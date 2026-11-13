Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության միջազգային կենտրոն

Փարիզը նախատեսում է ՆԱՏՕ-ից հավատարմագրում ստանալ կենտրոնի համար, երբ վերանայված կանոնները թույլ տան դա անել
Ֆրանսիան առաջ է մղում պաշտպանության ոլորտում արհեստական բանականության (ԱԲ) միջազգային կենտրոն ստեղծելու ծրագրերը՝ օգնելու դաշնակից երկրների զինված ուժերին ավելի արագ ներդնել ԱԲ տեխնոլոգիաները։
Փարիզն առաջարկել է դաշնակիցներին ստեղծել այս կենտրոնը՝ որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից հավատարմագրված գերազանցության կենտրոն (centre of excellence): Սակայն այս ամառ դաշինքը կասեցրել է նոր կենտրոնների ստեղծումը՝ մինչև դրանց վերաբերյալ քաղաքականության և գործառնական նպատակահարմարության վերանայումը։
Ֆրանսիան նախատեսում է դիմել ՆԱՏՕ-ին՝ հավատարմագրում ստանալու համար, հենց որ վերանայված կանոնները թույլ տան դա։
«Եթե դա տեղի չունենա, կամ եթե ՆԱՏՕ-ն չկարողանա համաձայնության գալ նոր կենտրոնների ստեղծման շուրջ, մենք միևնույն է կունենանք գործիք, որը թույլ կտա մեզ կիսվել լավագույն փորձով համախոհ դաշնակիցների հետ», — հինգշաբթի լրագրողներին ասել է Ֆրանսիայի պաշտպանության ոլորտում արհեստական բանականության գործակալության (AMIAD) փոխտնօրեն Վենսան Սեբաստիենը։
Նա հավելել է, որ առայժմ վեց դաշնակից երկիր ոչ պաշտոնական հետաքրքրություն է հայտնել, սակայն հրաժարվել է նշել նրանց անունները։
Պաշտպանության ոլորտում արհեստական բանականության միջազգային կենտրոնը (ICAID) տեղակայվելու է Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Ռեն քաղաքում։ Ակնկալվում է, որ նոյեմբերի 19-ին և 20-ին կայանալիք հիմնադիր համաժողովին կմասնակցեն ավելի քան 20 գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներ։
Նախատեսվում է, որ կենտրոնը կսկսի գործել 2027 թվականի ամռանը։
Այս նախաձեռնությունը հայտնվում է մի ժ Այն նաև կհետևի տեխնոլոգիական զարգացումներին, կկիսվի լավագույն փորձով և կվերլուծի գործողություններից ստացված արձագանքները։
Ծրագրերը ներառում են ռազմական խնդիրների վրա կենտրոնացած արհեստական բանականության մարտահրավերներ, արհեստական բանականության հուսալիության գնահատման ընդհանուր մեթոդներ և մոդելների համեմատման և արդյունաբերական լուծումների փորձարկման չափորոշիչներ։ Կենտրոնն ինքը չի մշակի արհեստական բանականության ծառայություններ, այլ կաջակցի համագործակցությանը, փորձագիտությանը և նորարարությանը։
«Արհեստական բանականության ներկայացրած տեխնոլոգիական առաջընթացի առջև մեր նպատակն է մեր դաշնակիցների հետ միասին արագացնել դրա տիրապետումը և կիրառումը՝ գործողություններին աջակցելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է AMIAD-ի տնօրեն Բերտրան Ռոնդեպիերը։
Ֆրանսիան Ռենն ընտրել է պաշտպանական, կիբեր, արդյունաբերական և հետազոտական կազմակերպությունների կենտրոնացման համար։
Նոյեմբերյան համաժողովի մասնակիցները կքննարկեն, թե ինչպես է կենտրոնը գործելու, ով է այն կառավարելու և ինչի վրա է այն աշխատելու առաջին հերթին։ Գործընկերների պաշտոնական պարտավորությունները սպասվում են 2027 թվականի մարտին։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները
Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի
ԵՄ-ն 10 միլիոն եվրո է հատկացնում Սև ծովում Բուլղարիայի որոնողափրկարարական գործողությունների համար