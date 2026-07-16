16/07/2026

EU – Armenia

Պատժամիջոցների չեղարկումը ԵՄ-ին ստիպում է մեկ շաբաթով սառեցնել նավթի գնի սահմանափակումը

infomitk@gmail.com 16/07/2026 1 min read

Արտակարգ և ժամանակավոր միջոցառումը ԵՄ-ին մինչև հուլիսի 23-ը ժամանակ է տալիս համաձայնության հասնելու համար

ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը չկարողացավ հաստատել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները՝ հետաձգելով Կրեմլի ռազմական ֆինանսավորումը զսպելուն ուղղված կարևոր որոշումը։

Ժամանակավոր միջոցառմամբ ԵՄ-ի նավթի գնի սահմանափակումը կսառեցվի մինչև հուլիսի 23-ը՝ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ համաձայնություն գտնելու համար։

Չորս ԵՄ դիվանագետների խոսքով՝ դեսպանները հետաձգել են այն շեմը իջեցնելու ծրագրերը, որը արգելում է եվրոպական ընկերություններին ապահովագրություն մատուցել այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են ռուսական նավթ վաճառող տանկերները, որոնք սահմանաչափից բարձր են։

Եվրահանձնաժողովը առաջարկել էր սառեցնել սահմանափակումը վեց ամսով, սակայն ծրագիրը դիմադրության էր հանդիպել ԵՄ հիմնական նավագնաց երկրների, ինչպիսին է Հունաստանը, կողմից։ Դրա փոխարեն, դեսպանները համաձայնվել են պահպանել ներկայիս սահմանափակումը մինչև հուլիսի 23-ը։

Սահմանաչափը ներկայումս սահմանվում է մեկ բարելի համար 44 դոլար, բայց առանց համաձայնագրի կբարձրանար մինչև 58 դոլար՝ մի զարգացում, որը կօգներ համալրել Վլադիմիր Պուտինի ռազմական ֆոնդը։

Երկուշաբթի օրը ԵՄ դեսպանները պետք է հաստատեին գործարքը, սակայն բանակցությունները ձգձգվեցին ևս երկու օր, քանի որ նրանք չկարողացան համաձայնության գալ։

ԵՄ դիվանագետներից մեկը Euractiv-ին ասել է, որ Հունաստանը ցանկանում է անժամկետ շեղում՝ մեկ հունական ընկերությանը պաշտպանելու համար։ Խոսքը «Դինագաս» ընկերության մասին է՝ ծովային փոխադրումների ընկերություն, որը մասնագիտանում է հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) ոլորտում։

Դիվանագետների խոսքով՝ Հանձնաժողովին մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվել գնահատելու, թե ինչպես կարող է հունական շեղումը օգուտ բերել Ռուսաստանին։

Ռուսաստանի հիմնական արտահանման խառնուրդը՝ «Ուրալս» նավթը, այս ամսվա մեծ մասի ընթացքում վաճառվում էր մոտ 55 դոլար բարելով, բայց չորեքշաբթի կեսօրին ցերեկը ցատկեց մինչև գրեթե 66 դոլար մեկ բարելի համար, քանի որ վերսկսվեց ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ։

Փաթեթը նախկինում հետաձգվել էր Ավստրիայի պահանջի պատճառով, որ Վիեննայում գտնվող «Ռայֆայզեն» բանկին թույլատրվի մուտք գործել պատժամիջոցների տակ գտնվող ակտիվներ՝ Ռուսաստանում կրած տուգանքների համար փոխհատուցում ստանալու և Հունաստանի կողմից ռուսական հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) մատակարարումները փուլ առ փուլ դադարեցնելու ծրագրի մերժման պատճառով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիայի Օրպոն քննադատության տակ է 35 միլիոն եվրո արենայի ֆինանսավորման գործարքի պատճառով

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրների պաշտպանության ծախսերի զգալի տարբերություններ, ըստ Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ)

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում սննդամթերքի գինն ավելի թանկ է, քան եվրոպայում

16/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեքսանդր Մալայանի անվան Տեսողության վերականգնման կենտրոնի հիմնադիր – տնօրեն Զառա Մալայանը՝ ընտանեկան ժառանգության, նոր բժշկական կենտրոնի գաղափարի և հիվանդակենտրոն մոտեցման մասին

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, պետք է պաշտպանեմ». Գրիգորի Գաբրիելյանն անմահացել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել»… մոտ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում

16/07/2026 infomitk@gmail.com