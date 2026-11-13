Էստոնիան ցանկանում է, որ Կոստան և Կալլասը ներկայացնեն Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցություններում

«Երկուսն էլ հստակորեն հաշվետու են ԵՄ երկրներին», — ասել է Կրիստեն Միխալը։
Էստոնիան առաջարկել է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան և ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը ներկայացնեն Եվրոպան Ռուսաստան-Ուկրաինա բանակցություններում՝ այն պահին, երբ առաջնորդները քննարկում են, թե ով պետք է տեղ ունենա բանակցային սեղանի շուրջ։
«Եվրոպան արդեն ընտրել է իր ներկայացուցիչներին՝ Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային և [Բարձր ներկայացուցիչ] Կայա Կալլասին։ Երկուսն էլ հստակորեն հաշվետու են ԵՄ երկրներին», — ասել է Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալը։
Այս հարցը նախատեսվում է քննարկել ուրբաթ օրը Դուբլինում կայանալիք Եվրոպական խորհրդի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի նախաձեռնությամբ։ Վերջինս Կոստային ուղղված նամակում նշել էր, որ Եվրոպայի մոտեցումը «անհետևողական» է եղել, ինչը կարող է հանգեցնել պատերազմի երկարաձգմանը։ Կոստան համաձայնել է առաջնահերթություն տալ այս թեմային Իռլանդիայում կայանալիք քննարկումների ժամանակ։
Միխալը նշել է, որ Կոստայի և Կալլասի «մանդատը բխում է անմիջապես Խորհրդից», ինչը նշանակում է, որ «կարիք չկա նախապես անդամ երկրների միջև հատուկ պլան համաձայնեցնելու»։
Այն հարցը, թե ով պետք է խոսի Եվրոպայի անունից, ավելի մեծ հրատապություն է ձեռք բերել, քանի որ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ պատերազմին վերջ դնելուն ուղղված ջանքերն ակտիվանում են։ Աբու Դաբիում այս շաբաթ կայացած եռակողմ բանակցություններին մասնակցում էին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները, իսկ Եվրամիությունը, առանձին և ավելի ընդլայնված հանդիպման շրջանակներում, ներկայացված էր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։
Անցյալ ամիս Ֆինլանդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարները 90 րոպե տևողությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ. սա Եվրոպայի և Կրեմլի միջև տեղի ունեցած հազվադեպ շփումներից մեկն էր։
Սակայն, որպես Եվրոպայի բանակցային ջանքերը ղեկավարելու հարցում առաջնորդների միջև առկա տարաձայնությունների վկայություն, այդ եռակողմ զրույցը սուր քննադատության արժանացավ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիկսենի կողմից, ով հայտարարեց, որ «թերահավատորեն» է վերաբերվում այդ նախաձեռնությանը։ «Կարծում եմ՝ մենք պետք է պահպանենք Եվրոպայի միասնությունը, փոխանակ միանձնյա գործելու», — ասաց նա։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան և Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի հետ բանակցություններում ամերիկյան կողմի հիմնական բանակցողներից մեկը՝ Ջարեդ Քուշները, այս շաբաթ հայտարարեց. «Եթե Եվրոպան կարողանար ընտրել մեկ անձի, ով կխոսեր իր անունից, դա ավելի մեծ ձեռքբերում կլիներ, քան այն, որ ռուսներին հաջողվեր ներգրավել նրանց բանակցային գործընթացում»։
Շատ վատ
Ըստ ԵՄ բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի (ով ցանկացել է անանուն մնալ՝ ծրագրի մանրամասները քննարկելիս), Դուբլինում կայանալիք գագաթնաժողովից չի ակնկալվում որևէ պաշտոնական որոշում՝ հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ։ Փոխարենը, ակնկալվում է, որ առաջնորդների միջև ձեռք կբերվի «պայմանավորվածություն» (ըմբռնում) այն մասին, թե ով պետք է Կրեմլին փոխանցի Եվրոպայի դիրքորոշումը, իսկ կոնկրետ թեկնածուի ընտրությունը կկատարվի ավելի ուշ։
ԵՄ օրենսդրության համաձայն՝ միջազգային ասպարեզում միությունը ներկայացնում է Եվրոպական խորհրդի նախագահը (ներկայումս՝ Կոշտան)։ «Եվրոպական միության շահերը պետք է ներկայացվեն նրա ինստիտուտների կողմից՝ համաձայն Պայմանագրերի», — գրել է նա՝ ի պատասխան Մելոնիի նամակի՝ ակնարկելով, որ ինքը պատրաստ է ստանձնել այդ դերը։
Հունիսին Կոշտայի աշխատակազմի ղեկավար Պեդրու Լուրտին երկու անգամ կապ է հաստատել Մոսկվայի պաշտոնյաների հետ՝ հաղորդակցության ուղի հաստատելու նպատակով, ինչը զայրացրել է որոշ առաջնորդների։
Կալլասը նույնպես ունի արտաքին քաղաքականության ոլորտում գործելու լիազորություններ՝ որպես միության Բարձր ներկայացուցիչ։ Սակայն նրա քննադատները վաղուց պնդում են, որ Էստոնիայի նախկին վարչապետը չափազանց կոշտ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի հարցում և չի կարողանա բարեխղճորեն բանակցել Մոսկվայի հետ։
«Որևէ նոր մարդ նշանակելու կարիք չկա։ Եթե դա ռուսներին դուր չի գալիս՝ շատ վատ», — ասել է Միխալը։ «Մեզ պետք է ներկայացնեն նրանք, ում մենք վստահում ենք և ովքեր հաշվետու են ԵՄ-ին, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր դուր են գալիս Պուտինին»։
Բոլորը չէ, որ կողմ են բանակցություններում ԵՄ ինստիտուտների առաջատար դերին։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու, ծայրահեղ աջ հայացքներ ունեցող Մարին Լը Պենը (ով, ըստ հարցումների, առաջատարներից է) ցանկանում է կտրուկ կրճատել Բրյուսելի դիվանագիտական դերը։
Ֆաբրիս Լեջերին՝ Լը Պենի «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի պատգամավորը, պնդեց, որ Կոշտան և Կալլասը չեն կարող խոսել Ֆրանսիայի անունից։
«Եվրոպական միությունն այս հարցում դիվանագիտական լիազորություններ չունի, — ասաց նա։ — Մենք պետք է սա պահենք մեր ազգային մակարդակում… Դժվար թե կարողանամ պատկերացնել, որ մենք կակնկալենք, թե ԵՄ-ն, Կոշտան կամ Կալլասը կխոսեն Ֆրանսիայի անունից»։
Բաց մի թողեք
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցում են լեհ ազգայնականների երթին՝ Կրակովում տեղի ունեցած հրաձգությունից օրեր անց
Այլևս ոչ մի «կույր կետ». Ավստրիան նոր օրենքով թիրախավորում է ռուսական լրտեսությունը
Ֆոն դեր Լայենը պաշտպանում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ ուղղված էլեկտրիֆիկացման գլոբալ նպատակի իրագործմանը