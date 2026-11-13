Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցում են լեհ ազգայնականների երթին՝ Կրակովում տեղի ունեցած հրաձգությունից օրեր անց

Միջոցառումն անցկացվում է ամեն տարի՝ նոյեմբերի 11-ին՝ ի հիշատակ 1918 թվականին Ռուսաստանի, Պրուսիայի և Ավստրիայի կողմից Լեհաստանի՝ 123 տարի տևած մասնատման ավարտի։
Չորեքշաբթի օրը Վարշավայում տասնյակ հազարավոր լեհ ազգայնականներ և նրանց համակիրներ հավաքվել էին՝ մասնակցելու Անկախության օրվան նվիրված ամենամյա երթին։ Սա տեղի է ունենում Կրակովում տեղի ունեցած մահացու հրաձգությունից ընդամենը օրեր անց՝ մի դեպք, որը ցնցել էր ամբողջ երկիրը։
Միջոցառումն անցկացվում է ամեն տարի՝ նոյեմբերի 11-ին՝ ի հիշատակ 1918 թվականին Ռուսաստանի, Պրուսիայի և Ավստրիայի կողմից Լեհաստանի՝ 123 տարի տևած մասնատման ավարտի։ Թեև միջոցառումները հիմնականում խաղաղ են անցնում, նախկինում դրանց ընթացքում երբեմն տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության կամ հակառակ հայացքներ ունեցող ցուցարարների հետ։
Արևելյան Պշեմիսլ քաղաքից 52-ամյա Մարիուշը AFP գործակալությանը հայտնել է, որ եկել է երթին՝ «իր հայրենասիրությունը ցույց տալու համար»։
Երթից առաջ մարդիկ հավաքվել էին Վարշավայի Մշակույթի պալատի դիմաց տեղադրված տաղավարներից և վրաններից բաղկացած «անկախության ավանում»։
Մինչ որոշ տաղավարներում առաջարկվում էին պարզ հուշանվերներ՝ լեհական դրոշով կամ «Անկախության օր» կարգախոսով, այլ վայրերում կարելի էր տեսնել կելտական խաչեր և ծայրահեղ աջ գաղափարախոսությանը բնորոշ կարգախոսներ։
Վաճառքում կային նաև, այսպես կոչված, «հայրենասիրական» գրքեր, այդ թվում՝ եվրասկեպտիկ, հակաուկրաինական և հակասեմական բովանդակությամբ հրատարակություններ։
Երթի մասնակիցները, որոնք քայլում էին ցուրտ եղանակին (ջերմաստիճանը՝ 3°C), իրենց հետ տարել էին լեհական դրոշներ, իսկ շատերը հագել էին ազգային գույները՝ կարմիրն ու սպիտակը։
«Ծայրահեղ աջ գաղափարախոսությամբ տարված» զինված անձը Լեհաստանի Կրակով քաղ Շաբաթ օրը 24-ամյա մի երիտասարդ կիսաավտոմատ հրացանից կրակ է բացել մարդաշատ շուկայի հրապարակում՝ սպանելով վեց և վիրավորելով 15 մարդու, նախքան ոստիկանության կողմից մահացու վիրավորվելը։ Նրա ծնողների և քրոջ դիերը հայտնաբերվել են ընտանիքի տանը։
Երեքշաբթի օրը արդարադատության նախարար Վալդեմար Զուրեկը հայտնել է, որ հանցագործը հետաքրքրված է եղել նեոնացիստ Անդերս Բերինգ Բրեյվիկով, ով 2011 թվականին Նորվեգիայում սպանել էր 77 մարդու։
Չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած երթն անցկացվել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կենտրոնամետ կառավարության և ազգայնական աջերի միջև ընթացող քաղաքական պայքարի ֆոնին, որը վերաբերում է երկրի բարձրագույն դատարանին՝ Սահմանադրական տրիբունալին։
Դատարանի լեգիտիմությունը տարիներ շարունակ վիճարկվում է՝ նախկին աջակողմյան կառավարությունների օրոք կատարված հակասական նշանակումների պատճառով։
Իշխող կոալիցիան հայտարարում է, որ ցանկանում է ուղղել ծայրահեղ աջերի կողմից իրականացված «քաղաքական» բնույթի բարեփոխումներն ու նշանակումները, որոնք, ըստ նրանց, հակասում են ժողովրդավարական չափանիշներին։
Սակայն ազգայնականները մեղադրում են Տուսկին սահմանադրական կարգը խաթարելու մեջ, իսկ աջակողմյան ցուցարարներն արդեն մի քանի շաբաթ է՝ վրաններ են տեղադրել տրիբունալի շենքի մոտ։
Անցյալ շաբաթ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները մուտք են գործել տրիբունալի տարածք՝ արգելափակելով մուտքը, իսկ իշխող մեծամասնության կողմից նշանակված դատավորը հայտարարել է, որ ժամանակավորապես ստանձնում է դատարանի նախագահի պարտականությունները։
Նա կասեցրել է գործող նախագահի լիազորությունները, ով մտերիմ է Լեհաստանի պահպանողական-ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի հետ։
Մեցոլան կոչ է անում լեհերին սահմանադրական հակամարտության պայմաններում առաջնային տեղ տալ խորհրդարանին։
Նավրոցկին նախկինում մասնակցել է Անկախության օրվա երթին՝ թե՛ իր պաշտոնական կարգավիճակով, թե՛ որ Նավրոցկին ասաց, որ լեհերին անհրաժեշտ է «ուժեղ և արդյունավետ պետություն»՝ «ազատության և ինքնիշխանության» մեջ ապրելու համար։
Լեհական պետությունը «այսօր գոյություն չունի նրա համար, որ քաղաքական վերնախավերն իրենց իրավունք վերապահեն կառավարել քաղաքացիներին… ազգի կամքին հակառակ», — հավելեց նա՝ ակնարկելով լիբերալ կառավարությանը։
Բացի երթից, Վարշավայում անցկացվում են նաև պատարագներ, զորահանդես և համերգներ, որոնք կազմակերպվել են պետական իշխանությունների կամ մայրաքաղաքի՝ կենտրոնամետ դիրքորոշում ունեցող քաղաքապետարանի կողմից։
Բաց մի թողեք
Այլևս ոչ մի «կույր կետ». Ավստրիան նոր օրենքով թիրախավորում է ռուսական լրտեսությունը
Էստոնիան ցանկանում է, որ Կոստան և Կալլասը ներկայացնեն Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցություններում
Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը