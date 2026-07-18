Գարեգին Չուգասզյանի որդին՝ ընդդեմ ԱԱԾ-ի. Լուսանկար

«Հիմնադիր խորհրդարանի» նախագահ Գարեգին Չուգասզյանի որդին՝ Բաբկեն Չուգասզյանը, դատի է տվել Ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ պահանջում է մոտ 6 միլիոն դրամ գումար։
Չուգասզյանի հայցը դատարան է ներկայացրել փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը։
Նա «Հրապարակ»-ի հետ զրույցում ներկայացրեց հայցի հիմքը․ «Դեռեւս 2024 թվականին Բաբկեն Չուգասզյանը հրավեր է ունեցել Մեքսիկա, օդանավակայանում կանգնեցնում են՝ ձերբակալելու համար՝ այն հիմնավորմամբ, որ մուտքի վիզան դեպի Մեքսիկա կեղծ է։ Դրանից հետո շատ արագ կազմակերպում ենք պատասխան, որտեղ հաստատվում է, որ վիզան կեղծ չէ՝ այն տրվել է դեսպանատան կողմից։
Հետո քննիչը կալանքի միջնորդություն է ներկայացնում դատարան, դատավոր Սերգեյ Չիչոյանն ընդունեց իմ հիմնավորումները՝ կալանք չտվեց։ Բայց իմ այն ջանքերը, որ անձին թողեք գնա, մասնակցի Մեքսիկայում կազմակերպված համաժողովին, որտեղ շատ հետաքրքիր հարցեր էին քննարկվելու, նաեւ Հայաստանի համար հետաքրքրություն ներկայացնող, չեն թողնում։ Վերջնական արդյունքում գալիս են այն եզրահանգման, որ վիզան կեղծ չէ, դրա հիմքով գործը կարճվում է։ Բնականաբար, այդ արանքում անձը կրել է ֆինանսական վնասներ՝ ավիատոմսերի հետ կապված, եւ այլն, եւ դիմել ենք դատարան՝ այդ վնասները փոխհատուցելու պահանջով»։
Ճարոյանի խոսքով՝ Բաբկեն Չուգասզյանը ՏՏ ոլորտի մասնագետ է, հեղինակություն․ «Նա ներկա պահին էլ Գերմանիայում է, տվյալ ժամանակահատվածում, եթե իր անձնագրի մուտքն ու ելքը նայում ենք, առնվազն 40 անգամ եղել է արտասահմանում։ Մեղադրանքն այն էր, որ դու ցանկանում ես գնալ Մեքսիկա, այնտեղից էլ ապօրինի կերպով անցնես ԱՄՆ։ Բայց նա երբ ուզի, կարող է գնալ Ամերիկա, իրեն անհրաժեշտություն չկար, որ կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով հայտնվեր Ամերիկայում»։
Բաց մի թողեք
Կրակոցներ՝ Երևանում. կա զոհ. դեպքի վայրում հայտնաբերվել է «Mercedes G» մակնիշի ավտոմեքենա` կրակոցի հետքերով. Լուսանկար
Չոռնի՝ Գագիկ Բեգլարյանից բռնագրավում են իր տված շինթույլտվությունների վնասները
«SD» հյուրանոցի տարբեր սենյակներից հայտնաբերվել է թվով 94 կրակված պարկուճներ. Լուսանկար