France TV-ի ղեկավարն ասում է, որ ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ոչնչացնել հանրային լրատվամիջոցները

Ֆրանսիական հանրային հեռարձակողների սեփականաշնորհման «Ազգային միավորման» ջանքերը կոչնչացնեն դրանք, ասել է Դելֆին Էռնոտը։
Այս հոդվածը հասանելի է նաև ֆրանսերեն լեզուներով
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի հանրային լրատվամիջոցները կդադարեն գոյություն ունենալ, եթե ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» կատարի իր խոստումը՝ մասնավորեցնելով դրանք, զգուշացրել է France Télévisions-ի ղեկավարը, քանի որ Մարին Լը Պենը մոտենում է իշխանությանը։
«Ֆրանսիայում կա մի քաղաքական կուսակցություն, որը հստակ ասել է, թե ինչ է պլանավորում անել հանրային հեռարձակման հետ՝ մասնավորեցնել այն, ինչը իրականում նշանակում է վերացնել այն», – ասել է France TV-ի գործադիր տնօրեն Դելֆին Էռնոտը բացառիկ հարցազրույցում։
Լը Պենը և նրա դաշնակիցները վաղուց մեղադրում են ֆրանսիական պետությանը հարկատուների գումարները օգտագործելու համար՝ լրատվական լուսաբանման և մշակութային բովանդակության ֆինանսավորման համար, որը խթանում է առաջադեմ օրակարգը։ Եվ քանի որ հարցումները ցույց են տալիս, որ նա լավ դիրք ունի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում հաղթելու համար, «Ազգային միավորման» խոստումը՝ մասնավորեցնել կամ լուծարել պետական ֆինանսավորմամբ լրատվամիջոցները, երբեք այսքան մոտ չի եղել իրականությանը։
«Պոպուլիստական ռեժիմներում [մամուլի] ազատությունը սպառնալիք է։ Հետևաբար, նրանք փորձում են տարբեր ձևերով տիրանալ հանրային ծառայություններին։ Իտալիայում նրանք նշանակում են կառավարիչներ […] Չեխիայում նրանք կրճատում են ֆինանսավորումը», – ասաց Էռնոտը՝ անդրադառնալով իտալական պետական հեռարձակող RAI-ում քաղաքական միջամտության մասին մեղադրանքներին և Պրահայի կողմից հանրային հեռարձակման լիցենզիայի վճարները վերացնելու ջանքերին։
Սակայն, իր հեռուստաընկերության գլխավոր գրասենյակի Սեն գետին նայող անաղարտ, ապակեպատ հանդիպումների սենյակից Էռնոտն ասաց, որ իր ուշադրության կենտրոնում է France TV-ի ապագա հաջողության համար դիրքավորումը՝ անկախ նրանից, թե ով է զբաղեցնելու Ելիսեյան պալատը, երբ նախագահ Էմանուել Մակրոնի ժամկետը լրանա հաջորդ տարի։
«Իմ աշխատանքը քաղաքական չէ։ Այն այս անկախ ընկերությանը գործարկելն է՝ հարգելով բոլոր քաղաքական հայացքները՝ ծայրահեղ աջից մինչև ծայրահեղ ձախ», – ասաց Էռնոտը։
Հեռահաղորդակցության ոլորտի վետերան գործադիրը 2015 թվականին ստանձնեց France TV-ի ղեկավարությունը՝ պետական վերահսկողության տակ գտնվող հեռարձակողը վերածելով բազմահարթակ հսկայի, որը պարծենում է հեռուստատեսության և հեռարձակման միջոցով ամսական 45 միլիոն եզակի այցելուով: Մեդիա հսկան լավ փորձ ունի այնպիսի հիթերի ստեղծման գործում, ինչպիսին է «Dix pour cent»-ը (հայտնի է որպես «Զանգահարեք իմ գործակալին» անգլերեն), և Էռնոտը պարծենում է, որ իր երեկոյան լրատվական հաղորդումը իր տեսակի մեջ ամենահուսալին է։
Սակայն France TV-ն ավելի ու ավելի դժվար պայքարի մեջ է մտնում ինչպես մասնավոր մեդիա ընկերությունների, այնպես էլ հեռարձակողների նոր սերնդի հետ։
Եվ, ինչպես իր աուդիովիզուալ գործընկերներից շատերը, France TV-ն դժվարանում է վերահսկել իր ֆինանսները՝ միաժամանակ արագ փոփոխվող մեդիա լանդշաֆտում կողմնորոշվելով: Ֆրանսիայի գլխավոր պետական աուդիտորի անցյալ տարվա զեկույցում ասվում էր, որ ընկերության տնտեսական մոդելը «երկարաժամկետ հեռանկարում անկայուն է»։
Հեղինակության վերականգնում
Էռնոտն ասել է, որ կողմ է France TV-ն Radio France-ի՝ երկրի հանրային ռադիոհեռարձակողի հետ միավորելու երկարատև առաջարկին՝ որպես երկու բիզնեսները խթանելու միջոց։
