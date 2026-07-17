Հաստատվել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը․ մանրամասներ

Կառավարությունը հաստատել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման համար անհրաժեշտ «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը։
Այս մասին տեղեկացրել է ՍԱՏՄ-ն և մանրամասնել, թե ինչո՞վ է այն կարևոր
««TRACES» (Առևտրի վերահսկման և փորձագիտական համակարգ) գրանցումը այժմ անժամկետ է։
Ինչպե՞ս գրանցվել
Անհրաժեշտ է Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին (ՍԱՏՄ) ներկայացնել դիմում և պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը (էլեկտրոնային՝ snund@ssfs.am կամ ssfs@ssfs.am հասցեներով, կամ թղթային տարբերակով)։
Գործընթացը
Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն (մինչև 5 աշխատանքային օր)։
Ստուգում և նմուշառում տնտեսավարողի մոտ (10-15 աշխատանքային օր)՝ ԵՄ և ՀՀ պահանջներին համապատասխանությունը պարզելու համար։
Գրանցում
Համապատասխանության դեպքում տվյալները ներկայացվում են Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատմանը, որից հետո տրամադրվում է գրանցման համարը։
Մանրամասներին և փաստաթղթերի ցանկին ծանոթացեք ՍԱՏՄ-ի պաշտոնական կայքում՝ snund.am, հետևյալ հղումով՝ snund.am»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով
ԵՄ ընդդեմ Google-ի. մեգա տուգանքը կրճատելու է հարկատուների Բրյուսել կատարվող վճարումները
Փողը շատ է՝ չգիտեն ինչի վրա ծախսեն