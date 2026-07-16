Ֆինլանդիայի Օրպոն քննադատության տակ է 35 միլիոն եվրո արենայի ֆինանսավորման գործարքի պատճառով

Ֆինլանդիայում նույնիսկ անպատշաճության թվացյալ դրսևորումը լուրջ քննադատության է արժանանում
ՀԵԼՍԻՆԿԻ – Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետերի Օրպոն քաղաքական հակառակորդների և լրատվամիջոցների կողմից ճնշման է ենթարկվում՝ ներկայանալու հետ կանչված խորհրդարանին՝ վիճահարույց պետական ֆինանսավորման գործարքում իր դերի վերաբերյալ հարցերին պատասխանելու համար։
Այս վեճը գերիշխել է Ֆինլանդիայի ամառային քաղաքական օրակարգում, քանի որ Օրպոն մեծ մասամբ բացակայում է հանրային ուշադրությունից արձակուրդի ժամանակ։
Նրա քաղաքական հակառակորդները հնարավորություն են զգում խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակ անց, մինչդեռ նոր հարցումը ցույց է տվել, որ հանրությունը Օրպոյին համարում է վերջին պատմության ամենաանհաջողակ Ֆինլանդիայի վարչապետը։
Մտնում է ասպարեզ
Վեճը կենտրոնացած է «Հելսինկիի այգի» նախագծին խոստացված 35 միլիոն եվրոյի պայմանական պետական օգնության շուրջ, որը երկար ժամանակ մշակվող ծրագիր է՝ քաղաքի կենտրոնում՝ գործող Օլիմպիական մարզադաշտի մոտ, սպորտի և համերգների համար նոր ասպարեզ կառուցելու համար։
Նախագիծը ղեկավարում է Հելսինկիի նախկին քաղաքապետ, էկոնոմիկայի նախարար և Եվրոպական ներդրումային բանկի փոխնախագահ Յան Վապաավուորին։ Նա նաև Օրպոյի կենտրոնամետ աջակողմյան Ազգային կոալիցիոն կուսակցության անդամ է։
Սկզբում Հելսինկիի այգին դիմել էր Ֆինանսների նախարարությունից 110 միլիոն եվրոյի պետական վարկային երաշխիք ստանալու համար, սակայն ֆիննական լրատվամիջոցները ձեռք բերեցին ներքին փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ նախարարության պաշտոնյաները նախագիծը համարել են ռիսկային ներդրում՝ նշելով հնարավոր ծախսերի և ժամանակի գերազանցումները և մոտակայքում նմանատիպ մարզադաշտային նախագծերի գոյությունը։
Այնուամենայնիվ, հաղորդվել էր, որ Վապաավուորին շարունակել է լոբբինգ իրականացնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների, այդ թվում՝ Օրպոյի մոտ, մինչև 35 միլիոն եվրոյի աջակցության փաթեթի համաձայնեցումը։ Վապաավուորին նաև չի գրանցել իր կապերը նախարարների և պաշտոնյաների հետ լոբբինգի թափանցիկության գրանցամատյանում, չնայած նա հետագայում հայտարարել է, որ այն կթարմացնի։
Վարչապետը հերքել է, որ կուսակցական կամ անձնական կապերը որևէ դեր են խաղացել 35 միլիոն եվրոյի պարտավորությունն ապահովելու գործում։ Սակայն Ֆինլանդիայում, որը երկրորդ տեղում է Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում, նույնիսկ անպատշաճության թվացյալ դրսևորումը լուրջ ուշադրության է արժանանում։
Ընդդիմությունը պատասխաններ է պահանջում
Ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների փոխնախագահ Նիինա Մալմը նշել է, որ Օրպոն պետք է հայտարարություն անի պատգամավորների առջև՝ ցրելու այն կասկածները, որ Հելսինկիի այգու ֆինանսավորման պարտավորությունը ներառում է անբարոյական կամ ֆինլանդական հասարակության համար անընդունելի վարքագիծ։
«Վարչապետը պատասխանատվություն է կրում ապահովելու խորհրդարանական հաշվետվողականության պահպանումը, և այս անպատասխան հարցերը հատկապես լուրջ են՝ հաշվի առնելով Ֆինլանդիայի դժվարին ֆինանսական իրավիճակը, հատկապես այն պատճառով, որ երկիրը ներկայումս ենթարկվում է Եվրոպական հանձնաժողովի չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգին», – ասել է նա։
Սոցիալ-դեմոկրատները միայնակ չեն, ովքեր պատասխաններ են պահանջում այն մասին, թե արդյոք նախագծի ֆինանսավորումը հաստատվել է վատ ռիսկերի գնահատականների կամ անձնական լոբբինգի չնայած, որը կարող էր նախընտրել Ազգային կոալիցիոն կուսակցության դոնորներին։
Կենտրոնական կուսակցությունը հարցականի տակ է դրել, թե ինչպես կարող էր ֆինանսների նախարար Ռիիկա Պուրրան, հակամիգրացիոն ֆինների կուսակցության առաջնորդը, հաստատել 35 միլիոն եվրո Հելսինկիի այգու համար՝ միաժամանակ կրճատելով երկրի մարզական օբյեկտների ֆինանսավորումը։ Ձախ դաշինքը պնդել է, որ Օրպոյի կողմից խորհրդարանին տրված գրավոր պատասխանները պարունակում էին կեղծ կամ միտումնավոր մոլորեցնող տեղեկատվություն, որը, ըստ նրա, կարդարացներ նրա հրաժարականը։
Ֆինլանդիայի առաջատար «Helsingin Sanomat» օրաթերթի կողմից անցկացված հետաքննությունը նույնպես եզրակացրել է, որ Orpo-ն հրապարակային հայտարարություններում «կեղծ տեղեկություններ» է տրամադրել նախագծի մասին, և որ «նախագծի կողմից ներկայացված հաշվարկները չեն ստուգվել, նախքան կառավարության կողմից պայմանական աջակցության վերաբերյալ որոշում կայացնելը»։
Մալմն ասել է, որ Orpo-ի պարտականությունն է «ներկայացնել փաստերը և ցրել անբարոյական վարքագծի վերաբերյալ ցանկացած կասկած»։
«Քանի դեռ խնդիրը մնում է չլուծված, և Orpo-ն չի պատասխանում այս հարցերին, կասկածի ամպը կշարունակի կախված լինել ամբողջ նախագծի վրա»։
Խորհրդարանը, հավանաբար, չի վերադառնա
Չնայած ընդդիմությունը պահանջել է խորհրդարանի հետ կանչումը, միայն խոսնակ Յուսի Հալլա-ահոն կարող է հրավիրել արտահերթ նիստ։
Այնուամենայնիվ, Հալլա-ահոն, որը պատկանում է Orpo-ի կրտսեր կոալիցիոն գործընկեր Ֆինների կուսակցությանը, չի սպասվում, որ հետ կանչի 200 անդամից բաղկացած «Էդուսկունտան»։
Ֆինլանդիայի կառավարությունը չի կարողացել նախարար տրամադրել այս հոդվածի համար մեկնաբանություն տալու համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրների պաշտպանության ծախսերի զգալի տարբերություններ, ըստ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ)
Պատժամիջոցների չեղարկումը ԵՄ-ին ստիպում է մեկ շաբաթով սառեցնել նավթի գնի սահմանափակումը
Թուրքիայում սննդամթերքի գինն ավելի թանկ է, քան եվրոպայում