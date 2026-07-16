3 նամակներ, որոնց մասին Բրյուսելը չի ​​կարողանա լռել

Ուղեցույցը արտանետումների առևտրի համակարգի բարեփոխման հիմնական տարրերի վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Երեք նամակներ շուտով կտիրեն Եվրոպական Միության քաղաքականության քննարկումներին։ Ավելի լավ է ծանոթանալ դրանց։
Այս ուրբաթ Եվրոպական հանձնաժողովը կուրվագծի արտանետումների առևտրի համակարգի, կամ ETS-ի ապագան, որը դաշինքի գլոբալ տաքացման գործում ունեցած ներդրումը նվազեցնելու իր ամենահզոր գործիքն է։
Բարեփոխումների առաջարկը կսկսի ամիսներ տևած վեճերը առաջնորդների և օրենսդիրների միջև, որոնք կուղեկցվեն արդյունաբերության և ակտիվիստների կողմից բուռն լոբբինգով, քանի որ նրանք կվերլուծեն և կփոփոխեն ծրագրերը։
Արդյունքը կորոշի Եվրոպայի ծանր արդյունաբերության հետագա ուղին՝ ձևավորելով տասնամյակների ներդրումները և դաշինքի ջանքերը՝ կրճատելու մոլորակի տաքացման աղտոտումը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ETS-ը կարգավորում է ԵՄ-ում ջերմոցային գազերի արտանետումների ամենամեծ աղբյուրները, հիմնականում գործարաններն ու էլեկտրակայանները, ածխաթթու գազը վերածելով այնպիսի ծախսի, որից ընկերությունները ցանկանում են խուսափել։
Հակիրճ ասած՝ ETS-ը գին է սահմանում աղտոտման վրա և այդպիսով խրախուսում է ընկերություններին ներդրումներ կատարել ավելի մաքուր գործունեության եղանակների մեջ։ Սակայն հարկի փոխարեն, համակարգը գործում է որպես ածխածնի սահմանափակման և առևտրի շուկա։
Ի՞նչ է դա նշանակում. ընկերությունները պետք է ունենան աղտոտման թույլտվություններ, որոնք հայտնի են որպես թույլտվություններ, իրենց արտանետած CO2-ի յուրաքանչյուր տոննայի համար, հակառակ դեպքում կտուգանվեն։ Նրանք կարող են թույլտվություններ գնել աճուրդում, վաճառել ցանկացած ավելցուկ բաց շուկայում՝ սա «առևտրի» մասն է, և նույնիսկ անվճար ստանալ մի մասը։ Գինը տատանվում է առաջարկի և պահանջարկի հետ մեկտեղ, ներկայումս կազմում է 80 եվրո մեկ թույլտվության համար։
Շուկայում թույլտվությունների քանակը որոշվում է «սահմանափակմամբ», թե որքանով են թույլատրվում աղտոտել ETS-ի կողմից ընդգրկված բոլոր ընկերությունները։ Այն ամեն տարի նվազում է։ Միասին, արտանետումների նվազող սահմանաչափը և մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման համար ծախսերի խթանը հանգեցնում են արդյունաբերության աղտոտվածության նվազմանը։
Այս մեթոդը դարձել է ԵՄ ամենակարևոր գործիքը կլիմայական նպատակներին հասնելու համար, և այն աներևակայելի հաջողակ է եղել. 2005 թվականին իր գործարկումից ի վեր ETS-ը կրճատել է դաշինքի տարեկան արտանետումները 1 միլիարդ տոննայով, որը մոտավորապես համարժեք է համաշխարհային ավիացիոն արդյունաբերության արտանետումներին։
Սակայն դրա ներկայիս կառուցվածքը նախատեսված է միայն մինչև 2030 թվականը աղտոտվածությունը կարգավորելու համար: Ուրբաթ օրվա առաջարկը նպատակ կունենա ETS-ը համապատասխանեցնել հաջորդ տասնամյակի և դրանից հետո գործողությանը՝ նկատի ունենալով մինչև 2050 թվականը արտանետումները զրոյական մակարդակի հասցնելու դաշինքի նպատակը:
Չնայած «սահմանափակում և առևտուր» հիմնարար սկզբունքը չի փոխվի, համակարգը գալիս է բազմաթիվ լծակներով, որոնք ազդում են ETS-ի գնի, արդյունավետության և կլիմայական հավակնությունների վրա:
Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել այն հիմնական սյուները, որոնք կդառնան ԵՄ տարվա գլխավոր քաղաքական պայքարներից մեկը:
1. Ո՞վ է վճարում
ETS-ը կարգավորում է միայն ամենամեծ աղտոտողներին՝ գործարաններ, ինչպիսիք են պողպատաձուլարանները, էլեկտրակայանները, ավիաընկերությունները և նավագնացության ընկերությունները, որոնք կազմում են դաշինքի արտանետումների մոտ կեսը:
