Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ չի մեղմի Ուկրաինայի որոշ հատվածների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու իր պահանջները:
Հինգշաբթի օրը Կրեմլում ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հասկացնել է տվել, որ Ռուսաստանը չի գնա փոխզիջումների՝ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ իր կոշտ պահանջների հարցում, սակայն առաջարկել է կարճաժամկետ հրադադար ռազմաճակատի առանցքային քաղաքներից մեկում։
Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ չի մեղմի տարածքային պահանջները՝ ուղղված Ուկրաինայի այն հատվածների նկատմամբ վերահսկողությանը, որոնք, ըստ Ռուսաստանի, միացվել են իրեն։ Նա նաև բացառել է օտարերկրյա խաղաղապահ ուժերի տեղակայումն Ուկրաինայում՝ նշելով, որ դա կնշանակի «պատերազմի շարունակություն»։
Ջարեդ Քուշներն ու Սթիվ Ուիթքոֆը Մոսկվա են ժամանել Աբու Դաբիում երկօրյա բանակցություններից հետո, որոնց նպատակն էր գտնել Եվրոպայում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենածանր հակամարտությունը դադարեցնելու ուղիներ։
Պուտինի այս հայտարարությունները, կարծես, փարատեցին այն հույսերը, թե հնարավոր է համաձայնության գալ պատերազմի ավարտի շուրջ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ մինչև 2027 թվականը «արդյունքի» հասնելու «հնարավորությունների պատուհան» կա։
Միաժամանակ, ամերիկյան կողմը հորդորել է Պուտինին թույլ տալ, որ բանակցությունների հաջորդ փուլին մասնակցեն նաև եվրոպացի ներկայացուցիչներ։
Մոսկվային հաջողվել է պատերազմի շուրջ քննարկումները ներկայացնել որպես եվրոպական անվտանգությանն առնչվող ավելի լայն քննարկումների մաս։
Սակայն Կիևը և եվրոպացի առաջնորդները զգուշացրել են նոր «Յալթայի» (ակնարկելով Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մայրցամաքը ազդեցության գոտիների բաժանելու մասին համաձայնագիրը) հնարավորության դեմ՝ ընդգծելով, որ բանակցությունները պետք է կենտրոնացած լինեն առաջին հերթին Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի վրա։
Ո՞վ է մասնակցելու. Դուբլինի գագաթնաժողովում քննարկվում է, թե ով պ Ռուսաստանի ղեկավարը մերժեց խոսակցությունները հնարավոր տարածքային կարգավորման մասին, որը կենթադրեր «մոխրագույն» կամ ապառազմականացված գոտիների ստեղծում ուկրաինական և ռուսական դիրքերի միջև։
«Մեզ համար գոյություն ունի սահմանազատման միայն մեկ գիծ՝ պետական սահմանը։ Քանի որ այդ դեպքում ամեն ինչ պարզ և ակնհայտ կլինի. ահա մենք, իսկ ահա դուք», — ասաց նա։
2022 թվականին լայնամասշտաբ հարձակում սկսելուց ի վեր Ռուսաստանը գրավել է Ուկրաինայի արևելյան և հարավային շրջանների զգալի մասը։ Սա գումարվում է Ղրիմին, որը Ռուսաստանը բռնակցել էր 2014 թվականին, ինչպես նաև այն տարածքներին, որոնք գտնվում էին Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականների վերահսկողության տակ։
Մոսկվան պաշտոնապես բռնակցել է Ուկրաինայի չորս մարզ՝ Դոնեցկի, Խերսոնի, Լուգանսկի և Զապորոժիեի մարզերը, թեև դրանց նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն չունի։
Կիևը և Արևմուտքը չեն ճանաչում այդ բռնակցումները՝ համարելով դրանք անօրինական, և դրանք չեն ճանաչվում նաև միջազգային հանրության կողմից։
2026 թվականի ընթացքում ռուսական բանակի առաջխաղացումը դանդաղել է, իսկ գրեթե հինգ տարի տևող հակամարտության ընթացքում հարյուր հազարավոր մարդիկ են զոհվել, և միլիոնավոր այլ մարդիկ ստիպված են եղել լքել իրենց տները։
Պուտինն առաջարկեց կազմակերպել, իր խոսքով, «հումանիտար առաքելություն» դեպի ռազմաճակատի գծին մոտ գտնվող Կոնստանտինովկա քաղաք, որտեղ, ըստ նրա, դեռևս բնակվում է մոտ 400-500 խաղաղ բնակիչ։
Ամռանը Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե գրավել է քաղաքը, սակայն Ուկրաինան պնդում է, որ այնտեղ դեռևս մարտեր են ընթանում վերահսկողության համար։
Այս գաղափարը հիմնված կլինի կարճաժամկետ զինադադարի մոդելի վրա, որը նախորդ ամիս հնարավորություն տվեց հարյուրավոր տեղի բնակիչների՝ դուրս գալ Ուկրաինայի հարավում գտնվող, ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված Օլեշկի քաղաքից, որտեղ նրանք հայտնվել էին ծանր վիճակում՝ զրկված սննդից և այլ անհրաժեշտ պարագաներից։
Պուտինը նաև կրկնեց իր վաղեմի առարկությունը Ուկրաինայում որպես հետպատերազմյան խաղաղապահ ուժեր օտարերկրյա զորքերի տեղակայման վերաբերյալ։ Կիևի կարծիքով Սա լայնորեն ընկալվում է որպես հղում Մոսկվայի վաղեմի պահանջներին՝ հետ մղել ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքը Արևելյան Եվրոպայում և դադարեցնել Կիևին Արևմուտքի ռազմական աջակցությունը։
Մոտ 50 եվրոպացի առաջնորդներ հինգշաբթի օրը հավաքվել էին Իռլանդիայի մայրաքաղաքում, որտեղ ԵՄ ղեկավար Անտոնիո Կոստան ասել էր, որ «անհրաժեշտ չէ նորից անիվ հորինել» Եվրոպայի անվտանգության համակարգում՝ մեղադրելով Ռուսաստանին Ուկրաինայի վրա հարձակվելով այն կործանելու մեջ։
Մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել Եվրոպային համախմբվել «հստակ և միասնական տեսլականի» շուրջ այն մասին, թե ինչ է ուզում Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններից։
Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները ճնշում են գործադրում Եվրոպայի վրա՝ նշանակելու մեկ ներկայացուցիչ, որի հետ նրանք կարող են գործ ունենալ։
Բանակցությունների ընթացքում մահերն ու ավերածությունները շարունակվել են։ Գիշերը ռուսական հարվածները հարվածել են Կիևի բնակելի շենքին, որի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ։
Պուտինի հայրենի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ։ Ռուս զինծառայող․ սա Ռուսաստանի ներսում ռազմական գործիչների՝ ըստ երևույթին, սպանությունների շարքի հերթական դեպքն է։
Զելենսկին նաև հայտնեց, որ նոր սահմանափակումներ են կիրառվել Starshield արբանյակային ինտերնետ ծառայության նկատմամբ, որը կարևոր դեր է խաղում ռազմաճակատում Ուկրաինայի կապի ապահովման գործում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ աուդիտորներ. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները թուլանում են՝ վերահսկողության «թույլ» իրականացման պատճառով
Ո՞վ պետք է խոսի Պուտինի հետ. Դուբլինի գագաթնաժողովում քննարկում են այս հարցը
ԱՄՆ-ը Պուտինից «օրհնություն» կխնդրի՝ թույլ տալու եվրոպացիներին միանալ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին