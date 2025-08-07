Սխալ արտաքին քաղաքականության պատճառով մենք դարձել ենք գերտերությունների բախման թատերաբեմ․ Դանիելյան

Թրամպի բանագնաց Ուիտկոֆի հանդիպումը Պուտինի հետ, ըստ նախնական արձագանքների, կարող է դրական տեղաշարժ հանդիսանալ ուկրաինական պատերազմի սառեցման գործընթացում:
Ուկրաինական պատերազմը կոնֆլիկտ է կոլեկտիվ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, որը շոշափում է ողջ աշխարհի անվտանգությանճարտարապետության խնդիրները: Ակնհայտ է, որ հանդիպման ժամանակ ավելի լայն շրջանակի հարցեր են քննարկվել, առաջին հերթին աշխարհի ապագա անվտանգային համակարգի կառուցվածքին վերաբերվող:
Ուկրաինայում պատերազմի հնարավոր սառեցումը նշանակում է, որ անցնելու են վիճելի այլ ռեգիոններում միմյանց միջև հարաբերությունների պարզմանը:
Եթե Հայաստան ԱՄՆ զինված ուժեր մտնեն, թեկուզ մասնավոր ռազմական կառույցի տեսքով, ապա Հայաստանը դառնում է այն եզակի վայրերից մեկը, որտեղ միաժամանակ ամերիկյան ու ռուսական զինված ուժեր են կարող գտնվել:
Փաստորեն, Հայաստանը, Սիրիայից հետո, երկրորդ վայր է, որտեղ նման իրավիճակ կարող է ստեղծվել:
Արդյունքում ունենք այն, որ, Հայաստանի գործող ռեժիմի շնորհիվ, Հայաստանը Սիրիայի նման դառնում է սուվերենության առումով կասկածելի վայր, անհասկանալի՝ անվտանգային համակարգով: Պարզ ասած, վիճելի տարածք, որի ճակատագիրը պայմանավորված է գերտերությունների հարաբերություններով: Էլ չենք խոսում Իրանի մասին, որը դեռ պետք է փորձի կառուցել իր ռեգիոնալ անվտանգային համակարգը, կամ էլ չկառուցել ու մտնել ուժային պայքարի մեջ:
Սա այն է, ինչի մասին դեռ տարիներ առաջ զգուշացվում էր, ռեժիմի սխալ (կամ արտաքինից ուղղորդված) արտաքին քաղաքականության պատճառով մենք դարձել ենք գերտերությունների բախման թատերաբեմ:
Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյան
Բաց մի թողեք
Այսինքն՝ ոչ թե վերջակետ, այլ մի նոր դրվագի սկիզբ, Վաշինգտոնից․ Դավիթ Անանյան
Միթե մենք չգիտենք Ստեփան Մնացականյանի ԱՎԾ հիմնարկի ստերը․ Բագրատյան
Հանրային պահանջի ու տրամադրությունների ձևավորումը քաղաքականության վրա ազդելու կարևոր գործիք է․ Հայրապետյան