Բեռնարկղային նավեր պատկերված են Բելգիայի Անտվերպեն-Բրյուգե նավահանգստում 2025 թվականի նոյեմբերի 21-ին: | Նիկոլաս Տուկատ/AFP via Getty Images
Մոտ 10,000 գործարաններ և էլեկտրակայաններ վճարում են իրենց արտանետումների համար: Բացի այդ, ԵՄ-ում կայանված խոշոր նավերը պետք է գնեն թույլտվություններ, որոնք ծածկում են ԵՄ երկու նավահանգիստների միջև ճանապարհորդության արտանետումները և բոլոր արտանետումների կեսը, եթե ճանապարհորդությունը սկսվում կամ ավարտվում է դաշինքից դուրս։
ETS-ը վերաբերում է նաև Եվրոպական տնտեսական տարածքից (ԵՏԳ) մեկնող և այնտեղ ժամանող չվերթներին՝ ԵՄ-ին գումարած Իսլանդիային, Լիխտենշտեյնին և Նորվեգիային՝ անկախ նրանից, թե ավիաընկերությունը եվրոպական է, թե օտարերկրյա։ Առայժմ Բրյուսելը ածխածնի գին չի կիրառում այն չվերթների համար, որոնց սկզբնակետը կամ նպատակակետը գտնվում է ԵՏԳ-ից դուրս։ Եվրոպայից մեկնող բոլոր չվերթների երկարաձգման մասին լուրերն արդեն իսկ լարվածություն են առաջացնում ավիացիոն արդյունաբերության հետ և վախեցնում նոր առևտրային հակամարտությունների առաջացմանը։
(Գոյություն ունի նաև առանձին արտանետումների առևտրի համակարգ, որը ներառում է տների ջեռուցումը և մեքենաների տեղափոխումը սկսած 2028 թվականից, բայց սա, ինչպես սպասվում է, չի ներառվի այս շաբաթվա բարեփոխումների մեջ։)
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Արդյո՞ք Հանձնաժողովը կընդլայնի ETS-ի շրջանակը՝ ներառելով լրացուցիչ ոլորտներ, ինչպիսիք են թափոնների այրումը և բոլոր միջազգային չվերթները։ Բոլոր չվերթների ընդգրկումը կարող է Բրյուսելին բախման ուղի դնել Միացյալ Նահանգների հետ, որը կտրականապես դեմ է նման քայլին։
2. Կլիմայի գործոնը
ETS-ն ունի արտանետումների կրճատման իր սեփական նպատակը։ Մինչև 2030 թվականը ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ածխածնային շուկայի բոլոր սուբյեկտները կրճատեն իրենց համակցված աղտոտվածությունը 62 տոկոսով՝ համեմատած 2005 թվականի հետ։ Ներկայիս միտումը ենթադրում է, որ այդ նպատակին կհասնենք։
Արտանետումները նվազեցնելու համար ETS սահմանաչափը նույնպես տարեցտարի նվազում է որոշակի տոկոսով, որը հայտնի է որպես գծային նվազեցման գործակից (LRF): Որքան բարձր է LRF-ը, այնքան ցածր են ԵՄ արտանետումները։
LRF-ի ներկայիս ընթացքը 2039 թվականին սահմանաչափը կհասցնի զրոյի, ինչը նշանակում է, որ գործարաններն ու նավերը այդ ժամանակ պետք է լիովին աշխատեն մաքուր էներգիայով: Քանի որ դա իրատեսական չի համարվում, ակնկալվում է, որ Հանձնաժողովը կհարմարեցնի գործակիցը։
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Ինչպիսի՞ն կլինի LRF-ի տոկոսը: Նվազագույն փոփոխությունը կհանգեցնի նրան, որ արդյունաբերական ոլորտները կպայքարեն արագ ապաածխածնազերծման համար, մինչդեռ զգալի կրճատումը կհանգեցնի ԵՄ գործադիր մարմնի մեղադրմանը կլիմայական իր հավակնությունները կրճատելու մեջ։
3. Գնի կայունության պահպանում
Գինը կարևոր է ETS-ի գործունեության համար: Եթե այն ցածր է, այն չի ունենա արտանետումների կրճատման խթանման ցանկալի ազդեցությունը: Եթե այն բարձր է, աղտոտվածությունը նվազեցնելու համար պայքարող ընկերությունները կբախվեն հսկայական ծախսերի, որոնք նրանք կփոխանցեն սպառողներին: Որոշ ԵՄ կառավարություններ ներկայիս 80 եվրո գինը բնութագրել են որպես տնտեսության վրա անհարկի բեռ:
Որպեսզի գնի կտրուկ տատանումները չկրճատվեն, Հանձնաժողովն իր տրամադրության տակ ունի մի քանի գործիքներ: Ամենակարևորը Շուկայի կայունության պահուստն է (ՇԿՊ), որը մեխանիզմ է, որը հետ է վերցնում թույլտվությունները, եթե դրանք չափազանց շատ են, և ազատում թույլտվությունները, եթե շուկայում դրանք չափազանց քիչ են։ ՇԿՊ-ում պահվող թույլտվությունների որոշակի քանակություն ամեն տարի վերացվում է, ընդմիշտ վերացնելով այդ թույլտվությունները՝ և հնարավոր արտանետումները։
Քննարկվող մեկ այլ տարբերակ է փոխհատուցումների ներդրումը՝ ածխածնի հեռացման վկայականների և/կամ միջազգային ածխածնային կրեդիտների տեսքով։
