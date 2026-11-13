13/11/2026

EU – Armenia

Բրյուսելն ընդունել է Իսրայելի հետ առևտրային համաձայնագիրը կասեցնելու վերաբերյալ խնդրագիրը

infomitk@gmail.com 13/11/2026 1 min read

Խնդրագիրը մեղադրում է Իսրայելին «խաղաղ բնակիչների սպանությունների և վիրավորումների աննախադեպ մակարդակի» մեջ

ԵՄ-Իսրայել ասոցացման համաձայնագիրը կասեցնելու նպատակով ստեղծված «Եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնությունը» (ECI) հավաքել է ավելի քան 1,1 միլիոն ստորագրություն, ինչը պարտավորեցնում է ԵՄ գործադիր մարմնին ուսումնասիրել առաջարկը և որոշել՝ ընթացք տա՞լ դրան, թե՞ ոչ։

Եվրոպական հանձնաժողովը գրանցել է նախաձեռնությունը 2025 թվականի նոյեմբերին, իսկ հունվարից սկսվել է ստորագրահավաքը։ Երեք ամիս անց՝ ապրիլին, ստորագրությունների թիվը հասել է մեկ միլիոնի. սա ամենաարագ արդյունքն է, որ երբևէ գրանցվել է նման նախաձեռնությունների շրջանակում։

Երբ «Եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնությունը» հավաքում է մեկ միլիոն ստուգված աջակցության ստորագրություն, այն կարող է առաջարկը ներկայացնել Եվրոպական հանձնաժողովին՝ ուսումնասիրման համար։

Այժմ Հանձնաժողովն ունի վեց ամիս՝ պատասխանելու և նախատեսվող քայլերը (եթե այդպիսիք կան) ներկայացնելու, ինչպես նաև դրանց հիմնավորումները նշելու համար։ Որոշում կայացնելուց հետո Եվրոպական խորհրդարանում կկազմակերպվեն հանրային լսումներ։

«Ինչպես նախատեսված է կանոնակարգով, Հանձնաժողովը նախաձեռնության ներկայացումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կհանդիպի կազմակերպիչների հետ՝ այն քննարկելու համար», – հայտնել է խոսնակը Rapporteur-ին։

ԵՄ-Իսրայել ասոցացման համաձայնագիրը գործում է 2000 թվականից և ընդգրկում է առևտրի, մարդու իրավունքների և քաղաքական երկխոսության ոլորտները։

Թեև Իսրայելը ԵՄ-ի 27-րդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է, ԵՄ-ն Իսրայելի ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է։

Գազայում Իսրայելի գործողությունների, բնակավայրերի ընդլայնման և Հորդանան գետի արևմտյան ափին ծայրահեղական վերաբնակիչների կողմից իրականացվող բռնությունների ֆոնին՝ ԵՄ-Իսրայել հարաբերությունների նկատմամբ ուշադրությունն ու քննադատությունն աճել են։ Այս համատեքստում՝ հուլիսին Հանձնաժողովն առաջարկեց սահմանափակել իսրայելական բնակավայրերից ապրանքների ներմուծումը՝ հիմնվելով ԵՄ-Իսրայել ասոցացման Շեմը որոշվում է՝ երկրի՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների թիվը բազմապատկելով Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ընդհանուր թվով (որը ներկայումս 720 է)։

Միայն Ֆրանսիայում խնդրագիրը հավաքել է գրեթե 340 000 ստորագրություն։

Ըստ Եվրահանձնաժողովի տվյալների՝ խնդրագիրը ներկայացվել և ֆինանսապես աջակցվել է «Եվրոպական ձախերի դաշինքի» (European Left Alliance) կողմից․ սա համաեվրոպական քաղաքական կուսակցություն է, որի կազմում են ֆրանսիական LFI-ն և իսպանական «Պոդեմոս»-ը (Podemos)։ Աջակցության չափը կազմել է քառորդ միլիոն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպային սպառնում է ճգնաժամի տարածման վտանգ, եթե պարտատոմսերի շուկայում անկայունությունը շարունակվի

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ մայրաքաղաքները 2027 թվականին դիտարկում են միգրացիոն պայմանագրի համապարփակ վերանայման հնարավորությունը

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EU Inc-ը կարող է բաց թողնել 2026 թվականի վերջնաժամկետը, քանի որ խորհրդարանի բանակցությունները կրկին ձախողվել են

12/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանը Ռուսաստանին կոչ է անում վերադարձնել տեղահանված ուկրաինացի երեխաներին

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան 2027 թվականին կբացի պաշտպանության ոլորտում արհեստական ​​բանականության միջազգային կենտրոն

13/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցում են լեհ ազգայնականների երթին՝ Կրակովում տեղի ունեցած հրաձգությունից օրեր անց

13/11/2026 infomitk@gmail.com