13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

Արտաշատի Քաղցրաշեն գյուղում առեղծվածային դեպք է տեղի ունեցել.
13-ամյա աղջիկը, ով ակտիվորեն զբաղվում էր ֆուտբոլով, մահացել է։ Գյուղացիները նշում են, որ էներգետիկ ըմպելիքներն է խմել ու չարաշահել աղջինակը, ինչի հետևանքով էլ մահացել է։
Քաղցրաշենի վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանը հաստատեց տեղեկությունը։ Նա նշեց, որ աղջիկը ջերմել է, հիվանդանոց են տեղափոխել, գլխի հետ կապված թարախային պրոցեսներ են եղել։ «Շատ ակտիվ երեխա էր, ֆուտբոլային ակումբներից էին արդեն իրեն կանչել։ Ծնողներն այս պահին այն վիճակում չեն, որ խոսեն։ Այսօր աղջկան հուղարկավորել են, դեպքը եղել է, եթե չեմ սխալվում, շաբաթ օրը»։
Ըստ գյուղացիների՝ երեխան էներգետիներ է խմել, սակայն, վարչական ղեկավարը նշեց, որ պետք է սպասել և տեսնել՝ ի՞նչ կասեն բժիշկները։
Բաց մի թողեք
Հայ ռազմագերի Լյուդվիգ Մկրտչյանը պայքարում է իր կյանքի համար. Լուսանկար
Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից
Ինչպես բարելավել քնի որակը․ պարզ խորհուրդներ. Ինչ կապ կա աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխության եւ շաքարային դիաբետի միջեւ