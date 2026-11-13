13/11/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության միջազգային կենտրոն

infomitk@gmail.com 13/11/2026 1 min read

Փարիզը նախատեսում է ՆԱՏՕ-ից հավատարմագրում ստանալ կենտրոնի համար, երբ վերանայված կանոնները թույլ տան դա անել

Ֆրանսիան առաջ է մղում պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) միջազգային կենտրոն ստեղծելու ծրագրերը՝ օգնելու դաշնակից երկրների զինված ուժերին ավելի արագ ներդնել ԱԲ տեխնոլոգիաները։

Փարիզն առաջարկել է դաշնակիցներին ստեղծել այս կենտրոնը՝ որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից հավատարմագրված գերազանցության կենտրոն (centre of excellence): Սակայն այս ամառ դաշինքը կասեցրել է նոր կենտրոնների ստեղծումը՝ մինչև դրանց վերաբերյալ քաղաքականության և գործառնական նպատակահարմարության վերանայումը։

Ֆրանսիան նախատեսում է դիմել ՆԱՏՕ-ին՝ հավատարմագրում ստանալու համար, հենց որ վերանայված կանոնները թույլ տան դա։

«Եթե դա տեղի չունենա, կամ եթե ՆԱՏՕ-ն չկարողանա համաձայնության գալ նոր կենտրոնների ստեղծման շուրջ, մենք միևնույն է կունենանք գործիք, որը թույլ կտա մեզ կիսվել լավագույն փորձով համախոհ դաշնակիցների հետ», — հինգշաբթի լրագրողներին ասել է Ֆրանսիայի պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության գործակալության (AMIAD) փոխտնօրեն Վենսան Սեբաստիենը։

Նա հավելել է, որ առայժմ վեց դաշնակից երկիր ոչ պաշտոնական հետաքրքրություն է հայտնել, սակայն հրաժարվել է նշել նրանց անունները։

Պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության միջազգային կենտրոնը (ICAID) տեղակայվելու է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Ռեն քաղաքում։ Ակնկալվում է, որ նոյեմբերի 19-ին և 20-ին կայանալիք հիմնադիր համաժողովին կմասնակցեն ավելի քան 20 գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներ։

Նախատեսվում է, որ կենտրոնը կսկսի գործել 2027 թվականի ամռանը։

Այս նախաձեռնությունը հայտնվում է մի ժ Այն նաև կհետևի տեխնոլոգիական զարգացումներին, կկիսվի լավագույն փորձով և կվերլուծի գործողություններից ստացված արձագանքները։

Ծրագրերը ներառում են ռազմական խնդիրների վրա կենտրոնացած արհեստական ​​բանականության մարտահրավերներ, արհեստական ​​բանականության հուսալիության գնահատման ընդհանուր մեթոդներ և մոդելների համեմատման և արդյունաբերական լուծումների փորձարկման չափորոշիչներ։ Կենտրոնն ինքը չի մշակի արհեստական ​​բանականության ծառայություններ, այլ կաջակցի համագործակցությանը, փորձագիտությանը և նորարարությանը։

«Արհեստական ​​բանականության ներկայացրած տեխնոլոգիական առաջընթացի առջև մեր նպատակն է մեր դաշնակիցների հետ միասին արագացնել դրա տիրապետումը և կիրառումը՝ գործողություններին աջակցելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է AMIAD-ի տնօրեն Բերտրան Ռոնդեպիերը։

Ֆրանսիան Ռենն ընտրել է պաշտպանական, կիբեր, արդյունաբերական և հետազոտական ​​կազմակերպությունների կենտրոնացման համար։

Նոյեմբերյան համաժողովի մասնակիցները կքննարկեն, թե ինչպես է կենտրոնը գործելու, ով է այն կառավարելու և ինչի վրա է այն աշխատելու առաջին հերթին։ Գործընկերների պաշտոնական պարտավորությունները սպասվում են 2027 թվականի մարտին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն 10 միլիոն եվրո է հատկացնում Սև ծովում Բուլղարիայի որոնողափրկարարական գործողությունների համար

13/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանը Ռուսաստանին կոչ է անում վերադարձնել տեղահանված ուկրաինացի երեխաներին

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության միջազգային կենտրոն

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցում են լեհ ազգայնականների երթին՝ Կրակովում տեղի ունեցած հրաձգությունից օրեր անց

13/11/2026 infomitk@gmail.com