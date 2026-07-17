Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարևոր դեր ունեն Վրաստանի տարանցիկ ներուժի զարգացման գործում․ Կոբախիձե

Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ երկիրը հատուկ հարաբերություններ է պահպանում իր երեք հարևանների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, իսկ այդ համագործակցության խորացումը կարևոր նշանակություն ունի Վրաստանի հաղորդակցային և տարանցիկ գործառույթների զարգացման համար։
«Իմեդի LIVE» հաղորդման եթերում Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Վրաստանը լայնածավալ ներդրումներ է կատարում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, ինչը կնպաստի երկրի տարանցիկ ներուժի հետագա ընդլայնմանը։
«Խոսքը ենթակառուցվածքներում իրականացվող մեծածավալ ներդրումների մասին է, և դա, անկասկած, կնպաստի մեր երկրի տարանցիկ գործառույթների հետագա զարգացմանը։ Միաժամանակ մենք խորացնում ենք հարաբերությունները մեր հարևանների հետ։ Ինչպես գիտեք, մենք հատուկ հարաբերություններ ունենք մեր երեք հարևանների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հետ, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է խաղում այդ համագործակցության զարգացման գործում», -ասել է Կոբախիձեն։
Վրաստանի վարչապետի խոսքով՝ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացումն ու հարևան երկրների հետ համագործակցության ամրապնդումը փոխկապակցված են և կարևոր դեր ունեն երկրի՝ որպես տարածաշրջանային տարանցիկ հանգույցի դիրքերի ամրապնդման գործում։
Բաց մի թողեք
Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը
Թուրքիայի մաքսային համակարգում ներդրվել է Հայաստանի պաշտոնական կոդը
Վարչապետը չի ուզում, որ հայկական դրոշը բարձրացնեն