Սակայն, քանի որ Ֆրանսիան գտնվում է բյուջեի հսկայական դեֆիցիտի մեջ և հուսահատորեն կարիք ունի դրամական միջոցների՝ այլ առաջնահերթությունների, ինչպիսիք են պաշտպանությունը և կանաչ անցումը, ներդրումներ կատարելու համար, հանրային լրատվամիջոցների շահույթ ստանալու անկարողությունը այն դարձրել է կրճատումների թիրախ։
Էրնոտը բազմաթիվ լրատվամիջոցների ղեկավարներից և լրագրողներից մեկն էր, ովքեր այս տարի ցուցմունք տվեցին խորհրդարանական հետաքննության առջև, որը ուսումնասիրում էր հանրային լրատվամիջոցների չեզոքությունը և ֆինանսները, որը վերածվեց քաղաքական շանթարգելի, երբ հանձնաժողովի ծայրահեղ աջ զեկուցողը ապրիլին առաջարկեց կրճատել բյուջեները և միավորել մի քանի հեռուստաալիքներ։ Ֆրանսիական հեղինակային իրավունքի և հեղինակային իրավունքների պաշտպանության մի խումբ հայտարարեց, որ նման քայլերը «կկործանեն» ֆրանսիական հանրային լրատվամիջոցները։
Էրնոտն ասաց, որ համաձայն չէ հետաքննության արդյունքների հետ։ Նա կարծում է, որ աջակողմյան միլիարդատեր Վինսենթ Բոլորեի մեդիա կայսրությանը պատկանող լրատվամիջոցներում նրանց լայնածավալ լուսաբանումը «շատ վատ աղմուկ է բարձրացրել» և վնասել է France TV-ի հեղինակությանը։
«Նպատակն էր խաթարել հանրային հեռարձակման հեղինակությունը՝ մասնավորեցումը առաջ մղելու համար։ Ես այդպես եմ հասկացել դա», – ասաց Էրնոտը։
Բոլորեին պատկանող երեք լրատվամիջոցներ՝ Le Journal du Dimanche-ը, Europe 1-ը և CNews-ը, հայտարարության մեջ նշել են, որ «հանրային հեռարձակման վերաբերյալ խորհրդարանական հետաքննող հանձնաժողովի գործունեությունը, իրենց բնույթով, զգալի հանրային շահերի հարց է»։
«Դրանց տարածումը և լուսաբանումը ցանկացած լրատվական խմբագրության հիմնարար առաքելության մասն է՝ տեղեկացնել ֆրանսիական հանրությանը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Էրնոտը վերջերս հաստատվել է Եվրոպական հեռարձակողների միության (EBU)՝ մայրցամաքի հանրային լրատվամիջոցների դաշինքի, չորրորդ ժամկետով ղեկավարելու համար։ Նա հույս ունի, որ կկարողանա օգտագործել իր դերը՝ Եվրոպան սկսելու համար լուրերը դիտարկել որպես «կարևորագույն ենթակառուցվածք», որը պետք է պաշտպանված լինի ներքին և արտաքին սպառնալիքներից։
Նա ասաց, որ որպես Եվրոպական հեռարձակողների միության նախագահ՝ իր հիմնական ուշադրության կենտրոնում կլինի աուդիովիզուալ մեդիա ծառայությունների դիրեկտիվի վերանայումը, որը նախատեսվում է իրականացնել տարեվերջին։
Նրա տեքստի առաջնահերթություններից են ապահովել, որ ֆրանսիական և եվրոպական բովանդակությունը տեսանելիորեն ցուցադրվի հարթակներում, և որ հեռարձակողները արդարացիորեն վարձատրվեն, երբ իրենց ծրագրերն օգտագործվում են հարթակների և արհեստական բանականության կողմից։
Հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ՝ Էռնոտը նաև ցանկանում է, որ իշխանությունները հանրային հեռարձակողներին տրամադրեն ավելի շատ գործիքներ՝ արտաքին միջամտության դեմ պայքարելու համար։ France TV-ն արդեն իսկ գործընկերություն ունի Viginum-ի՝ Ֆրանսիայի կառավարության արտաքին միջամտության վերահսկող մարմնի հետ, սակայն Էռնոտը կարգավորող մարմիններից թույլտվություն է խնդրում խախտել քվեարկության շաբաթավերջերին նախընտրական լուսաբանման սահմանափակումների կանոնները՝ արտաքին միջամտության ցանկացած դեպք կամ փորձ բացահայտելու համար։
«Մենք պետք է գտնենք դա անելու միջոց։ Որովհետև մեզ համար անհնար կլինի թույլ տալ, որ մեզ մանիպուլյացիայի ենթարկեն», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում
ԵՄ Inc կանոնակարգը աջակցություն է գտնում Խորհրդում
3 նամակներ, որոնց մասին Բրյուսելը չի կարողանա լռել