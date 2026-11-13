Ո՞վ պետք է խոսի Պուտինի հետ. Դուբլինի գագաթնաժողովում քննարկում են այս հարցը

Անտոնիու Կոշտան կոչ է անում Եվրոպային, ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին՝ գործել «միասնական թիմով»
ԴՈՒԲԼԻՆ – Եվրոպան այնքան է պառակտված այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ, որ ԵՄ առաջնորդները նույնիսկ չեն կարողանում համաձայնության գալ՝ արդյոք դա թունավորո՞ւմ է քաղաքական մթնոլորտը, թե՞ ոչ։
Սլովենիայի վարչապետ Յանեզ Յանշան, Դուբլինում Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովին ժամանելիս, նշեց, որ ստեղծված իրավիճակը «վատ տրամադրություն» է առաջացնում առաջնորդների շրջանում։
Ընդամենը րոպեներ անց նրա լատվիացի գործընկեր Անդրիս Կուլբերգսը հայտարարեց, որ մթնոլորտը, ընդհակառակը, «հիանալի» է։
Այս շաբաթ Աբու Դաբիում տեղի ունեցան Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցություններ՝ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Դրանց մասնակցում էին նաև ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի և «E4» խմբի (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և Իտալիա) ներկայացուցիչները։
Սակայն նրանք ռուսական կողմի հետ ուղղակիորեն չեն շփվել։
Ջարեդ Քուշները, ով այս երեկո Սթիվ Ուիթքոֆի հետ ժամանելու է՝ հանդիպելու Վլադիմիր Զելենսկիին, այս շաբաթ ծաղրի ենթարկեց եվրոպացիներին՝ նրանց միջև առկա տարաձայնությունների համար։ Նա նշեց, որ բանակցային հիմնական ձևաչափն ընդլայնելու և դրանում եվրոպացիներին ներառելու համար անհրաժեշտ կլինի Վլադիմիր Պուտինի «համաձայնությունը»։
Ֆրիդրիխ Մերցը պնդում է, որ «E3»-ը (Գերմանիա, Ֆրանսիա և Մեծ Բրիտանիա) պետք է առանցքային դեր խաղա Ռուսաստանի հետ ապագա ուղղակի բանակցություններում։ Մյուս երկրները՝ Իտալիայի գլխավորությամբ, ցանկանում են, որ ԵՄ-ն ինքնուրույն մասնակցի գործընթացին և նշանակի միասնական բանակցող։
Հինգշաբթի օրը Գերմանիայի կանցլերը քննարկմանը ևս մեկ տարբերակ ներկայացրեց՝ հարց բարձրացնելով, թե ինչու է ԵՄ-ն պատրաստվում վերսկսել բանավեճը հատուկ բանագնաց նշանակելու շուրջ (Ջորջիա Մելոնիի նախաձեռնությամբ)։
Նա լրագրողներին ասաց, որ ԵՄ-ն նախ Գագաթնաժողովում ելույթ ունենալիս Կոշտան, ով Լիսաբոնի պայմանագրի համաձայն՝ իրավականորեն լիազորված է հանդես գալ ԵՄ-ի անունից, ասաց. «Եվրոպական ձայնը պետք է լինի եվրոպական ազգերի, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի համատեղ ջանքերի արդյունք»։
Ո՞վ է խոսում Եվրոպայի անունից
ԵՄ արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալլասի համար այն հարցը, թե ով է ներկայացնում Եվրոպան, լուծված էր համարվում, երբ 2024 թվականին նա և Կոշտան նշանակվեցին իրենց բարձր պաշտոններին։ «Առաջնորդները, իհարկե, կարող են այլ որոշում կայացնել և կրկին վերադառնալ այդ քննարկումներին», — ասաց նա։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչու Մոսկվան պետք է երբևէ խոսի իր նման կոշտ հակառուսական դիրքորոշում ունեցող գործչի հետ, նա նշեց. «Յուրաքանչյուր ոք պետք է ազատ լինի՝ ընտրելու իր ներկայացուցիչներին»։
«Մի՞թե մենք որևէ բան ենք ասում նրանց ներկայացուցիչների վերաբերյալ», — հարցրեց նա։
Ֆրանսիայի նախագահ և ԵՄ-ի ամենահզոր ռազմական ուժն ունեցող երկրի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի կարծիքով՝ «ամենակարևորն այն է, որ Եվրոպան ունենա հստակ և միասնական տեսլական՝ թե ինչ է ցանկանում Ուկրաինայի և ինքն իր համար»։ «Կարծում եմ՝ բովանդակությունն է որոշում ձևաչափը», — ասաց նա՝ անդրադառնալով E3-ի (Եվրոպական եռյակ) կամ ԵՄ-ի մասնակցության հարցին։
Այն հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է առաջադրի մեկ անձի, թե բանակցողների խմբի, դեռևս չլուծված է մնում։ Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը, ով հյուրընկալել էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի (EPC) գագաթնաժողովը, նշեց, որ պարտադիր չէ, որ դա լինի մեկ անձ։
«Սակայն այդ բանակցային սեղանի շուրջ ԵՄ-ի կողմից պետք է լինի հստակ և հետևողական ղեկավարություն։ Կան ակնհայտ թեկնածուներ, սակայն ես չեմ ցանկանում կանխատեսումներ անել այդ մասին», — ասաց նա։
Մ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Եվրոպական քաղաքական համայնքին (EPC) ասել է, որ «Եվրոպան իսկապես պետք է ուշադրություն դարձնի», քանի որ ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը քննարկում են ողջ Եվրոպայի անվտանգության ապագան, այլ ոչ թե միայն Ուկրաինայի համար հետպատերազմյան երաշխիքները։
«Խոսքը միայն Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների մասին չէ։ Իրականում, խոսքն ավելի շուտ Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև անվտանգության ինչ-որ նոր շրջանակի մասին է», — նշել է նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ աուդիտորներ. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները թուլանում են՝ վերահսկողության «թույլ» իրականացման պատճառով
ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Պուտինը հասկացնել է տալիս, որ Ուկրաինայի հարցում փոխզիջումներ չեն լինի
ԱՄՆ-ը Պուտինից «օրհնություն» կխնդրի՝ թույլ տալու եվրոպացիներին միանալ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին