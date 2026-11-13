ԵՄ մայրաքաղաքները 2027 թվականին դիտարկում են միգրացիոն պայմանագրի համապարփակ վերանայման հնարավորությունը

Հաջորդ տարին կանցնի Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Իտալիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունների նշանաբանի ներքո
Եվրոպական կառավարություններին պաշտոնապես առաջարկվում է հաջորդ տարի դիտարկել ԵՄ միգրացիոն և ապաստանի տրամադրման կանոնների «լայնածավալ վերանայումը»։ Սա կարող է ճանապարհ հարթել փոփոխությունների համար՝ նոր համակարգի գործարկումից ընդամենը վեց ամիս անց։
Իռլանդիան, որը ներկայումս նախագահում է ԵՄ խորհրդում և ղեկավարում բանակցությունները, փորձում է պարզել՝ արդյոք մայրաքաղաքները կաջակցեն ԵՄ պայմանագրի բոլոր օրենսդրական գործիքների վերանայմանը, ներառյալ նրանց, որոնց առաջին գնահատումը նախատեսված է ոչ շուտ, քան 2028 թվականին։ Այս մասին ասվում է ներքին դիվանագիտական փաստաթղթում, որին ծանոթացել է «Rapporteur»-ը։
Միգրացիոն պայմանագիրն ընդունվել է 2024 թվականի մայիսին՝ երկարատև և բարդ բանակցություններից հետո, իսկ ուժի մեջ է մտել անցյալ տարվա հունիսին։
Վերանայման հարցը բարձրացվում է այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Իտալիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունները, ըստ կանխատեսումների, միգրացիայի թեման կդարձնեն քաղաքական օրակարգի առանցքային հարցերից մեկը։
Վերանայումը կարող է հանգեցնել պայմանագրի այնպիսի տարրերի փոփոխմանը, որոնք քաղաքական առումով ամենավիճահարույցն են։ Դրանց թվում են համերաշխության մեխանիզմը, ԵՄ երկրների միջև միգրացիոն պատասխանատվության բաշխման համակարգը, ինչպես նաև այն կանոնները, որոնք որոշում են, թե որ երկիրն է պատասխանատու ապաստանի հայտի քննարկման համար։
Ինչպես առաջինը հայտնել էր «Rapporteur»-ը, սեպտեմբերին ԵՄ մի շարք երկրների նախարարներ հավաքվել էին Մյունխենում՝ ոչ պաշտոնական քննարկումներ անցկացնելու Միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագրում հնարավոր փոփոխությունների շուրջ։
Օրակարգի կենտրոնում Եվրոպական հանձնաժողովին ուղղված կոչն էր՝ մինչև 2027 թվականի կեսերը ներկայացնել օրենսդրական փաթեթ, որը միտված կլինի կանոնների «պարզեցմանը»։
Ազգային կառավարություններն արդեն հիմք են նախապատրաստում ԵՄ մի Մայրաքաղաքների դեսպաններին նաև կհարցնեն, թե արդյոք նրանք համաձայն են, որ վերանայումը պետք է պահպանի համաձայնագրի «համերաշխության և պատասխանատվության միջև նուրբ հավասարակշռությունը» և խուսափի դրա հիմնարար կառուցվածքին և սկզբունքներին ազդող փոփոխություններից։
ԵՄ մայրաքաղաքները արդեն իսկ աջակցել են ավելի կոշտ միգրացիոն օրակարգի ներկայիս հանձնաժողովի ժամկետի ընթացքում, ներառյալ արտաքսման նոր շրջանակը, որը թույլ է տալիս ստեղծել վերադարձի կենտրոններ ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրներում։
Մի քանի կառավարություններ այժմ ուսումնասիրում են այս տարբերակը և սպասվում է, որ հաջորդ շաբաթ կհայտարարեն երրորդ երկրի հետ համաձայնագրի մասին՝ նման կառույցներ տեղակայելու համար։
Հանձնաժողովը նաև նոր կանոններ է առաջարկել Frontex-ի՝ ԵՄ սահմանային գործակալության համար՝ ձգտելով այն վերածել դաշինքի վերադարձի հարցերով «հիմնական գործառնական թևի»։
Առաջարկությունների համաձայն՝ գործակալությունը կտեղակայի սպաներ սահմանային ճգնաժամերի ժամանակ, կհսկի առցանց սպառնալիքները և ավելի մեծ դեր կստանձնի արտաքսումների կազմակերպման և իրականացման գործում։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելն ընդունել է Իսրայելի հետ առևտրային համաձայնագիրը կասեցնելու վերաբերյալ խնդրագիրը
Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի
EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են