19/07/2026

EU – Armenia

Ես գիտակցաբար բոյկոտեցի «Ոսկե Ծիրանը»․ Սիմոն Սարգսյան

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

21 տարի՝ 23-ից, ես եղել եմ «Ոսկե Ծիրանի» կողքին։ Լուսաբանել եմ, սիրել եմ, ուրախացել եմ նրա հաջողություններով։ Բայց երբեմն մշակույթին ծառայելու ամենաազնիվ ձևը ծափահարելը չէ, այլ՝ լռելն ու չմասնակցելը։

Այս տարի, լինելով Եվրոպական Միության մշակութային ատտաշեն, ես գիտակցաբար բոյկոտեցի «Ոսկե Ծիրանը»։ Ոչ թե կինոյի դեմ, այլ այն կազմակերպչական մշակույթի, որը տարիների ընթացքում սկսել է ստվերել հենց կինոն։

Երբ ձևը խանգարում է բովանդակությանը, բոյկոտը դառնում է ոչ թե վիրավորանք, այլ մշակութային դիրքորոշում։ Փառատոնը կարող է ապրել առանց ինձ։ Բայց ոչ մի փառատոն իրավունք չունի ապրել առանց մշակույթի և հարգանքի մշակույթի։

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Սիցիլիա դարձած երկիր

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնետավազքը սկսվե՞ց…

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես գիտակցաբար բոյկոտեցի «Ոսկե Ծիրանը»․ Սիմոն Սարգսյան

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com