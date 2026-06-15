15/06/2026

EU – Armenia

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իրավապահները Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չեն տվել լքել ՀՀ տարածքը, հաղորդում են ԶԼՄ-ները:

Ավելի վաղ ՀՀ երկրորդ նախագահի գրասենյակից հայտնել էին՝ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստվում էր եռօրյա այցով մեկնել Հայաստանից:

Տեղի ունեցավ այն, ինչը սպասելի էր այս մանր իշխանություններից:

Չնայած նախօրոք տարածած հայտարարությանը, որ Նախագահ Քոչարյանն անձնական հարցերով 3 օրով մեկնում է, նախագահի ելքը երկրից ապօրինի և առանց որևէ պատճառաբանության արգելվեց:

Զարմանալի չէ, որ սահմանապահներից գուցե նաև շուտ դրա մասին տեղյակ էին արդեն իշխանական լրատվամիջոցները։

Մանր բռնապետն իր եվրոպացի տերերի կողմից այդքան գովաբանված «դեմոկրատիայի բաստիոնը» փաստացի վերածել է «դեմոկրատիայի կոնցլագերի»։

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է. Հայաստանից փախչելու է մեկ մարդ, և այդ մեկ մարդը Ալիևի տուզիկն է (եթե, իհարկե, բախտը բերի փախչել):

ՀՀ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար

Բագրատ Միկոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարճ՝ ինչ է նշանակում ԱԺ մանդատները վերցնելը

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս է Հիքմեթ Հաջիևը ժամանել Հայաստան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքի մասին

15/06/2026 infomitk@gmail.com