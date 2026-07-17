17/07/2026

EU – Armenia

Հաստատվել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը․ մանրամասներ

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Կառավարությունը հաստատել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման համար անհրաժեշտ «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը։

Այս մասին տեղեկացրել է ՍԱՏՄ-ն և մանրամասնել, թե ինչո՞վ է այն կարևոր

««TRACES» (Առևտրի վերահսկման և փորձագիտական համակարգ) գրանցումը այժմ անժամկետ է։

Ինչպե՞ս գրանցվել

Անհրաժեշտ է Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին (ՍԱՏՄ) ներկայացնել դիմում և պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը (էլեկտրոնային՝ snund@ssfs.am կամ ssfs@ssfs.am հասցեներով, կամ թղթային տարբերակով)։

Գործընթացը

Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն (մինչև 5 աշխատանքային օր)։

Ստուգում և նմուշառում տնտեսավարողի մոտ (10-15 աշխատանքային օր)՝ ԵՄ և ՀՀ պահանջներին համապատասխանությունը պարզելու համար։

Գրանցում

Համապատասխանության դեպքում տվյալները ներկայացվում են Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատմանը, որից հետո տրամադրվում է գրանցման համարը։

Մանրամասներին և փաստաթղթերի ցանկին ծանոթացեք ՍԱՏՄ-ի պաշտոնական կայքում՝ snund.am, հետևյալ հղումով՝ snund.am»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ընդդեմ Google-ի. մեգա տուգանքը կրճատելու է հարկատուների Բրյուսել կատարվող վճարումները

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողը շատ է՝ չգիտեն ինչի վրա ծախսեն

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com