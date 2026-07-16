16/07/2026

EU – Armenia

Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

infomitk@gmail.com 16/07/2026 1 min read

Հեռացող վարչապետը իր վերջին այցը Կիև կօգտագործի Վլադիմիր Զելենսկիին ասելու համար, որ Ուկրաինայի դիմադրությունը նպաստել է Եվրոպայի անվտանգության պահպանմանը, և որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը կշարունակվի նաև իր հրաժարականից հետո։

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հինգշաբթի օրը մեկնել է Ուկրաինա՝ հրաժեշտի այցով, իր վերջին արտասահմանյան ուղևորությունն օգտագործելով՝ վերահաստատելու իր երկրի երկարատև աջակցությունը, նախքան հաջորդ շաբաթ իշխանությունը իր հաջորդին հանձնելը։

Սթարմերը պետք է հանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, որտեղ, ինչպես սպասվում է, նա կշեշտի, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը Ուկրաինային կշարունակվի երկուշաբթի օրը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։

«Մեր անսասան աջակցությունը Ուկրաինային միշտ կշարունակվի», – ասել է Սթարմերը այցից առաջ հրապարակված հայտարարության մեջ։

«Այս հակամարտության ընթացքում ես տեսել եմ ուկրաինացի ժողովրդի անհավանական տոկունությունը և այն ազգի երկաթե կամքը, որը հրաժարվում է վախենալ։ Նրանց դիրքորոշումը ոչ միայն պաշտպանել է իր սեփական ազատությունը, այլև պահպանել է Եվրոպայի անվտանգությունը»։

Այս ուղևորությունը տեղի է ունենում Մեծ Բրիտանիայի՝ Եվրամիության 90 միլիարդ եվրոյի Ուկրաինայի աջակցության վարկին միանալուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Այս քայլը բրիտանական պաշտպանական ընկերություններին հնարավորություն է տալիս օգտվել ԵՄ ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերից, և, իր հերթին, Լոնդոնը պետք է տարեկան 3 միլիարդ եվրոյի չափով տոկոսագումար վճարի՝ կախված նրանից, թե որքանով են շահում իր ընկերությունները։

Համաձայնագիրը Բրյուսելում գնահատվել է որպես կարևոր քայլ՝ Կիևի նկատմամբ Եվրոպայի կոլեկտիվ աջակցությունը ամրապնդելու գործում։

Բըրնհեմը պաշտոնապես կդառնա իշխող Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդ ուրբաթ օրը, նախքան երկուշաբթի օրը Չարլզ III թագավորի կողմից վարչապետ նշանակվելը։ Նա կդառնա Մեծ Բրիտանիայի հինգերորդ վարչապետը 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։

Սթարմերը հրաժարական կտա ուրբաթ օրը

Սթարմերը անցյալ ամիս հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ ներքին քաղաքականության մի շարք 180 սմ-անոց շրջադարձերից հետո իր սեփական Լեյբորիստական ​​կուսակցության վստահությունը կորցնելուց հետո։

Մինչդեռ նրա դիրքերը երկրում վատթարանում էին, նա պահպանեց ուժեղ միջազգային աջակցություն Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի և Brexit-ից հետո Եվրոպայի հետ հարաբերությունները վերականգնելու իր ջանքերի նկատմամբ։

Նրա հեռանալը Բրյուսելին դրդել է հետաձգել հուլիսի 22-ին նախատեսված Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովի ծրագրերը։ Լոնդոնը հույս ունի ամռանից հետո վերսկսել բանակցությունները նոր վարչապետի գլխավորությամբ։

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ միասին, Սթարմերը Եվրոպայի առաջատար պաշտպաններից մեկն է եղել Ուկրաինայի հարցում՝ օգնելով ստեղծել Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած «Կամավորների կոալիցիա», որը միավորել է ավելի քան 30 երկրների՝ երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ և պոտենցիալ բազմազգ խաղաղապահ ուժեր պլանավորելու համար, եթե Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքվի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն էլի հարվածներով են փոխանակվել

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեքսանդր Մալայանի անվան Տեսողության վերականգնման կենտրոնի հիմնադիր – տնօրեն Զառա Մալայանը՝ ընտանեկան ժառանգության, նոր բժշկական կենտրոնի գաղափարի և հիվանդակենտրոն մոտեցման մասին

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, պետք է պաշտպանեմ». Գրիգորի Գաբրիելյանն անմահացել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել»… մոտ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում

16/07/2026 infomitk@gmail.com