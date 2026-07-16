16/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ երկրների պաշտպանության ծախսերի զգալի տարբերություններ, ըստ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ)

infomitk@gmail.com 16/07/2026 1 min read

Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան 2025 թվականին իրականում ավելի քիչ են ծախսել, քան նախորդ տարի

ԵՄ երեք անդամ պետությունների պաշտպանության բյուջեն 2025 թվականին տարեկան կտրվածքով նվազել է, հինգշաբթի օրը հայտնել է Եվրոպական պաշտպանության գործակալությունը (ԵՊԳ):

Ընդհանուր առմամբ, պաշտպանության ծախսերը միության տարածքում տարեկան կտրվածքով աճել են 20%-ով՝ հասնելով 418 միլիարդ եվրոյի, ինչպես նախկինում հաղորդվել էր ԵՊԳ-ի կողմից: Սակայն այս աճը հավասարաչափ չի բաշխվել ԵՄ երկրների միջև:

Մինչդեռ 15 մայրաքաղաքներ՝ Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան, Դանիան, Լեհաստանը, Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Բելգիան, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Սլովենիան և Խորվաթիան, 2024-2025 թվականների ընթացքում իրենց պաշտպանության բյուջեները մեծացրել են ավելի քան 10%-ով՝ երեքը իրականում ծախսել են նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ:

Սրանք են Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան

ԵՊԳ-ն այժմ կանխատեսում է, որ ԵՄ երկրները այս տարի իրենց ծախսերը կավելացնեն ևս 9%-ով՝ հասնելով ընդհանուր 454 միլիարդ եվրոյի՝ ՀՆԱ-ի 2.6%-ի: Համեմատության համար, ԱՄՆ-ն 2025 թվականին ծախսել է 920 միլիարդ եվրո։

ԵՄ երկրների մեծ մասը, այդ թվում՝ Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան, ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, որոնք անցյալ տարի համաձայնեցին իրենց պաշտպանական ծախսերի նպատակը հասցնել ՀՆԱ-ի 5%-ի մինչև 2035 թվականը։ Ավստրիան, Կիպրոսը, Իռլանդիան և Մալթան ՆԱՏՕ-ի անդամներ չեն։

Ընդհանուր ծախսերի աճը հանգեցրել է մեկ քաղաքացու հաշվով գրեթե 1000 եվրոյի՝ հասարակության մասնաբաժնի, ինչը կրկնակի ավելի է, քան 2014 թվականի ցուցանիշը, որը մի փոքր պակաս էր մեկ քաղաքացու հաշվով 500 եվրոյից։

Զարգացման ազգային գործակալության կողմից օգտագործված տվյալները տրամադրվել են անմիջապես ազգային պաշտպանության նախարարությունների կողմից և ամփոփվել գործակալության կողմից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիայի Օրպոն քննադատության տակ է 35 միլիոն եվրո արենայի ֆինանսավորման գործարքի պատճառով

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատժամիջոցների չեղարկումը ԵՄ-ին ստիպում է մեկ շաբաթով սառեցնել նավթի գնի սահմանափակումը

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում սննդամթերքի գինն ավելի թանկ է, քան եվրոպայում

16/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեքսանդր Մալայանի անվան Տեսողության վերականգնման կենտրոնի հիմնադիր – տնօրեն Զառա Մալայանը՝ ընտանեկան ժառանգության, նոր բժշկական կենտրոնի գաղափարի և հիվանդակենտրոն մոտեցման մասին

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, պետք է պաշտպանեմ». Գրիգորի Գաբրիելյանն անմահացել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել»… մոտ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում

16/07/2026 infomitk@gmail.com