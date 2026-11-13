Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի

Հիմնադրամի՝ Եվրոպայի գծով տնօրենի խոսքով՝ հարկաբյուջետային համախմբումը պետք է ուղեկցվի արտադրողականությունը բարձրացնող բարեփոխումներով
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) զգուշացրել է, որ եթե կառավարությունները արագորեն վերահսկողության տակ չառնեն պետական պարտքի և դեֆիցիտի աճող մակարդակները, ապա պարտատոմսերի շուկայում տեղի ունեցող զանգվածային վաճառքները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ տնտեսության այլ ոլորտների վրա։
Հիմնադրամի՝ Եվրոպայի դեպարտամենտի տնօրեն Մատեուշ Շչուրեկը հինգշաբթի հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ մղվող պատերազմի հետևանքով եվրագոտում փոխառությունների արժեքի կտրուկ աճը առայժմ «կառավարելի» է։ Սակայն, ըստ նրա, եթե արագորեն չլուծվեն տարածաշրջանի երկարաժամկետ հարկաբյուջետային կայունությանը սպառնացող մարտահրավերները, ապա ճգնաժամի տարածման վտանգը կմեծանա։
«Եկամտաբերության աճի հետ կապված ավելի լայն տնտեսական ծախսերը առայժմ սահմանափակ են մնացել, քանի որ ֆինանսական պայմանները միայն չափավոր են խստացել», — ասել է Լեհաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Մատեուշ Շչուրեկը Բրյուսելում ունեցած ելույթի ժամանակ։
«Սակայն տնտեսության այլ ոլորտների վրա բացասական ազդեցության ռիսկերը կմեծանան, եթե եկամտաբերության բարձր մակարդակը երկար պահպանվի. մասնավորապես այն պատճառով, որ հարկաբյուջետային ծախսերի աճը կարող է դուրս մղել կառավարության կողմից իրականացվող կարևորագույն ծախսերը»։
Նա նշել է, որ տոկոսային վճարումների աճը կարող է 2027 թվականին եվրագոտու համախառն արդյունքը կրճատել 0,2%-ով։ Սա հնարավոր է նույնիսկ այն դեպքում, եթե եկամտաբերության ցուցանիշները (որոնք փետրվարի վերջին պատերազմի սկզբից ի վեր Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսություններում աճել են մոտ 100 բազիսային կետով կամ 1 տոկոսային կետով) հաջորդ տարի վերադառնան նախապատերազմյան մակարդակին։
«Սակայն, եթե եկամտաբերության բարձր մակարդակը պահպանվի, ծախսերը կարող են արագորեն աճել. սա ևս մեկ պատճառ է՝ հեն Սա հատկապես վերաբերում է Ֆրանսիային՝ եվրագոտու երկրորդ խոշորագույն տնտեսությանը, որտեղ կառավարությունը դժվարությամբ է փորձում ընդունել բյուջե՝ ուղղված դեֆիցիտի կրճատմանը, և որտեղ, հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, աճում է ներքին լարվածությունը։
Շչուրեկը, սակայն, զգուշացրեց, որ հարկաբյուջետային մարտահրավերները, որոնք ապագայում կսրվեն բնակչության ծերացման և պաշտպանական ծախսերի ավելացման պատճառով, «ազդում են գրեթե բոլոր եվրոպական երկրների վրա, այլ ոչ թե միայն նրանց, որոնք ներկայումս գտնվում են ուշադրության կենտրոնում»։
Նա նաև նշեց, որ հարկաբյուջետային համախմբումը պետք է զուգորդվի արտադրողականությունը բարձրացնող բարեփոխումներով, այդ թվում՝ Եվրոպայի մասնատված միասնական շուկայի ինտեգրմամբ։
«Երբեք ավելի հրատապ պահ չի եղել, որպեսզի Եվրոպան լուծի իր կառուցվածքային խնդիրները», – ասաց Շչուրեկը՝ մատնանշելով Եվրոպայի տնտեսական աճի «միջակ» կանխատեսումը, որը գալիք տարիներին կկազմի մոտ 1%։ «Սա կարելի է և պետք է իրականացնել»։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները
Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական բանականության միջազգային կենտրոն
Բրյուսելն ընդունել է Իսրայելի հետ առևտրային համաձայնագիրը կասեցնելու վերաբերյալ խնդրագիրը