Պատժամիջոցների չեղարկումը ԵՄ-ին ստիպում է մեկ շաբաթով սառեցնել նավթի գնի սահմանափակումը

Արտակարգ և ժամանակավոր միջոցառումը ԵՄ-ին մինչև հուլիսի 23-ը ժամանակ է տալիս համաձայնության հասնելու համար
ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը չկարողացավ հաստատել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները՝ հետաձգելով Կրեմլի ռազմական ֆինանսավորումը զսպելուն ուղղված կարևոր որոշումը։
Ժամանակավոր միջոցառմամբ ԵՄ-ի նավթի գնի սահմանափակումը կսառեցվի մինչև հուլիսի 23-ը՝ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ համաձայնություն գտնելու համար։
Չորս ԵՄ դիվանագետների խոսքով՝ դեսպանները հետաձգել են այն շեմը իջեցնելու ծրագրերը, որը արգելում է եվրոպական ընկերություններին ապահովագրություն մատուցել այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են ռուսական նավթ վաճառող տանկերները, որոնք սահմանաչափից բարձր են։
Եվրահանձնաժողովը առաջարկել էր սառեցնել սահմանափակումը վեց ամսով, սակայն ծրագիրը դիմադրության էր հանդիպել ԵՄ հիմնական նավագնաց երկրների, ինչպիսին է Հունաստանը, կողմից։ Դրա փոխարեն, դեսպանները համաձայնվել են պահպանել ներկայիս սահմանափակումը մինչև հուլիսի 23-ը։
Սահմանաչափը ներկայումս սահմանվում է մեկ բարելի համար 44 դոլար, բայց առանց համաձայնագրի կբարձրանար մինչև 58 դոլար՝ մի զարգացում, որը կօգներ համալրել Վլադիմիր Պուտինի ռազմական ֆոնդը։
Երկուշաբթի օրը ԵՄ դեսպանները պետք է հաստատեին գործարքը, սակայն բանակցությունները ձգձգվեցին ևս երկու օր, քանի որ նրանք չկարողացան համաձայնության գալ։
ԵՄ դիվանագետներից մեկը Euractiv-ին ասել է, որ Հունաստանը ցանկանում է անժամկետ շեղում՝ մեկ հունական ընկերությանը պաշտպանելու համար։ Խոսքը «Դինագաս» ընկերության մասին է՝ ծովային փոխադրումների ընկերություն, որը մասնագիտանում է հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) ոլորտում։
Դիվանագետների խոսքով՝ Հանձնաժողովին մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվել գնահատելու, թե ինչպես կարող է հունական շեղումը օգուտ բերել Ռուսաստանին։
Ռուսաստանի հիմնական արտահանման խառնուրդը՝ «Ուրալս» նավթը, այս ամսվա մեծ մասի ընթացքում վաճառվում էր մոտ 55 դոլար բարելով, բայց չորեքշաբթի կեսօրին ցերեկը ցատկեց մինչև գրեթե 66 դոլար մեկ բարելի համար, քանի որ վերսկսվեց ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ։
Փաթեթը նախկինում հետաձգվել էր Ավստրիայի պահանջի պատճառով, որ Վիեննայում գտնվող «Ռայֆայզեն» բանկին թույլատրվի մուտք գործել պատժամիջոցների տակ գտնվող ակտիվներ՝ Ռուսաստանում կրած տուգանքների համար փոխհատուցում ստանալու և Հունաստանի կողմից ռուսական հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) մատակարարումները փուլ առ փուլ դադարեցնելու ծրագրի մերժման պատճառով։
Բաց մի թողեք
Ֆինլանդիայի Օրպոն քննադատության տակ է 35 միլիոն եվրո արենայի ֆինանսավորման գործարքի պատճառով
ԵՄ երկրների պաշտպանության ծախսերի զգալի տարբերություններ, ըստ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ)
Թուրքիայում սննդամթերքի գինն ավելի թանկ է, քան եվրոպայում