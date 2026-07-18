Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ։
Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող Ռիզվան Գուլիևը կռվել էր 44-օրյա պատերազմում։
Բացի այդ, հաղորդվում է նաև Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության զինծառայողի մահվան մասին: Պատճառները չեն նշվում։
Բաց մի թողեք
Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար
Իշխանական բռնոցին շարունակվում է․ նորերին կալանավորում են, հներին՝ ազատ արձակում
Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար