ԵՄ նոր սահմանային համակարգը շփոթվում է նույնական երկվորյակների պատճառով

Սահմանին երկար հերթերը մուտքի և ելքի համակարգի միակ խնդիրը չեն։
Եվրոպական Միության նոր թվային սահմանային համակարգը նախատեսված էր 21-րդ դար ճանապարհորդությունը բերելու համար։ Դժբախտաբար, այն շփոթվում է նույնական երկվորյակների պատճառով։
Սա նոր խնդրահարույց մուտքի և ելքի համակարգի խնդիրների շարքի վերջին մասն է, որը, ինչպես այս ամիս խոստովանեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ունի չլուծված «տեխնիկական խնդիրներ» և պահանջում է «բավականին շատ աշխատանք»։
Ծրագիրը, որը նախատեսված է ֆիզիկական անձնագրերի դրոշմանիշները փոխարինելու ԵՄ-ի համար նախատեսված կենսաչափական տվյալներով ապահովված տվյալների բազայով, գործարկվեց ապրիլի 10-ին՝ նախագծի չորս տարվա հետաձգումներից հետո։ Այդ ժամանակվանից ի վեր դրա ուղևորները բախվում են ուշացումների, քանի որ սպասում են հերթում, որպեսզի նրանց դեմքերը սկանավորվեն և մատնահետքեր վերցվեն։
Սակայն սահմանին երկար հերթերը սահմանին EES-ի միակ խնդիրը չեն։
Մի բրիտանացի կնոջ հարցաքննել է սահմանային ոստիկանությունը շատ տարօրինակ պատճառով, երբ նա փորձել է մայիսի վերջին Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկայից վերադառնալ Մեծ Բրիտանիա։
Ռումինիայի իշխանությունները մեղադրել են կնոջը՝ աշխատակցին, Շենգենյան գոտում անօրինական գտնվելու մեջ, այն հիմքով, որ նրա մեկնումը պատշաճ կերպով չի գրանցվել 2026 թվականի ապրիլին Ամստերդամ կատարած նախորդ այցից հետո։
Միայն մեկ խնդիր. նա 2026 թվականի ապրիլին Ամստերդամ չէր եղել։ Սակայն նրա երկվորյակ քույրը՝ եղել էր։
Կնոջը, որին անանունություն էր տրամադրվել՝ սահմանային ապագա բարդություններից խուսափելու և երկվորյակի անձնական կյանքը հարգելու համար, իշխանությունները մոտ 15 րոպե հարցաքննել են։
Երբ նա սահմանապահներին պատմել է իր երկվորյակի գոյության մասին, սկզբում նրան մեղադրել են անձնագիրը տրամադրելու մեջ, ինչը նա չի արել։ Կնոջ երկվորյակը միջադեպի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայում էր և երբեք ոտք չի դրել Ռումինիա։
Դուք ծանոթ տեսք ունեք
Թվում է, թե EES-ը շփոթել է երկու կանանց՝ հիմնվելով նրանց դեմքի նույնական սկանավորման և, հնարավոր է, նրանց նույնական ազգանունների, ծննդյան ամսաթվերի և քաղաքացիությունների վրա՝ միակ ընդհանուր բաները, որոնք նրանք ունեն համակարգի տեսանկյունից։ Նրանք ունեն տարբեր մատնահետքեր, անուններ և, ամենակարևորը, իրենց սեփական անձնագրերը։
Կնոջը վերջապես թույլատրվեց թռչել, բայց նա շարունակում է մտահոգված լինել հետագա ուղևորությունների համար։
Դրաման կարող է պայմանավորված լինել անդամ պետությունների կողմից EES-ի միաժամանակյա կիրառման երկու առանձին դեպքերով, ասաց Լյուքսեմբուրգի համալսարանի կիբերքաղաքականության ամբիոնի վարիչ Նիովի Վավուլան։
Վավուլան, որը խորհրդատվություն է տրամադրել օրենսդիրներին EES-ի տեխնիկական կողմերի վերաբերյալ, ենթադրեց, որ տարօրինակ իրավիճակը կարող էր պայմանավորված լինել Ամստերդամում երկվորյակի սխալ գրանցված ելքով, ինչպես նաև Կլուժում ռումինական իշխանությունների կողմից վատ անցկացված ստուգմամբ։
Ակադեմիկոսը նշեց, որ թվում է, թե Ամստերդամի ելքի ստուգումը անցկացվել է այն ժամանակ, երբ EES-ը «լիովին պատրաստ չէր կամ կայարանում անսարքություն կար», հավանաբար հաշվի առնելով, որ ապրիլի 12-ի ճանապարհորդության ամսաթիվը համակարգչային համակարգի ապրիլի 10-ի գործարկման ամսաթվից շատ շուտ էր։ Սա «բնավ էլ անսովոր չէր» և հաստատվում էր լայն տարածում ունեցող հաղորդագրություններով, ասաց նա։
Սակայն երկրորդ երկվորյակի հարցաքննությունը Կլուժում նաև ենթադրեց, որ «ռումինական իշխանությունները պատշաճ կերպով չեն կատարել իրենց աշխատանքը»։
