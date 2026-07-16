ԵՄ Inc կանոնակարգը աջակցություն է գտնում Խորհրդում

Սակայն անսովոր հիմնական իրավական հիմքի հարցը լիովին լուծված չէ, քանի որ նախնական տեքստը սպասվում է
Մի քանի դիվանագետների կարծիքով՝ ԵՄ շատ մայրաքաղաքներ աջակցել են EU Inc-ի համար առաջարկվող իրավական ուղուն ստարտափ-բուսթինգ նախագծի վերաբերյալ Խորհրդի բանակցություններում, չնայած չորեքշաբթի օրը հարցը վերջնականապես չլուծվեց։
Նախագիծը բախվել է իր առաջին խոշոր մարտահրավերին, այն բանից հետո, երբ Խորհրդի իրավական փորձագետների վերջերս արված կարծիքը խորհուրդ է տվել փոխել դրա անսովոր իրավական հիմքը՝ մի քայլ, որը կպահանջի վերանայել օրինագծի ձևը, ինչը կարող է հանգեցնել խիտ ժամանակացույցի, քանի որ օրենսդիրները ցանկանում են փաստաթուղթը ներկայացնել տարեվերջին։
Սակայն չորեքշաբթի օրը մայրաքաղաքների մեծ խումբը պնդում էր Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկված կարգավորման ընտրությանը հավատարիմ մնալու օգտին, չնայած դեռևս մնում են դժգոհություններ։
Տեխնիկական մակարդակով նախորդ բանակցություններում Ֆրանսիան և Իտալիան աջակցել են առաջարկված կարգավորմանը, և Գերմանիան նույնպես, ենթադրաբար, շարժվում է այդ ուղղությամբ։ Սակայն Նիդեռլանդները, Ավստրիան և Սլովակիան կասկածամիտ էին։
Խորհրդի ներկայիս նախագահող Իռլանդիան շուտով կներկայացնի առաջին փոխզիջումային նախագիծը։ Այն պետք է ընտրի մոտեցում այդ տեքստի համար, բայց բանավեճը կարող է կրկին սկսվել ավելի ուշ։
Դիվանագետները նաև ասացին, որ երկրները համաձայնել են հանել Հանձնաժողովի առաջարկության ամբողջ գլուխը, որն ուղղված էր նորարարական ընկերությունների համար անվճարունակության ընթացակարգերի արագացմանը։
Դա լայնորեն սպասելի էր դիտորդների կողմից, քանի որ այն ընդօրինակում էր Հանձնաժողովի նախորդ առաջարկը, որը մայրաքաղաքները արդեն առանձին մերժել էին։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դիրքորոշում են հայտնում
Չորեքշաբթի օրը օրենսդիրները առաջին անգամ քննարկեցին իրենց սեփական դիրքորոշումը EU Inc-ի վերաբերյալ։
«Սիրելի՛ բարեկամ, ես ժամանակ չունեի քեզ կարճ նամակ գրելու, ուստի այն երկար դարձավ», – ասաց Եվրախորհրդարանի ղեկավար Ռենե Ռեպասին իր գործընկերներին՝ նայելով զեկույցի 150 էջերին և մեջբերելով գերմանացի բանաստեղծ Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեին։
Ռեպասին նաև պաշտպանեց վիճահարույց անվճարունակության դրույթների պահպանումը, թեև փոփոխություններով։
«Եկեք չլինենք անստեղծագործ և պարզապես չջնջենք այն, ինչ չենք հասկանում», – ասաց նա՝ պնդելով, որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները որոշակիորեն կհասնեն Եվրոպայի կապիտալի շուկաները միավորելու վերաբերյալ Խորհրդի դատարկ խոստումների իրականացմանը։
Քննարկումը նաև ցույց տվեց այն կետերը, որոնցում խորհրդարանականները, հավանաբար, կբախվեն։
Օրինակ՝ ինչպես աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ), այնպես էլ կենտրոնամետ «Renew»-ի ստվերային ղեկավարները նշեցին, որ համաձայն չեն Ռեպազիի գաղափարի հետ՝ թույլ չտալ EU Inc կազմակերպությունների հիմնադրումը որոշակի ոլորտներում, ինչպիսիք են շինարարությունը կամ մաքրությունը։
«Եթե մենք սկսենք որոշել, թե որ ոլորտներն են արժանի EU Inc-ին մուտք գործելուն, և որոնք՝ ոչ, մենք կխաթարենք այն պարզությունն ու իրավական որոշակիությունը, որը պահանջում են բիզնեսները», – պնդեց ԵԺԿ-ի Ակսել Վոսը։
Բաց մի թողեք
Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում
3 նամակներ, որոնց մասին Բրյուսելը չի կարողանա լռել
France TV-ի ղեկավարն ասում է, որ ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ոչնչացնել հանրային լրատվամիջոցները