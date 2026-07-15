15/07/2026

EU – Armenia

«Արգել» ՀԷԿ-ում փլուզում է եղել. 2 աշխատակից մնացել է փլատակներում

infomitk@gmail.com 15/07/2026 1 min read

Հուլիսի 15-ին՝ ժամը 13։27-ին, Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ ՀԷԿ-երից մեկի տարածքում փլուզվել է տանիք․ կա արգելափակված քաղաքացի։

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ և Փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խումբը։

Նախնական տվյալներով` վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ մասնակի փլուզվել է շինության բետոնե ծածկը։ Երկու աշխատակից դուրս են բերվել արգելափակումից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Երևանում, «BMW»-ի վարորդի ինքնազգացողությունը վատացել է, բախվել է շինությանը. Լուսանկար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամուսինը ծեծել է կնոջը, սառը ջուր լցրել վրան, գոտիով հարվածել թաց մարմնին․ Հակոբյանը՝ բռնության դեպքերի մասին

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Mercedes»-ը Կոշ գյուղի ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և բախվել քարերին. կա 4 վիրավոր․ Լուսանկար

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Արգել» ՀԷԿ-ում փլուզում է եղել. 2 աշխատակից մնացել է փլատակներում

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ տարի չորս ամիս առաջ պարապուրդի մատնված գործարանը կվերագործարկվի

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարզիկներին մի 5 րոպե ժամանակ են տվել՝ անձնական իրերը հավաքելու, հեռանալու համար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն դեպքում չէր կարելի զբոսաշրջիկների հետ նման կերպ վարվել

15/07/2026 infomitk@gmail.com