Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում

Բարև ձեզ, ընթերցողներ։ Ես Մարեդ Գվինն եմ։ Այսօրվա առավոտյան լրատուում. ԵՄ պաշտպանության նախարարը ասում է. Ուկրաինայի ռազմական հաջողությունները կարող են Պուտինին ստիպել նստել բանակցությունների սեղանին, և թե ինչու է նախագահ Զելենսկու կառավարության վերադասավորումը զարմանք առաջացնում։
La remontada. Եթե բաց եք թողել, Արգենտինան երեկ երեկոյան 2-1 հաշվով հաղթեց Անգլիային ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչի երկրորդ խաղում՝ խփելով երկու գոլերը 85-րդ րոպեից հետո, ինչը մրցաշարի մինչ այժմ ամենաանհավանական վերադարձներից մեկն էր։ Նրանք այժմ մրցելու են Իսպանիայի հետ կիրակի օրը Նյու Ջերսի նահանգի Իսթ Ռադերֆորդ քաղաքում կայանալիք եզրափակչում։ Լյուսի Դավալուն ունի այս ակնարկը։
Պուտինին սեղանին դնելը. Բայց նախ, պաշտպանության հարցերով եվրահանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը մեր առավոտյան Europe Today հաղորդմանը ասել է, որ Ուկրաինայի հաջողությունները ռուսական ծովային նավերի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ Կիևին դնում են ուժի դիրքում և, հուսանք, պետք է ստիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանին։
«Նման զարգացումը պետք է հստակ փաստարկ լինի Պուտինի և նրա շրջապատի համար՝ որ նա ի վիճակի չէ որևէ էական զարգացման հասնել իր պատերազմական նպատակներում, և սա այն պահն է, երբ պետք է սկսվեն արդար խաղաղության վերաբերյալ իրական բանակցություններ», – ասել է Կուբիլիուսը Euronews-ի Անժելա Սկույինսի հետ բացառիկ հարցազրույցում: ԵՄ պաշտպանության ցարը նաև ընդգծել է Եվրոպայի կողմից իր արևելյան հարևանին շարունակելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ապահովելու համար, որ մայրցամաքը պատրաստ լինի ապագա հնարավոր ագրեսիային։
Կուբիլիուսն այսօր կմասնակցի Եվրախորհրդարանում ռազմական շարժունակության վերաբերյալ եռակողմ հանդիպումներին, որը մի շարք միջոցառումներ է, որոնք նախատեսված են բյուրոկրատական քաշքշուկները կրճատելու և ենթակառուցվածքները բարելավելու համար: Ընդհանուր նպատակն է ապահովել զորքերի և տանկերի արագ տեղաշարժը մայրցամաքի մի կողմից մյուսը պատերազմի դեպքում։
«Ես դա կանվանեի հեղափոխական փաթեթ, և, իհարկե, մեզ անհրաժեշտ է, որ այդ փաթեթը կիրառվի հենց որ պատրաստ լինենք», – ասել է նա: Դիտեք։
«Իսկապես պատմական քայլ». այսպես է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նկարագրել ԵՄ-Ուկրաինա անօդաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ չորեքշաբթի օրը Կիևում նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը նպատակ ունի միավորել Ուկրաինայի առաջատար փորձը Եվրոպայի արդյունաբերական մասշտաբի հետ՝ անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության հզոր կենտրոն ստեղծելու համար։
Ի դեպ, այցի ընթացքում ֆոն դեր Լեյենը և նրա պատվիրակությունը, այդ թվում՝ մեր Խորխե Լիբորեյրոն, կարճ ժամանակով տեղափոխվել են ստորգետնյա ապաստարան, այն բանից հետո, երբ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը միացրել է օդային հարձակման սիրենան։ Դիտեք պահի կադրերը։ Ուկրաինական ուժերը արագորեն խփել են անօդաչու թռչող սարքը, և բիզնեսը վերադարձել է բնականոն հունին։
Միևնույն ժամանակ, Բրյուսելը պատրաստում է 90 միլիարդ եվրոյի վարկի շրջանակներում 10 միլիարդ եվրոյի նոր ռազմական փաթեթ, որը, առաջին անգամ, կհատկացվի PAC-3-ի՝ Patriot-ի գնմանը, որը Կիևին հուսահատորեն անհրաժեշտ է Ռուսաստանի բալիստիկ հրթիռները խփելու համար։ Ինչպես գիտեք, վարկը գալիս է խիստ «Արտադրված է Եվրոպայում» պահանջներով, ուստի անհրաժեշտ կլինի շեղում ԱՄՆ-ում արտադրված հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը թույլատրելու համար։
Հանդիպեք ինձ կենտրոնում. Անօդաչու թռչող սարքերից և հրթիռներից բացի, ֆոն դեր Լեյենի այցը ուներ անդամակցության ուժեղ երանգ։ Թեման օրակարգի գլխավոր թեման էր, քանի որ ֆոն դեր Լեյենը և Զելենսկին պնդում էին, որ բանակցությունների մնացած խմբերը «հնարավորինս շուտ» բացվեն։
