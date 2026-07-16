ԵՄ երկրների պաշտպանության ծախսերի զգալի տարբերություններ, ըստ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ)

Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան 2025 թվականին իրականում ավելի քիչ են ծախսել, քան նախորդ տարի
ԵՄ երեք անդամ պետությունների պաշտպանության բյուջեն 2025 թվականին տարեկան կտրվածքով նվազել է, հինգշաբթի օրը հայտնել է Եվրոպական պաշտպանության գործակալությունը (ԵՊԳ):
Ընդհանուր առմամբ, պաշտպանության ծախսերը միության տարածքում տարեկան կտրվածքով աճել են 20%-ով՝ հասնելով 418 միլիարդ եվրոյի, ինչպես նախկինում հաղորդվել էր ԵՊԳ-ի կողմից: Սակայն այս աճը հավասարաչափ չի բաշխվել ԵՄ երկրների միջև:
Մինչդեռ 15 մայրաքաղաքներ՝ Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան, Դանիան, Լեհաստանը, Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Բելգիան, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Սլովենիան և Խորվաթիան, 2024-2025 թվականների ընթացքում իրենց պաշտպանության բյուջեները մեծացրել են ավելի քան 10%-ով՝ երեքը իրականում ծախսել են նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ:
Սրանք են Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան
ԵՊԳ-ն այժմ կանխատեսում է, որ ԵՄ երկրները այս տարի իրենց ծախսերը կավելացնեն ևս 9%-ով՝ հասնելով ընդհանուր 454 միլիարդ եվրոյի՝ ՀՆԱ-ի 2.6%-ի: Համեմատության համար, ԱՄՆ-ն 2025 թվականին ծախսել է 920 միլիարդ եվրո։
ԵՄ երկրների մեծ մասը, այդ թվում՝ Չեխիան, Սլովենիան և Հունգարիան, ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, որոնք անցյալ տարի համաձայնեցին իրենց պաշտպանական ծախսերի նպատակը հասցնել ՀՆԱ-ի 5%-ի մինչև 2035 թվականը։ Ավստրիան, Կիպրոսը, Իռլանդիան և Մալթան ՆԱՏՕ-ի անդամներ չեն։
Ընդհանուր ծախսերի աճը հանգեցրել է մեկ քաղաքացու հաշվով գրեթե 1000 եվրոյի՝ հասարակության մասնաբաժնի, ինչը կրկնակի ավելի է, քան 2014 թվականի ցուցանիշը, որը մի փոքր պակաս էր մեկ քաղաքացու հաշվով 500 եվրոյից։
Զարգացման ազգային գործակալության կողմից օգտագործված տվյալները տրամադրվել են անմիջապես ազգային պաշտպանության նախարարությունների կողմից և ամփոփվել գործակալության կողմից։
Բաց մի թողեք
Ֆինլանդիայի Օրպոն քննադատության տակ է 35 միլիոն եվրո արենայի ֆինանսավորման գործարքի պատճառով
Պատժամիջոցների չեղարկումը ԵՄ-ին ստիպում է մեկ շաբաթով սառեցնել նավթի գնի սահմանափակումը
Թուրքիայում սննդամթերքի գինն ավելի թանկ է, քան եվրոպայում