընտրակաշառք, ինչպես նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևան քաղաքում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին:

4 անձ ձերբակալվել էր ընտրակաշառք տալու-ստանալու նոր դեպքերով: Հրապարակվել էր ձայնագրություն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 2-ին մաhացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com