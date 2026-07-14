Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել․
«Երկու ժամ՝ Ազգային գրադարանի ընթերցասրահում»։
Վարչապետը տեղեկացրել է, որ Ազգային գրադարանի ընթերցասրահում այսօր մի քիչ ընթերցանությամբ է զբաղվել։
«Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին»,- ասել է վարչապետը։
Բաց մի թողեք
Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար
ԵՄ-ն Հայաստանում «հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի նոր առաքելություն կստեղծի»
Նորից պարգևավճարներ` Ալեն Սիմոնյանի կողմից