Հեռացման վկայականները կներկայացնեն ածխածնի որսման տեխնոլոգիայի միջոցով մթնոլորտից հեռացված մեկ տոննա CO2, մինչդեռ արտասահմանյան ածխածնային կրեդիտները կհաշվի առնեն ԵՄ-ից դուրս կրճատված արտանետումները։ ETS-ում դրանցից մեկի կամ երկուսի ինտեգրումը ընկերություններին ավելի շատ տարբերակներ կտա ծածկելու իրենց աղտոտվածությունը, քանի որ ներքին արտանետումների թույլտվությունների սահմանաչափը խստանում է։
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Արդյո՞ք Հանձնաժողովը կփոխի MSR-ը, արդյոք այն կբացի դուռը ETS-ում միջազգային ածխածնային կրեդիտների համար, և ինչպես են ածխածնի հեռացումները ավելացվելու շուկայում: Հեռացումները պակաս վիճելի են, քանի որ դրանց ավելացումը նաև կխթանի ներդրումները խիստ անհրաժեշտ ածխածնի որսման տեխնոլոգիայի մեջ, բայց արտասահմանյան վարկերը, որոնք իջեցրել էին ETS գինը, երբ դրանք վաճառվում էին 2010-ականներին, խիստ վիճելի են։
4. Անվճար աղտոտում
Արտադրական ոլորտը և որոշ էլեկտրակայաններ ներկայումս անվճար ստանում են աղտոտման թույլտվությունների որոշակի բաժին՝ ծախսերի բեռը նվազեցնելու և ածխածնի գնագոյացման ենթակա օտարերկրյա ընկերությունների կողմից մրցակցությունից պաշտպանվելու համար: Ոլորտի հատուկ կատարողականի չափանիշներին համապատասխանությունը որոշում է, թե քանի անվճար ապրանք կստանա գործարանը։
ԵՄ-ի նոր ածխածնային սահմանային հարկով ընդգրկված ոլորտները՝ պողպատ, ցեմենտ, ալյումին, պարարտանյութեր, ջրածին և էլեկտրաէներգիա, կտեսնեն իրենց անվճար թույլտվությունները փուլ առ փուլ մինչև 2034 թվականը: Դա արվում է այն նպատակով, որ ԵՄ-ն համապատասխանի Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության սուբսիդիաների կանոններին։
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Որքանով կշարունակվեն անվճար թույլտվությունները, որքան դժվար կլինի Հանձնաժողովի կողմից ընկերությունների համար դրանք ստանալը, և արդյոք այն որևէ պայման կդնի նվիրատվություններին: Շատ ընկերություններ, որոնց աջակցում են պահպանողական կառավարությունները, պահանջում են անվճար թույլտվությունների ավելի շատ կամ առնվազն կայուն տրամադրում: Քննադատները, սակայն, զգուշացնում են, որ առատաձեռն անվճար թույլտվությունները խաթարում են ETS-ը։
5. Ի՞նչ է կատարվում եկամուտների հետ
ETS-ը ԵՄ կառավարությունների համար կանխիկ կով է. 2013 թվականից ի վեր թույլտվությունների աճուրդը ապահովել է 265 միլիարդ եվրո եկամուտ։
Գումարի երեք քառորդը ուղղակիորեն գնում է ԵՄ անդամ երկրների գրպանները: ETS-ը պարտավորեցնում է նրանց ծախսել այն կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կամ էներգետիկ անցման վրա, չնայած երկրները կարող են նաև դրա մի մասը ծախսել ծանր արդյունաբերությանը օգնելու համար՝ ծածկելու էլեկտրաէներգիայի բարձր գները։
Մնացած գումարը հիմնականում հոսում է ԵՄ երկու ֆոնդերի մեջ՝ Արդիականացման հիմնադրամ, որը աջակցում է 13 ամենացածր եկամուտ ունեցող անդամ երկրների էներգետիկ անցմանը, և Նորարարության հիմնադրամ, որը ֆինանսավորում է ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաները։
Ինչին ուշադրություն դարձնել. Արդյո՞ք Հանձնաժողովը լրացուցիչ պայմաններ կսահմանի եկամուտների օգտագործման համար և թե ինչպես են ֆինանսավորվելու ԵՄ տարբեր միջոցները: ԵՄ գործադիր մարմինն արդեն իսկ ազդարարել է, որ կցանկանար տեսնել ավելի մեծ գումարի հոսք դեպի արդյունաբերություն՝ արտադրողներին օգնելու ավելի արագ ապաածխածնային արտանետումներից ազատվել: Սակայն կառավարությունները դժկամությամբ կբաժանվեն այդ գումարից:
Բաց մի թողեք
Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում
ԵՄ Inc կանոնակարգը աջակցություն է գտնում Խորհրդում
France TV-ի ղեկավարն ասում է, որ ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ոչնչացնել հանրային լրատվամիջոցները