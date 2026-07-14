14/07/2026

EU – Armenia

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել․

«Երկու ժամ՝ Ազգային գրադարանի ընթերցասրահում»։

Վարչապետը տեղեկացրել է, որ Ազգային գրադարանի ընթերցասրահում այսօր մի քիչ ընթերցանությամբ է զբաղվել։

«Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին»,- ասել է վարչապետը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանում «հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի նոր առաքելություն կստեղծի»

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից պարգևավճարներ` Ալեն Սիմոնյանի կողմից

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com