19/07/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ։

Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող Ռիզվան Գուլիևը կռվել էր 44-օրյա պատերազմում։

Բացի այդ, հաղորդվում է նաև Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության զինծառայողի մահվան մասին: Պատճառները չեն նշվում։

Բաց մի թողեք

Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանական բռնոցին շարունակվում է․ նորերին կալանավորում են, հներին՝ ազատ արձակում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com