Սինխրոնությունը շատ գնահատվեց փետրվարին նրանց անհարմար զրույցից հետո, երբ ֆոն դեր Լեյենը վերջին անգամ այցելեց Կիև։ Այն ժամանակ Զելենսկին կրկնեց իր վիճահարույց խնդրանքը՝ մինչև 2027 թվականը անդամակցությունն ապահովելու վերաբերյալ։ Քարացած դեմքով ֆոն դեր Լեյենը ամեն ինչ արեց այն մերժելու համար։
«Այս անգամ ոչ ոք 2027 թվականի մասին ոչ մի խոսք չասաց։ Ամսաթիվն ամբողջությամբ անհետացել է զրույցից։ Այժմ ուշադրությունը խմբերի վրա է», – ասում է Խորխեն ինձ՝ Կիևից վերադառնալիս։ «Ֆոն դեր Լեյենը և նրա թիմը չէին կարող ավելի թեթևացած լինել։ Նրանց համար ամսաթիվ նշանակելը կոպիտ կերպով խախտեց «արժանիքների վրա հիմնված» գործընթացը։ Դա պարզապես անհիմն էր»։
Գործարքի համար օգնություն. ԵՄ դեսպանները կրկին չկարողացան համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի շուրջ։ Դեմքը փրկելու և նավթի գնի սահմանաչափի աղետալի վերանայումը կանխելու համար նրանք որոշեցին անել Բրյուսելի դասականը և հետաձգել գործընթացը։ Վերանայումը հետաձգվեց, բայց միայն մինչև հաջորդ շաբաթ՝ հինգշաբթի, որպեսզի դեսպաններին ավելի շատ ժամանակ տրվի հաղթահարելու իրենց տարաձայնությունները։
Փակուղու մասին հարցին ֆոն դեր Լեյենը և Զելենսկին հաշտեցնող տոնով ընդունեցին՝ ընդունելով, որ «փոխզիջումները» հաճախ անհրաժեշտ են ընդհանուր լեզու գտնելու և Մոսկվայի ռազմական մեքենան սպառելու վերջնական նպատակին հասնելու համար։
ԵՄ-ն խստացնում է լեզուն Չինաստանի նկատմամբ. ԵՄ 27 արտաքին գործերի նախարարները փաստաթուղթ են ընդունել, որում մեղադրում են Չինաստանին և Ռուսաստանին «համաշխարհային կարգը իրենց շահերին համապատասխան վերաձևավորելու» մեջ, այսօր առավոտյան հաղորդում է South China Morning Post-ի Finbarr Bermingham-ը։
Փաստաթուղթը, որը գրվել է ԵՄ դիվանագիտական մարմնի՝ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) կողմից և երկուշաբթի օրը նախարարների կողմից աննկատ ընդունվել, պարունակում է Պեկինի հասցեին ԵՄ-ի կողմից մինչ օրս հնչեցված ամենասուր քննադատություններից մի քանիսը, մեղադրելով Չինաստանին և Ռուսաստանին «ազդեցության ոլորտի տրամաբանությանը վերադառնալու» մեջ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր կառավարության վերջին վերադասավորումների շրջանակներում ազատել է պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովին, գրում է մեր թղթակից Սաշա Վակուլինան՝ հաղորդում է, որ որոշումը Զելենսկու նկատմամբ քննադատությունների ձնահոսք և հասարակության վրդովմունք է առաջացրել։
Ֆեդորովը, ենթադրաբար, պաշտոնանկ է արվել Ուկրաինայի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու հետ բախումների պատճառով՝ կապված Ուկրաինայի զինված ուժերի առջև ծառացած հիմնական բարեփոխումների և մարտահրավերների, այդ թվում՝ զորահավաքի հետ։ Նա մեծ հարգանք է վայելում Ուկրաինայի քաղաքացիական հասարակությունում։
Ֆեդերովն առաջինն էր, որ հաստատեց պաշտոնանկությունը՝ սոցիալական ցանցերում գրելով. «Մեծ պատիվ էր ծառայել ուկրաինացի ժողովրդին որպես պաշտպանության նախարար»։
Անցյալ ամռանը Ուկրաինայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինների անկախության դեմ բողոքի ցույցերից ի վեր առաջին անգամ սոցիալական ցանցերում հայտնվեցին կոչեր՝ հինգշաբթի առավոտյան խաղաղ ցույց անցկացնելու համար՝ «նախագահին ցույց տալու համար, որ մենք դեմ ենք կառավարությունում անընդհատ վերադասավորումներին և արդյունավետ նախարարներին հարմար օպորտունիստներով փոխարինելուն»։
Ցույցերը նախատեսված են Կիևում և Ուկրաինայի այլ քաղաքներում՝ տեղական ժամանակով ժամը 9:01-ից, զոհված ուկրաինացի պաշտպանների հիշատակին նվիրված ամենօրյա համազգային լռության րոպեից անմիջապես հետո։
Պաշտպանության նախարարության սկանդալի ֆոնին աննկատ մնացած մեկ այլ քայլով Զելենսկին նաև առաջադրել է «Նաֆտոգազ» պետական նավթագազային ընկերության գործադիր տնօրեն Սերգեյ Կորեցկու թեկնածությունը Ուկրաինայի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում, որի թեկնածության վերաբերյալ խորհրդարանը քվեարկությունը կանցկացնի հուլիսի 16-ին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ Inc կանոնակարգը աջակցություն է գտնում Խորհրդում
3 նամակներ, որոնց մասին Բրյուսելը չի կարողանա լռել
France TV-ի ղեկավարն ասում է, որ ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ոչնչացնել հանրային լրատվամիջոցները