EES կանոնակարգերի համաձայն, իշխանությունները չպետք է ճանապարհորդին նույնականացնեն միայն նրա դեմքի ճանաչման պատկերով, այլև պետք է համապատասխանեցնեն այն նրա մատնահետքի կամ անձնագրի հետ, որոնք բոլորը տարբեր կլինեն։
«Ձեր ուղարկած հաշվից երևում է, որ իշխանությունները լավ պատրաստված չեն տարբեր գործընթացները տարբերակելու և դեմքի պատկերներին որպես միակ նույնականացման մեթոդ հիմնվելու համար», – ասաց Վավուլան։
«Այն փաստը, որ նրանք չեն ստուգել EES-ում անձնագրի տվյալները, ոչ էլ հաշվի են առել, որ EES-ը դեռ թարմ է և կան տարբեր խնդիրներ, ցույց է տալիս այն, ինչը կոչվում է խարիսխային կողմնակալություն, երբ դուք հիմնվում եք առաջին ապացույցի վրա և անտեսում մնացած ամեն ինչ»։
Ոչ Նիդեռլանդների ներքին գործերի նախարարությունը, ոչ էլ Ռումինիայի սահմանապահ ուժերը անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Բրիտանական հիվանդություն
Խնդրի վերաբերյալ դիմելով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը ասաց, որ հանձնաժողովը «չի մեկնաբանում առանձին դեպքերը»։ Սակայն նրանք ավելացրին. «Անդամ պետությունները պատասխանատու են ԵՏՀ-ում գրանցված տվյալների համար, որոնց հանձնաժողովը հասանելիություն չունի»։
Նրանք ավելացրին. «Շենգենյան գոտի մուտք գործելիս ճանապարհորդները պետք է տրամադրեն իրենց կենսաչափական տվյալները (ԵՄ արտաքին սահմանները առաջին անգամ հատելիս), ինչպես նաև անձնագրային տվյալները։ Սա թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ճանապարհորդի առանձին նույնականացնել։
«Եթե ճանապարհորդը մտահոգված է իր տվյալների մշակմամբ, նա իրավունք ունի պահանջել իր անձնական տվյալների ուղղում և լրացում: Այդ դեպքում նա կարող է դիմել անդամ պետության իրավասու մարմիններին՝ կամ սահմաններին, կամ իշխանություններին դիմելով»:
EES-ը հատկապես նշանակալի ազդեցություն է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վրա՝ Brexit-ի շնորհիվ: Համակարգը վերաբերում է միայն ԵՄ-ից և Շենգենյան գոտուց դուրս գտնվող այցելուներին, ինչը նշանակում է, որ անդամ պետություններ զանգվածային այցելուների հոսք ունեցող մոտակա երկրների մեծ մասի քաղաքացիները բացառված են: Ոչ Մեծ Բրիտանիայի համար, որտեղ EES-ը կիրառվում է, չնայած բրիտանացիները միայն 2024 թվականին ԵՄ են կատարել ավելի քան 63 միլիոն արտասահմանյան ուղևորություններ:
Իրավիճակն էլ ավելի է բարդանում նրանով, որ Մեծ Բրիտանիան նաև ունի «համադրված վերահսկողության» համակարգ Լոնդոնի Սուրբ Պանկրասի միջազգային երկաթուղային կայարանում և Լա Մանշի թունելում, որտեղ ճանապարհորդները անցնում են ԵՄ անձնագրային վերահսկողության միջով բրիտանական տարածքում, ինչը նշանակում է, որ Մեծ Բրիտանիան ստիպված է եղել հարմարվել նոր համակարգի ցանկացած խափանմանը:
Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Հայդի Ալեքսանդրը երեքշաբթի օրը հանդիպել է ԵՄ տրանսպորտի հանձնակատար Ապոստոլոս Ցիցիկոստասի հետ՝ ամառային եռուզեռից առաջ համակարգը քննարկելու և խափանումների վերաբերյալ մտահոգություններ հայտնելու համար: Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է իր սեփական ֆինանսավորման ընդհանուր 30.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ հատկացնելու մասին՝ EES-ի գործարկման լույսի ներքո նավահանգիստների և միջազգային երկաթուղային կայարանների հզորությունները բարելավելու համար:
Բաց մի թողեք
Մելոնին ցնցված է, քանի որ իր դաշնակիցները տորպեդահարում են առաջատար բարեփոխումները
Մերցից MAGA. դուրս մնացեք Եվրոպայի ընտրություններից
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը