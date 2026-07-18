18/07/2026

EU – Armenia

Ում հետ է առաջինը հանդիպելու Մոջթաբա Խամենեին

infomitk@gmail.com 18/07/2026

Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին, ով զերծ է մնում հանրային միջոցառումներին մասնակցելուց՝ ԱՄՆ եւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սանձազերծած ռազմարծավի մեկնարկից ի վեր, դեռեւս կշարունակի անվտանգության նկատառումներից ելնելով մնալ գաղտնի եւ ապահով վայրում։

Այդ վիճակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչեւ կարգավորվի իրավիճակը։ Սակայն միաժամանակ, նոր «Ռահբարը» կարող է սկսել իր միջազգային գործունեությունը՝ ունենալով նախ հեռախոսազրույց եւ ապա անձնական հանդիպում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։

Թեհրանից հայտարարել են, որ Ռուսաստանն Իրանի համար բարեկամ եւ մոտ երկիր է, իսկ ՌԴ նախագահը Իրանի գլխավոր բարեկամն է։ Եւ ամենայն հավանականությամբ նոր «Ռահբարի» առաջին միջազգային հեռախոսազրույցն ու անձնական հանդիպումը կլինի հենց նախագահ Պուտինի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com