17/07/2026

EU – Armenia

Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարևոր դեր ունեն Վրաստանի տարանցիկ ներուժի զարգացման գործում․ Կոբախիձե

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ երկիրը հատուկ հարաբերություններ է պահպանում իր երեք հարևանների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, իսկ այդ համագործակցության խորացումը կարևոր նշանակություն ունի Վրաստանի հաղորդակցային և տարանցիկ գործառույթների զարգացման համար։

«Իմեդի LIVE» հաղորդման եթերում Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Վրաստանը լայնածավալ ներդրումներ է կատարում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, ինչը կնպաստի երկրի տարանցիկ ներուժի հետագա ընդլայնմանը։

«Խոսքը ենթակառուցվածքներում իրականացվող մեծածավալ ներդրումների մասին է, և դա, անկասկած, կնպաստի մեր երկրի տարանցիկ գործառույթների հետագա զարգացմանը։ Միաժամանակ մենք խորացնում ենք հարաբերությունները մեր հարևանների հետ։ Ինչպես գիտեք, մենք հատուկ հարաբերություններ ունենք մեր երեք հարևանների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հետ, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է խաղում այդ համագործակցության զարգացման գործում», -ասել է Կոբախիձեն։

Վրաստանի վարչապետի խոսքով՝ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացումն ու հարևան երկրների հետ համագործակցության ամրապնդումը փոխկապակցված են և կարևոր դեր ունեն երկրի՝ որպես տարածաշրջանային տարանցիկ հանգույցի դիրքերի ամրապնդման գործում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի մաքսային համակարգում ներդրվել է Հայաստանի պաշտոնական կոդը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը չի ուզում, որ հայկական դրոշը բարձրացնեն

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com