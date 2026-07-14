14/07/2026

EU – Armenia

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Արտաշատի Քաղցրաշեն գյուղում առեղծվածային դեպք է տեղի ունեցել.

13-ամյա աղջիկը, ով ակտիվորեն զբաղվում էր ֆուտբոլով, մահացել է։ Գյուղացիները նշում են, որ էներգետիկ ըմպելիքներն է խմել ու չարաշահել աղջինակը, ինչի հետևանքով էլ մահացել է։

Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանը հաստատեց տեղեկությունը։ Նա նշեց, որ աղջիկը ջերմել է, հիվանդանոց են տեղափոխել, գլխի հետ կապված թարախային պրոցեսներ են եղել։ «Շատ ակտիվ երեխա էր, ֆուտբոլային ակումբներից էին արդեն իրեն կանչել։ Ծնողներն այս պահին այն վիճակում չեն, որ խոսեն։ Այսօր աղջկան հուղարկավորել են, դեպքը եղել է, եթե չեմ սխալվում, շաբաթ օրը»։

Ըստ գյուղացիների՝ երեխան էներգետիներ է խմել, սակայն, վարչական ղեկավարը նշեց, որ պետք է սպասել և տեսնել՝ ի՞նչ կասեն բժիշկները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ ռազմագերի Լյուդվիգ Մկրտչյանը պայքարում է իր կյանքի համար. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես բարելավել քնի որակը․ պարզ խորհուրդներ. Ինչ կապ կա աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխության եւ շաքարային դիաբետի միջեւ

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com