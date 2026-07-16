Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

Հեռացող վարչապետը իր վերջին այցը Կիև կօգտագործի Վլադիմիր Զելենսկիին ասելու համար, որ Ուկրաինայի դիմադրությունը նպաստել է Եվրոպայի անվտանգության պահպանմանը, և որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը կշարունակվի նաև իր հրաժարականից հետո։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հինգշաբթի օրը մեկնել է Ուկրաինա՝ հրաժեշտի այցով, իր վերջին արտասահմանյան ուղևորությունն օգտագործելով՝ վերահաստատելու իր երկրի երկարատև աջակցությունը, նախքան հաջորդ շաբաթ իշխանությունը իր հաջորդին հանձնելը։
Սթարմերը պետք է հանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, որտեղ, ինչպես սպասվում է, նա կշեշտի, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը Ուկրաինային կշարունակվի երկուշաբթի օրը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
«Մեր անսասան աջակցությունը Ուկրաինային միշտ կշարունակվի», – ասել է Սթարմերը այցից առաջ հրապարակված հայտարարության մեջ։
«Այս հակամարտության ընթացքում ես տեսել եմ ուկրաինացի ժողովրդի անհավանական տոկունությունը և այն ազգի երկաթե կամքը, որը հրաժարվում է վախենալ։ Նրանց դիրքորոշումը ոչ միայն պաշտպանել է իր սեփական ազատությունը, այլև պահպանել է Եվրոպայի անվտանգությունը»։
Այս ուղևորությունը տեղի է ունենում Մեծ Բրիտանիայի՝ Եվրամիության 90 միլիարդ եվրոյի Ուկրաինայի աջակցության վարկին միանալուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Այս քայլը բրիտանական պաշտպանական ընկերություններին հնարավորություն է տալիս օգտվել ԵՄ ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերից, և, իր հերթին, Լոնդոնը պետք է տարեկան 3 միլիարդ եվրոյի չափով տոկոսագումար վճարի՝ կախված նրանից, թե որքանով են շահում իր ընկերությունները։
Համաձայնագիրը Բրյուսելում գնահատվել է որպես կարևոր քայլ՝ Կիևի նկատմամբ Եվրոպայի կոլեկտիվ աջակցությունը ամրապնդելու գործում։
Բըրնհեմը պաշտոնապես կդառնա իշխող Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ ուրբաթ օրը, նախքան երկուշաբթի օրը Չարլզ III թագավորի կողմից վարչապետ նշանակվելը։ Նա կդառնա Մեծ Բրիտանիայի հինգերորդ վարչապետը 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։
Սթարմերը հրաժարական կտա ուրբաթ օրը
Սթարմերը անցյալ ամիս հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ ներքին քաղաքականության մի շարք 180 սմ-անոց շրջադարձերից հետո իր սեփական Լեյբորիստական կուսակցության վստահությունը կորցնելուց հետո։
Մինչդեռ նրա դիրքերը երկրում վատթարանում էին, նա պահպանեց ուժեղ միջազգային աջակցություն Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի և Brexit-ից հետո Եվրոպայի հետ հարաբերությունները վերականգնելու իր ջանքերի նկատմամբ։
Նրա հեռանալը Բրյուսելին դրդել է հետաձգել հուլիսի 22-ին նախատեսված Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովի ծրագրերը։ Լոնդոնը հույս ունի ամռանից հետո վերսկսել բանակցությունները նոր վարչապետի գլխավորությամբ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ միասին, Սթարմերը Եվրոպայի առաջատար պաշտպաններից մեկն է եղել Ուկրաինայի հարցում՝ օգնելով ստեղծել Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած «Կամավորների կոալիցիա», որը միավորել է ավելի քան 30 երկրների՝ երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ և պոտենցիալ բազմազգ խաղաղապահ ուժեր պլանավորելու համար, եթե Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքվի։
Բաց մի թողեք
Իրանն ու ԱՄՆ-ն էլի հարվածներով են փոխանակվել
Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար
Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