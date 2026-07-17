17/07/2026

EU – Armenia

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Ռուսաստան ժամանող ներգաղթյալը պարտավոր կլինի բջջային հեռախոս գնել։ Դրա մասին Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նիստում հայտարարել է ՌԴ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, պետքարտուղար Իգոր Զուբովը, հաղորդում է РБК-ն։

«Բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու ապագայում, ուր ենք մենք գնում։ Յուրաքանչյուր ներգաղթյալ, որը գրանցվում է և գալիս է այստեղ՝ հատկապես աշխատանքային կամ երկար ժամանակով, պարտավոր կլինի հեռախոս գնել։ Այդ հեռախոսում կլինի նրա էլեկտրոնային պրոֆիլը։ Եվ մենք կիմանանք յուրաքանչյուր ներգաղթյալի գտնվելու վայրը։ Նա չի կարողանա անվերահսկելիորեն տեղափոխվել մի բնակավայրից մյուսը, փոխել իր գտնվելու վայրը։ Դա հիմքը կլինի»,- պարզաբանել է Զուբովը։

Հեռախոսի առկայությունը միաժամանակ հնարավորություն կտա նախապես զգուշացնել ներգաղթյալին, օրինակ՝ փաստաթղթերի վավերականության ժամկետի ավարտի կամ որևէ վայր ներկայանալու անհրաժեշտության մասին։

«Եվ ոչ թե անսպասելիորեն, երբ մարդն ինչ-որ բան բաց է թողել կամ չի իմացել»,- հավելել է փոխնախարարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացիները Մալաթիայի ջրանցքից դուրս են բերել տղամարդու, ով հայտնել է, որ ևս 2 մարդ է ընկել ջրանցքը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը չի ուզում, որ հայկական դրոշը բարձրացնեն

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախարարը հրաժարվել է մանդատից

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտները կպարտավորվեն հեռախոս գնել Ռուսաստան ժամանելուն պես․ նոր կանոններ են գործելու ՌԴ-ում

17/07/2026 infomitk@gmail.com