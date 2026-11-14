Եվրոպացիները օգտագործում են ԵՔՀ-ն (Եվրոպական քաղաքական համայնք)՝ սահմանելու անվտանգության սկզբունքները՝ Ռուսաստանի հետ սպասվող բանակցությունների ֆոնին

Հռչակագրում նշվում է, որ եվրոպական պետությունները «առաջնային պատասխանատվություն են կրում» Եվրոպայի անվտանգության համար։
Եվրոպական կառավարությունները հինգշաբթի օրը Դուբլինում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) գագաթնաժողովն օգտագործեցին՝ սահմանելու այն սկզբունքները, որոնք, ըստ նրանց, պետք է կարգավորեն մայրցամաքի ապագա անվտանգությունը՝ պնդելով, որ Եվրոպային առնչվող որոշումների կայացմանը պետք է մասնակցեն եվրոպացիները։
Գագաթնաժողովում ընդունված հռչակագրում 40 ստորագրող կողմեր հայտարարում են, որ «եվրոպական անվտանգությանը վերաբերող ցանկացած հարց պետք է լուծվի եվրոպացիների հետ միասին»։ Սա տեղի է ունենում այնպիսի իրավիճակում, երբ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ ընթացող բանակցությունները մտահոգություններ են առաջացնում, թե Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարող են քննարկել եվրոպական անվտանգության ավելի լայն շրջանակ՝ առանց եվրոպական կառավարությունների մասնակցության։
Փաստաթուղթը Ուկրաինային դնում է այդ քննարկումների կենտրոնում։ Այն վերահաստատում է աջակցությունը երկրի «անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը»՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, և կոչ է անում տրամադրել «հուսալի և վստահելի անվտանգության երաշխիքներ»՝ կանխելու ռուսական ագրեսիայի կրկնությունը։
Ստորագրող կողմերն ընդգծում են, որ «Ուկրաինայի անվտանգությունը եվրաատլանտյան անվտանգության անբաժանելի մասն է», և որ «եվրոպական ռազմավարական կայունության» հետագա զարգացումները կախված կլինեն Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից։
Հռչակագրում նշվում է, որ եվրոպական պետությունները «առաջնային պատասխանատվություն են կրում և ավելի մեծ պատասխանատվություն են ստանձնում Եվրոպայի անվտանգության համար»՝ միաժամանակ վերահաստատելով ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության և պետությունների՝ սեփական դաշինքներն ընտրելու իրավունքի սկզբունքները։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) 47 մասնակից երկրներից յոթը չստորագրեցին՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Կոսովոն, Սերբիան, Շվեյցարիան և Թուրքիան։
Բաց մի թողեք
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցում են լեհ ազգայնականների երթին՝ Կրակովում տեղի ունեցած հրաձգությունից օրեր անց
Այլևս ոչ մի «կույր կետ». Ավստրիան նոր օրենքով թիրախավորում է ռուսական լրտեսությունը
Էստոնիան ցանկանում է, որ Կոստան և Կալլասը ներկայացնեն Եվրոպան Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցություններում